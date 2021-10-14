Что ждет Поклонскую после угроз Украины: прогноз эксперта

Наталья Поклонская. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Незалежные мечтают заполучить политика в свои лапы

Украинское государство весьма бурно отреагировало на новое назначение Натальи Поклонской. Некогда занимавшая должность прокурора Крыма деятельница теперь станет послом России в Кабо-Верде. Киев считает, что сможет "выкрасть" оттуда Поклонскую, однако политолог развеял эти надежды.



Стоит отметить, что Поклонская давно стоит как кость в горле у представителей киевского режима. Они до сих пор не могут простить ей деятельность в Крыму, после возвращения его в родную российскую гавань. Некоторым незалежным кажется, что новое назначение политика позволит им дотянуться до Натальи. Мол, с территории России ее вытащить было невозможно, а вот с кабовердианцами вполне можно договориться об экстрадиции.

Данную вероятность оценил известный политический эксперт Андрей Быстрицкий. Политолог объявил, что Украина зря надеется на такой исход событий. Он напомнил, что послы пользуются дипломатическим иммунитетом. Высокий статус полностью защищает политического деятеля от подобного развития событий. Кабо-Верде нарушит все мыслимые международные нормы, если выдаст Поклонскую в лапы украинцев.

Эксперт также добавил, что единственная цель скандальных заявлений украинских властей – напомнить мировому пространству о своем существовании.