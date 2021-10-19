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Что ждет отношения России и НАТО: прогноз эксперта
19 октября 2021, 08:50 • 49 • Политика
Надежд на восстановление полноценного диалога пока крайне мало
Отношения между РФ и Североатлантическим альянсом вряд ли претерпят положительные изменения в ближайшем будущем. Такое мнение выразил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Эксперт вспомнил события прошлых лет. В том числе охлаждение отношений РФ и НАТО после конфликта в Южной Осетии, а также возвращения Крымского полуострова в состав России. Кортунов напомнил, что после крымских событий прервались оперативные контакты.
Политолог заявил, что с каждым годом надежды на возобновление полноценного диалога с альянсом становится все меньше. Кортунов оценил заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, прозвучавшее накануне. Напомним, министр сообщил о прекращении контактов с НАТО. Так, с 1 ноября работа российского представительства приостановится. Как стало известно, в экстренных случаях Россия будет связываться с альянсом через посла в Бельгии.
Эксперт считает, что это решение может обернуться против нашей страны – не исключено, что Москву выставят виновной в разрыве связей с альянсом. Он добавил, что в ближайшее время, возможно, выскажется и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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