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Что ждет отношения России и Германии после ухода Меркель

20 января 2021, 18:55  •  157 • Политика
Фото: David Hutzler/dpa/www.globallookpress.com
Преемник Меркель выступит за дружбу стран, считает политолог
Армин Лашет, который на данный момент имеет лучшие шансы стать будущим канцлером Германии, может наладить отношения с Россией. Таким мнением о председателе правящей партии ХДС поделился политолог Александр Рар.
По словам эксперта, политик еще с 1990-х поддерживал концепцию общего европейского пространства, включающего Россию, поэтому то, что он избран новым лидером ХДС, для нашей страны несомненно является хорошей новостью. В отличие от других претендентов на место Ангелы Меркель, Армин Лашет прагматик и не русофоб, добавил Рар.
"Он будет прислушиваться к бизнесу, который ратует за нормализацию отношений с Россией",
– заявил политолог, подчеркнув, что последние два года Лашет защищал "Северный поток – 2", выступая на различных мероприятиях. России стоит внимательно присмотреться в этому политику, сказал эксперт в интервью "Литературной газете".
Армин Лашет, которого называют преемником Ангелы Меркель, 16 января занял пост председателя партии ХДС. В сентябре 2021 года он, вероятно, будет представлять партию на выборах и в случае победы станет новым канцлером Германии.

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