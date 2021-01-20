Что ждет отношения России и Германии после ухода Меркель

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Преемник Меркель выступит за дружбу стран, считает политолог

Армин Лашет, который на данный момент имеет лучшие шансы стать будущим канцлером Германии, может наладить отношения с Россией. Таким мнением о председателе правящей партии ХДС поделился политолог Александр Рар.

По словам эксперта, политик еще с 1990-х поддерживал концепцию общего европейского пространства, включающего Россию, поэтому то, что он избран новым лидером ХДС, для нашей страны несомненно является хорошей новостью. В отличие от других претендентов на место Ангелы Меркель, Армин Лашет прагматик и не русофоб, добавил Рар.

"Он будет прислушиваться к бизнесу, который ратует за нормализацию отношений с Россией",

– заявил политолог, подчеркнув, что последние два года Лашет защищал "Северный поток – 2", выступая на различных мероприятиях. России стоит внимательно присмотреться в этому политику, сказал эксперт в интервью "Литературной газете".

Армин Лашет, которого называют преемником Ангелы Меркель, 16 января занял пост председателя партии ХДС. В сентябре 2021 года он, вероятно, будет представлять партию на выборах и в случае победы станет новым канцлером Германии.

