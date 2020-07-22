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Что ждет Лукашенко в случае победы на выборах - оппозиционный журналист дал прогноз

22 июля 2020, 13:00  •  15 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент пытается пугать людей "страшилками" из советских учебников для своего рейтинга
Александр Лукашенко заявил в ходе выступления в Гомеле, что во время 1990-х годов народ был "босым, без штанов, голодным". В последнее время глава республики все чаще делает подобные заявления, однако средняя зарплата граждан не превышает в долларах уровень десятилетней давности, полагает политический обозреватель Александр Класковский.
Как отметил эксперт, президент считает неприемлемой "ротацию властных элит", а потому сочиняет страшные сказки для белорусов. Во время своего обращения к жителям Гомеля Лукашенко заявил о "лаптях и телегах", которыми бы нещадно наказывали людей в противном случае. Так глава государства пугает народ, вспоминая "ожившие картинки" учебников про буржуев и царей.
Эта риторика, уверен Класковский, может сработать при воздействии на самую отсталую категорию белорусов, но их осталось немного. А пенсионеры, на которых Лукашенко хотел бы опереться, "костерили его в хвост и в гриву" сильнее всех остальных. В остальном же лояльные кадры действующей власти состоят из чиновничьего аппарата, силовых ведомств и местного олигархата.
По словам политэксперта, главы Института политисследований "Политическая сфера" Андрея Казакевича, происходящие в стране события могут привести к развитию двух сценариев. Первый предполагает закрепление действующей власти с применением силовых способов. Второй – реформирование нынешнего строя. В последнем случае Лукашенко сможет действительно получить большую поддержку и обрести "землю под ногами".
В итоге, подытожил журналист, президенту Белоруссии остается либо "закручивать гайки", либо заниматься преобразованием, против которых он сейчас так яростно выступает. В обоих случаях лидер сильно рискует, и, судя по происходящим летом событиям, к реформированию совершенно не готов, сообщает Naviny.by.
"Утро.ру" писало, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обвинительной по отношению к Лукашенко речью в эфире канала "Белоруссия 1", указав на существующие в республике проблемы.

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