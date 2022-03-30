Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
Интервью с Зеленским? Журналисты в России указали на предателей
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил&qu...
Главная / Украина

Что затевают в Израиле Роман Абрамович и Игорь Коломойский?

30 марта 2022, 14:40  •  461 • Украина
Сообщают, что помощник Владимира Зеленского и его «портмоне» Сергей Шефир уже прибыл в Израиль, договаривается касательно апрельских российско-украинских переговоров в Иерусалиме. Вот-вот туда же должны подтянуться бывший посол Украины Геннадий Надоленко и депутат от «слуг народа» Ольга Василевская-Смаглюк – эта пара представляет интересы украинского олигарха Коломойского. Так, выходит, это Коломойскому с Абрамовичем срочно понадобилось замирить Москву и Киев? Ничего себе, тайная дипломатия!
Сюжет: Украинский кризис
Политолог Марат Баширов сообщил, что, по его данным, на вчерашних переговорах в Турции Абрамович «представлял евроатлантическую финансовую олигархию, как арбитр». «Его позиция: мир на условиях Украины, читай – её хозяев, даже не США, а семей». Открытые вопросы – кто пустил Абрамовича в комнату, где шли переговоры, и с кем он говорил по телефону во время переговоров? Но главный вопрос – с чего Абрамович вдруг решил, что российская сторона готова на встречу в Иерусалиме – в ходе которой должны якобы встретиться президенты двух стран?! Между тем, ради этой встречи, похоже, и затевается в Израиле весь сыр-бор.
Как видно, у Коломойского и Абрамовича совпали интересы. Что это за интересы, объяснить несложно. Абрамович угодил под западные санкции, и хлопотал за него лично Зеленский. И цели добился – Абрамовича частично вывели из-под санкций. У Коломойского не меньшие трудности в США – там против него возбуждены несколько уголовных дел, готовятся требовать от Киева Бениной экстрадиции. Двух олигархов явно прессуют, а они, в обмен, решают по заданию из Вашингтона некие насущные вопросы политической повестки?
История получается грязноватая. По данным Баширова, впервые в истории по данным сетевых замеров «уровень отрицательного отношения к действиям власти – за 90 процентов» (это – о вчерашних российско-украинских переговорах в Турции). Если продолжать в том же духе – да ещё и при посредничестве Абрамовича, – ничего хорошего явно не выйдет. А уж участие в «миротворчестве» такого «голубя мира», как Беня Коломойский, в ходе «Русской весны» обещавшего выплачивать круглую сумму за убийство россиян и финансировавшего карательные добровольческие подразделения, и подавно наводит на нехорошие мысли.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


461
Источник
Похожие новости
29 марта 2022, 00:45
Шухер на грядке: Россия продолжает нещадно давить неонацистских овощей
29 марта 2022, 06:00
Подготовка атаки на Крым, «Азов» начал отрицать нацизм, запрет партий, на Украине чуть не убили журналистов из Австрии
29 марта 2022, 06:00
Российский Т-72 выдержал прямое попадание из ПТРК NLAW
29 марта 2022, 19:25
Абсурд русофобии: как потомки жертв фашистов принимают неонацистов у себя в домах
30 марта 2022, 01:15
Военные преступники украинской армии должны ответить за расстрел русских военных
29 марта 2022, 17:40
Сводка Минобороны России за 29 марта. Поражены 68 военных объектов Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 марта 2022, 00:40
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращением
30 марта 2022, 06:30
Постпред Украины поставил России ультиматум в Совбезе ООН
30 марта 2022, 12:20
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
30 марта 2022, 03:00
Путин внёс изменения в состав научного совета при Совбезе: Стали известны имена исклю...
30 марта 2022, 01:45
«Это и есть тот предел»: почему в Европе заговорили о трудностях приёма беженцев с Ук...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2022, 01:05
Пострадаем первыми: До жителей Франции быстро дошёл замысел Путина о рублях за газ
23 марта 2022, 17:00
Путин внезапно прервал совещание с правительством: "Я прошу меня извинить"
26 марта 2022, 23:10
Захвачен командный пункт ВСУ под Киевом: множество старших офицеров взято в плен
24 марта 2022, 09:55
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
25 марта 2022, 23:50
Три страны НАТО попросят у Путина разрешения влезть в Мариуполь
23 марта 2022, 15:15
В Москве начались консультации, посвящённые будущему украинской территории
24 марта 2022, 06:25
Чему британцы учили украинских солдат в Донбассе: Тайник с документами выдал неудобную правду
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.