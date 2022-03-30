Что затевают в Израиле Роман Абрамович и Игорь Коломойский?

Сообщают, что помощник Владимира Зеленского и его «портмоне» Сергей Шефир уже прибыл в Израиль, договаривается касательно апрельских российско-украинских переговоров в Иерусалиме. Вот-вот туда же должны подтянуться бывший посол Украины Геннадий Надоленко и депутат от «слуг народа» Ольга Василевская-Смаглюк – эта пара представляет интересы украинского олигарха Коломойского. Так, выходит, это Коломойскому с Абрамовичем срочно понадобилось замирить Москву и Киев? Ничего себе, тайная дипломатия!

Сюжет: Украинский кризис

Политолог Марат Баширов сообщил, что, по его данным, на вчерашних переговорах в Турции Абрамович «представлял евроатлантическую финансовую олигархию, как арбитр». «Его позиция: мир на условиях Украины, читай – её хозяев, даже не США, а семей». Открытые вопросы – кто пустил Абрамовича в комнату, где шли переговоры, и с кем он говорил по телефону во время переговоров? Но главный вопрос – с чего Абрамович вдруг решил, что российская сторона готова на встречу в Иерусалиме – в ходе которой должны якобы встретиться президенты двух стран?! Между тем, ради этой встречи, похоже, и затевается в Израиле весь сыр-бор.

Как видно, у Коломойского и Абрамовича совпали интересы. Что это за интересы, объяснить несложно. Абрамович угодил под западные санкции, и хлопотал за него лично Зеленский. И цели добился – Абрамовича частично вывели из-под санкций. У Коломойского не меньшие трудности в США – там против него возбуждены несколько уголовных дел, готовятся требовать от Киева Бениной экстрадиции. Двух олигархов явно прессуют, а они, в обмен, решают по заданию из Вашингтона некие насущные вопросы политической повестки?

История получается грязноватая. По данным Баширова, впервые в истории по данным сетевых замеров «уровень отрицательного отношения к действиям власти – за 90 процентов» (это – о вчерашних российско-украинских переговорах в Турции). Если продолжать в том же духе – да ещё и при посредничестве Абрамовича, – ничего хорошего явно не выйдет. А уж участие в «миротворчестве» такого «голубя мира», как Беня Коломойский, в ходе «Русской весны» обещавшего выплачивать круглую сумму за убийство россиян и финансировавшего карательные добровольческие подразделения, и подавно наводит на нехорошие мысли.