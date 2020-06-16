|
Что заставило Шойгу и Лаврова перенести визит в Турцию? Версия политолога Велизаде
16 июня 2020, 01:00 • 53 • В мире
МИД России сообщил о визите министра обороны России Сергея Шойгу и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Турцию 14 июня. Однако позже стало известно, что министры визит отложили, а дата их встречи будет согласована дополнительно. Политолог Ильгар Велизаде указал на факт, что "сами главы делегаций не полетели", и дал свою версию того, что заставило министров перенести визит.
Ранее на официальном сайте МИД России появилась информация о том, что министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должны прибыть с визитом в Турцию 14 июня.
Уточняется, что визит намечен в соответствии с договорённостями, которые ранее были достигнуты между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Также сообщалось, что темой двусторонних консультаций станет региональная проблематика, представляющая взаимный интерес.
Однако спустя сутки там же, на официальном сайте МИД России, появилась информация о том, что Шойгу и Лавров перенесли визит в Турцию.
"Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно", - говорится в сообщении ведомства.
Там же сообщается, что "министерства иностранных дел и обороны двух стран активно работают в поддержку ливийского урегулирования".
Руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде высказал свою версию того, почему Лавров и Шойгу перенесли визит в Турцию, он полагает, что имеют место разногласия.
"Тот факт, что сами главы делегаций не полетели, может говорить о том, что есть определённые разногласия по основным темам, - высказал свою точку зрения политолог. - Поэтому все-таки ситуацию решили спустить на уровень экспертных групп".
Как сообщает со ссылкой на его слова bfm.ru, "с большей или меньшей очевидностью можно говорить о том, что всё-таки обсуждается военно-политическая ситуация в Восточном Средиземноморье".
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 июня 2020, 20:00
|
13 июня 2020, 05:00
|
14 июня 2020, 09:00
|
12 июня 2020, 20:00
|
14 июня 2020, 00:00
|
11 июня 2020, 12:25
|
12 июня 2020, 03:00