Что заставило Шойгу и Лаврова перенести визит в Турцию? Версия политолога Велизаде

Ранее на официальном сайте МИД России появилась информация о том, что министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должны прибыть с визитом в Турцию 14 июня.

Уточняется, что визит намечен в соответствии с договорённостями, которые ранее были достигнуты между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также сообщалось, что темой двусторонних консультаций станет региональная проблематика, представляющая взаимный интерес.

Однако спустя сутки там же, на официальном сайте МИД России, появилась информация о том, что Шойгу и Лавров перенесли визит в Турцию.

"Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно", - говорится в сообщении ведомства.

Там же сообщается, что "министерства иностранных дел и обороны двух стран активно работают в поддержку ливийского урегулирования".

Руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде высказал свою версию того, почему Лавров и Шойгу перенесли визит в Турцию, он полагает, что имеют место разногласия.

"Тот факт, что сами главы делегаций не полетели, может говорить о том, что есть определённые разногласия по основным темам, - высказал свою точку зрения политолог. - Поэтому все-таки ситуацию решили спустить на уровень экспертных групп".

Как сообщает со ссылкой на его слова bfm.ru, "с большей или меньшей очевидностью можно говорить о том, что всё-таки обсуждается военно-политическая ситуация в Восточном Средиземноморье".