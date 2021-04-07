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Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми

07 апреля 2021, 02:15  •  43 • Политика
Белый дом заявил, что вхождение Украины в НАТО зависит от альянса. Кедми раскрыл сценарий действий США на Украине и в Донбассе. "Никто не может и не собирается вводить войска на Украину", - заверил он.
Президент США Джо Байден пообещал Украине поддержку в войне с Россией в Донбассе, а также намекнул Киеву на членство в НАТО. Заявления американского лидера прокомментировал израильский государственный деятель, дипломат и руководитель службы "Натив" в 1992–1999 годах Яков Кедми.
По его мнению, появление американских военных в Донбассе крайне маловероятно. Никаких признаков того, что какая-то воинская часть США готовится прибыть на Украину, нет, подчеркнул эксперт.
Он отмечает, что никаких прямых обещаний воевать с Россией за Донбасс в США не давали. Было лишь ничего не значащее заявление, что США поддержит Украину. А в Киеве это пытаются преподнести так, будто завтра американцы высадятся в Донбассе.
Но это бред. Никто не может и не собирается вводить войска на Украину,
- цитирует Nation News слова Якова Кедми.
Дипломат уверен, что цель эскалации конфликта в Донбассе - привлечь внимание к Украине и заставить президента США позвонить главе Украины. Поэтому эксперт считает, что военных действий со стороны украинских войск ждать не стоит.
Они знают, что этим самым только ухудшат свое положение. Кроме этого, у них нет реальных сил что-то сделать,
- подчеркнул Якова Кедми.
Также он отметил, что все страны ЕС заняли нейтральную позицию. Никто не выступил со словами поддержки или с какими-то требованиями.

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