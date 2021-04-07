Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми

Белый дом заявил, что вхождение Украины в НАТО зависит от альянса. Кедми раскрыл сценарий действий США на Украине и в Донбассе. "Никто не может и не собирается вводить войска на Украину", - заверил он.

Президент США Джо Байден пообещал Украине поддержку в войне с Россией в Донбассе, а также намекнул Киеву на членство в НАТО. Заявления американского лидера прокомментировал израильский государственный деятель, дипломат и руководитель службы "Натив" в 1992–1999 годах Яков Кедми.

По его мнению, появление американских военных в Донбассе крайне маловероятно. Никаких признаков того, что какая-то воинская часть США готовится прибыть на Украину, нет, подчеркнул эксперт.

Он отмечает, что никаких прямых обещаний воевать с Россией за Донбасс в США не давали. Было лишь ничего не значащее заявление, что США поддержит Украину. А в Киеве это пытаются преподнести так, будто завтра американцы высадятся в Донбассе.

Но это бред. Никто не может и не собирается вводить войска на Украину,

- цитирует Nation News слова Якова Кедми.

Дипломат уверен, что цель эскалации конфликта в Донбассе - привлечь внимание к Украине и заставить президента США позвонить главе Украины. Поэтому эксперт считает, что военных действий со стороны украинских войск ждать не стоит.

Они знают, что этим самым только ухудшат свое положение. Кроме этого, у них нет реальных сил что-то сделать,

- подчеркнул Якова Кедми.

Также он отметил, что все страны ЕС заняли нейтральную позицию. Никто не выступил со словами поддержки или с какими-то требованиями.