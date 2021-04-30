Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО

Британские военные НАТО сооружают в украинском Очакове системы слежения. "Британия руками Украины может устроить провокацию. Это часть системного процесса, нового создания холодной войны", - комментирует ситуацию военный эксперт Борис Рожин.

На Украине военные специалисты Великобритании создают в Очакове систему гидроакустического отслеживания, сообщает общественный деятель Алексей Селиванов. Что происходит, объяснил главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин.

По его словам, британцы развёртывают в украинском Очакове самую настоящую разведывательную базу НАТО. А система гидроакустического отслеживания нужна им, чтобы следить за всеми передвижениями Черноморского флота России.

Можно говорить о том, что постепенно идёт перевоз базирования сил НАТО, которые надеются надолго остаться на Украине и будут держать курс на постепенное развёртывание своей инфраструктуры,

- сказал Борис Рожин в беседе с Nation News.

Он добавил, что то, чем занимается НАТО на Украине, нельзя назвать обычными военными учениями. На самом деле это лишь формальное прикрытие для обеспечения постоянного присутствия сил альянса на украинской территории.

Британия руками Украины может устроить провокацию. Это часть системного процесса, нового создания холодной войны, мы это наблюдаем сейчас на территории Украины,

- отметил Борис Рожин.