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Что забыл дядя Сэм в Сирии? Конгресс США раскрыл истинные цели Вашингтона на Ближнем Востоке

11 июля 2019, 14:09  •  54 • В мире
Недавно американский посол в Дамаске Роберт Форд заявил, что "у Вашингтона нет четкой стратегии в Сирии". Скорее всего, дело в том, что сам дипломат не смог понять эту стратегию, поскольку полный ответ на вопрос "что забыл дядя Сэм в Сирии" дает документ, составленный Исследовательской группой Конгресса США по САР.
Бумагу, в которой отображены стратегические интересы Америки в Сирии, специалисты подготовили для Трампа. Таким образом и выяснилось, что цели, которые были изначально заявлены американцами, весьма далеки от того, чем они действительно занимаются в арабской республике. При этом Россия в документе, конечно, тоже упоминается.
Как оказалось, главная цель – это "обеспечение безопасности Израиля", оказание помощи Тель-Авиву в защите от растущих угроз со стороны северной границы. То есть – со стороны Ливана и Сирии. Дело оказывается в том, что "эффективно" защищать свои границы Израилю крайне сложно. И с каждым годом становится все трудней из-за того, что и сирийская армия, и военные формирования Хезболлы увеличивают свою военную мощь, приобретают "угрожающее оружие". Все это может стать серьезной проблемой для Тель-Авива.
Не забыли в документе и Иран, который "ищет в Сирии собственную выгоду", распространяя свое влияние на соседние страны. Напомним, именно "поиском собственной выгоды" вместе с "распространением влияния" всегда занимались Соединенные Штаты. Но что позволено Вашингтону, не позволительно делать другим странам.
А тут еще сильно мешается Россия, которая "обеспечивает выживание режима Асада". Кроме того, передавая Дамаску самую современную технику, Москва косвенно создает угрозы существованию Израиля. И это – еще одна важная причина, по которой на территории САР базируется американский контингент, уточняет ФАН.
Из всего изложенного напрашивается главный вывод: ни борьбы с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в России), ни целостность Сирии не являются целью американского присутствия на Ближнем Востоке. Интересуют США исключительно израильские проблемы.
"Для Израиля защита своей территории чрезвычайно важна. Он располагается в регионе, который, мягко говоря, недружественен по отношению к нему. Поэтому пользоваться поддержкой США для него необходимо", - заявил в комментарии для "Свободной Прессы" российский политолог и востоковед Олег Гущин.
Что же касается России, то она для Израиля угрозой быть не может. Но она дружит с Ираном и Сирией, и это делает "дружбу" Москвы и Тель-Авива несколько напряженной.
В то же время вполне можно понять интерес США к проблемам Израиля. Ведь именно благодаря Тель-Авиву Вашингтон может контролировать Ближний Восток. Однако внутренние проблемы США так или иначе, но давят на внешнюю политику страны. То есть Трамп не может принимать собственные решения по этому региону, а только те, которые ему навязывают. К примеру, президент США захотел вывести из Сирии американский контингент, а ему не дают это сделать внутриамериканские силы.

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