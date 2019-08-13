Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто сменит Джона Хантсмана? Стало известно, кого Трамп выбрал новым послом в Рос...
Оппозиция в Москве и Гонконге обделалась, но по-разному (Руслан Осташко)
Суд в Киеве перенёс рассмотрение апелляции на арест Вышинского
Владимир Жириновский: Мы должны создать свою фракцию в Мосгордуме!
Главная / В России

Что за секретная ракета на самом деле взорвалась под Северодвинском

13 августа 2019, 16:39  •  125 • В России

Взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском и гибель 5 сотрудников «Росатома» породили много «сказочников» среди журналистов, «экспертов» и обывателей. В их рядах замелькала и рыжая голова президента США Дональда Трампа, который в своем Твиттере на весь мир «авторитетно» заявил, что у «русских взорвался "Буревестник" (Skyfal или «Небопад», как окрестили его в НАТО, - ред.)» - новейшая гиперзвуковая супер-ракета с малогабаритным твердотопливным ядерным двигателем, способная летать на любые расстояния без ограничения.

И американцы, по словам Трампа, «многое для себя узнали из этого происшествия» под Северодвинском. И даже похвастал, что США в разработке аналогичных «изделий» (так военные и конструкторы обычно называют секретные ракеты) продвинулись намного дальше.

По словам Трампа, «многое для себя узнали из этого происшествия» под СеверодвинскомФото: REUTERS

Как известно, глава Белого дома был в тот же день высмеян американскими спецами, которые признали, что президент США не имеет реального представления о новейших ракетных разработках в его стране. Более того, уже давно известно, что целый ряд американских программ, имеющих целью создать малогабаритный ядерный двигатель, провалились. В отличие от России, которая давно испытывает такие «изделия» и серьезно продвинулась вперёд. Одним из результатов такого продвижения и стало создание ракеты «Буревестник» с ядерным движком. Это о нем, ещё в начале марта 2018 года говорил Владимир Путин.

Ракета «Буревестник» с ядерным движком

Но в чем прокололся Трамп? Он заявил, что у русских взорвался твердотопливный (!) ядерный двигатель. Как говориться, бухнул в колокол, не глянувши в святцы. Это часто с ним случается. А что же произошло на самом деле? А то, что , как уже заявили в российском Минобороны и «Росатоме», взорвался жидкостный реактивный двигатель. Что это за движок? Тут наши военные и атомщики помалкивают. Но версии на самом деле две.

Либо это, образно говоря, разгонный двигатель для того же «Буревестника» (после того, как он отработает положенное время, включается ядерный движок самого «Небопада»). По крайней мере ядерная установка «Буревестника» точно взорваться не могла — она состоит из железа и урановых элементов, там взрываться особо нечему.

И вторая версия — это вообще было испытание усовершенствованной Р-29 — единственной (в разных вариациях) ракеты с жидкостным двигателем, стоящей на вооружении российского военно-морского флота.

Испытания реактивного двигателя проходили примерно полтора десятка раз и большинство из них были успешными. Ученые и конструкторы выводили своё изделие «на финишную прямую», когда под Северодвинском случилось это страшное ЧП.

Если бы в округе до сих пор «фонило», находящиеся рядом Норвегия и Финляндия давно бы подняли шум

Увы, создание новой и уникальной техники редко проходит гладко, порой случаются и человеческие жертвы...

В Минобороны и «Росатоме» катеоригичски отказываются раскрывать какие-либо технические подробности устройства «Буревестника», его тактико-технические характеристики. Если вообще в тот день испытывался именно «Буревестник», а не Р-29.

А американцы со своих спутников вряд ли могли узнать — что за «изделие» испытывают русские, кроме, разве что, состава элементов, которые использовались в радиологическом устройстве взорвавшегося двигателя.

Кстати, Росгидромет официально подтвердил, что в день ЧП, 8 августа, в районе испытаний под Северодвинском кратковременно (в течение 2-3 часов) радиационный фон превысил допустимый в 4-16 раз. Но затем пришел в норму. Если бы в округе до сих пор «фонило», находящиеся рядом Норвегия и Финляндия давно бы подняли шум. Но они подтверждают — фон в норме.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
12 августа 2019, 21:09
На Украине озвучили главную угрозу существованию страны
13 августа 2019, 16:39
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
12 августа 2019, 19:24
«Для видимости в любую погоду»: на железнодорожной части Крымского моста протестировали систему освещения
13 августа 2019, 16:39
Что за секретная ракета на самом деле взорвалась под Северодвинском
13 августа 2019, 16:39
Зеленский решил упростить получение гражданства Украины для россиян за «особые заслуги» перед Незалежной
12 августа 2019, 21:09
Украина не имела права перекрывать Северо-Крымский канал. После этого начало затапливать Херсонскую область
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2019, 11:52
Ковтун ПРЕДСКАЗАЛ дальнейшие действия Зеленского! Студия не может поверить!
10 августа 2019, 15:39
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жесткий урок" - СМИ
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
09 августа 2019, 07:09
Встретились, расцеловались, но что-то пошло не так: Зеленский не подписал заявление с Варфоломеем
08 августа 2019, 01:54
Крым - не русский. Эрдоган в ходе конференции с Зеленским сделал заявление
08 августа 2019, 14:54
Русский "Охотник" предвещает "конец эпохи беспилотников" - Sina
08 августа 2019, 01:54
Дубль дня: Эрдоган назвал Крым украинским и… одёрнул Зеленского в речи против России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.