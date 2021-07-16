Что за игру начал Аваков? Политолог указал на странности громкой отставки

Громкая отставка Арсена Авакова стала полной неожиданностью для Украины. На некоторые странности этой отставки указал политолог Корнилов: он уверен в том, что история только начинается и за спиной Зеленского началась некая игра.

Чем может обернуться для Зеленского и вообще для Украины отставка главы МВД Арсена Авакова, порассуждал известный политолог Владимир Корнилов. Причина смещения человека, который "пересидел" четырёх премьеров и второго президента, по его мнению, внешняя.

В принципе, все, и я в этом плане не одинок, связывают отставку Авакова с визитом нового смотрящего от США, ревизора, который приехал на несколько недель в качестве временного поверенного, Джорджа Кента,

- пояснил политолог в беседе с Царьградом.

Если вы обратили внимание, он встретился с Аваковым первым, как только вообще появился на украинской земле. Вроде все на встрече были довольны, и вот теперь, соответственно, есть несколько версий, кто же попросил Авакова уйти, Кент или Зеленский, который расстроился, что Аваков ведёт свою игру за спиной Зеленского с этими самыми американцами.

По мнению Корнилова, ближайшие события покажут, что за игру начал Аваков. "А то, что он её начал и будет продолжать вести и действовать по нарастающей, в этом мало кто сомневается", - уточнил эксперт. Он заявил, что у Зеленского, вероятно, "появились серьёзные проблемы".