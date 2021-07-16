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Что за игру начал Аваков? Политолог указал на странности громкой отставки
16 июля 2021, 15:10 • 383 • Политика
Громкая отставка Арсена Авакова стала полной неожиданностью для Украины. На некоторые странности этой отставки указал политолог Корнилов: он уверен в том, что история только начинается и за спиной Зеленского началась некая игра.
Чем может обернуться для Зеленского и вообще для Украины отставка главы МВД Арсена Авакова, порассуждал известный политолог Владимир Корнилов. Причина смещения человека, который "пересидел" четырёх премьеров и второго президента, по его мнению, внешняя.
- пояснил политолог в беседе с Царьградом.
По мнению Корнилова, ближайшие события покажут, что за игру начал Аваков. "А то, что он её начал и будет продолжать вести и действовать по нарастающей, в этом мало кто сомневается", - уточнил эксперт. Он заявил, что у Зеленского, вероятно, "появились серьёзные проблемы".
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