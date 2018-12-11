Что выиграет Россия от переворота во Франции

Новейшие требования протестующих французов могут отразиться и на России. Как изменится наше торговое сальдо, если Франция выйдет из Евросоюза?

Автор:

Мельников Михаил

Развод и коньяк между кроватями

Говорить об объемах внешнеторгового оборота в декабре всегда сложно. Потому что полную статистику подбивают в феврале, а до этого ты вынужден оперировать сведениями годичной давности. К счастью, 2018 год не ознаменовался серьезными потрясениями, так что основные данные 2017 года вполне актуальны и для текущей повестки дня.

Со времен реформ Петра I Россия и Франция не были так далеки друг от друга, как сейчас. Правда, временами былая близость принимала извращенные формы – и в 1805-14 годах, и в толстовском Крыму, и при интервенции, – но мы всегда присутствовали в повестке дня друг для друга. Но постепенно ситуация изменилась.

Сухие сводки Минфина однозначны: Франция является если не малозначительным, то уж точно ни в коем случае не ведущим торговым партнером для России. Еще менее значительна Россия для Франции.

Общий экспорт нашей страны по итогам 2017 года (2018-й не будет сильно отличаться, разве что доходов от углеводородов побольше) – 356,9 млрд долларов, импорт – 221,2 млрд. Франция, имея в 2 раза меньше жителей и в 25 – территории, торгует существенно активнее: 815,6 млрд долларов экспорта и 846,4 млрд долларов импорта.

Фото: www.globallookpress.com

Вот только торгуем мы не между собой, а с США, Германией и Китаем.

Суммарный товарооборот между Россией и Францией – всего 15,5 млрд долларов (сравните с цифрами выше). И это еще бурный рост (на 16,5%) по сравнению с 2016-м! Для нас французы – партнер под номером 11-12 (чуть ниже Польши и наравне с Казахстаном). Для них Россия, как ни странно, номер 10 – между Ирландией и Швецией.