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Что вы творите? Брюссельский политолог заявил, что Европа хоронит саму себя

20 января 2022, 15:00  •  49 • Политика
Политолог, профессор Брюссельского свободного университета Джонатан Холслаг раскритиковал Европу, которая постоянно делает выпады против России. По его словам, Старый Свет занимается тем, что хоронит самого себя. Эксперт удивился: что вы творите?
Холслаг не стал присоединяться к европейским политикам, которые вслед за США подхватили фейк о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Напротив, в своей статье на портале EUobserver он обратил внимание на действия самой Европы, которая всё чаще вступает в противостояние с Россией. Перевод статьи предоставили "Народные Новости".
По словам политолога, ЕС действует крайне неосмотрительно, поскольку он напрямую зависит от русских энергоресурсов. Своей враждебной политикой он отталкивает Москву, в результате чего однажды Россия может окончательно оторваться от Европы.
Россия - ключевой экспортёр и поставщик других ресурсов, помимо нефти и газа. Подумайте о титане. В то время как Кремль давно готовит постепенное отделение от Европы,
- пишет эксперт.
Кроме того, Европа проигрывает России по военно-техническим возможностям. Европейские страны привыкли сражаться с плохо вооружённым и слабо подготовленным противником на Ближнем Востоке. Россия же имеет куда лучшее и куда более приспособленное к реальным боевым действиям вооружение.
К примеру, её БТР и БМП не увязают в грязи, как это делает европейская бронетехника, созданная без учёта сложности рельефа. Кроме того, у русских полно возможностей парализовать работу европейских командных и коммуникационных центров.
И это не говоря о том, что европейским странам не хватает ракет и истребителей для участия в полноценной войне.

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