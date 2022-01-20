Что вы творите? Брюссельский политолог заявил, что Европа хоронит саму себя

Политолог, профессор Брюссельского свободного университета Джонатан Холслаг раскритиковал Европу, которая постоянно делает выпады против России. По его словам, Старый Свет занимается тем, что хоронит самого себя. Эксперт удивился: что вы творите?

Холслаг не стал присоединяться к европейским политикам, которые вслед за США подхватили фейк о якобы готовящемся наступлении России на Украину. Напротив, в своей статье на портале EUobserver он обратил внимание на действия самой Европы, которая всё чаще вступает в противостояние с Россией. Перевод статьи предоставили "Народные Новости".

По словам политолога, ЕС действует крайне неосмотрительно, поскольку он напрямую зависит от русских энергоресурсов. Своей враждебной политикой он отталкивает Москву, в результате чего однажды Россия может окончательно оторваться от Европы.

Россия - ключевой экспортёр и поставщик других ресурсов, помимо нефти и газа. Подумайте о титане. В то время как Кремль давно готовит постепенное отделение от Европы,

- пишет эксперт.

Кроме того, Европа проигрывает России по военно-техническим возможностям. Европейские страны привыкли сражаться с плохо вооружённым и слабо подготовленным противником на Ближнем Востоке. Россия же имеет куда лучшее и куда более приспособленное к реальным боевым действиям вооружение.

К примеру, её БТР и БМП не увязают в грязи, как это делает европейская бронетехника, созданная без учёта сложности рельефа. Кроме того, у русских полно возможностей парализовать работу европейских командных и коммуникационных центров.

И это не говоря о том, что европейским странам не хватает ракет и истребителей для участия в полноценной войне.