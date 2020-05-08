Что встало на пути продления «Турецкого потока» в Южную Европу: факторы • 67 • Аналитика

На фоне всех последних перипетий, связанных с постройкой газопровода «Северный поток-2» (атаки на него со стороны Польши, обещания Украины «сорвать строительство любой ценой» или захватывающие маневры «Академика Черского»), на второй план отошли новости, связанные с реализацией другого важнейшего отечественного энергетического проекта – «Турецкого потока». А все-таки как обстоят дела на «южном фланге» борьбы нашего «Газпрома» за энергетический экспорт в Европу?







К огромному сожалению, приходится констатировать: новостей-то оттуда как раз и нет. Поскольку то, что сегодня происходит в Болгарии, на нынешнем этапе представляющей из себя главную «строительную площадку» трубопровода, новым назвать никак невозможно. Процесс, который Владимир Путин еще прошлой осенью весьма дипломатично назвал «очень неспешной работой», продолжается совершенно в том же духе. Обещание Софии закончить проходящий по ее территории участок к 1 июня нынешнего года, наверняка так и останется очередным невыполненным обязательством на ее счету.



Во всяком случае, по состоянию на апрель месяц продолжение трубопровода, по которому наше «голубое топливо» должно было устремиться в Сербию и далее в страны ЕС, не было готово и наполовину. К середине прошлого месяца сварено было только 150 километров труб из положенных 308. С остальными аспектами работ – примерно та же история. Что характерно, личный контроль стройки недавно не поленился осуществить премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Во всяком случае, об этом официально сообщили представители «Булгартрансгаза». Только, судя по всему, не очень-то это помогло ее ускорению.



В том же самом сообщении болгарской энергетической компании приводятся не слишком обнадеживающие цифры: так, трасса для трубоукладки подготовлена на протяженности 230 километров, вдоль траншей лежат 220 километров труб. Сварка осуществлена, как уже было сказано, всего на 150. В день копается по километру траншеи, в которые кладется по 900 метров труб. Сколько понадобится времени для завершения проекта при таких темпах (если они еще сохранятся!), подсчитать несложно – арифметика простейшая. Ни о каком 1 июня и речи тут быть не может.



А ведь газопровод – это не только трубы. Без возведения компрессорных станций никак не получится увеличить мощность подачи топлива с нынешних 4 миллиардов до запланированных 12 миллиардов в год.



Так что же встало на пути продления "Турецкого потока" в Европу

В процессе своего визита на стройку болгарский премьер имел возможность лицезреть, что тут работа тоже «спорится». На месте одной из станций… уже залили фундамент! Зато генеральный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов, неотступно сопровождавший Борисова в этом вояже, с гордостью доложил главе правительства о том, что «все работы на объектах ведутся со строгим соблюдением мер по профилактике коронавируса».



По утверждению того же Малинова, сильно тормозит дело то, что карантин в 14 дней вынуждены проходить «все строительные рабочие, прибывающие из-за рубежа». Из этого можно сделать вывод о том, что сами болгары марать и мозолить белы рученьки на земляных и сварочных работах не рвутся. Поведал генеральный и о другой проблеме: оказывается, на пути прокладки трубопровода по ходу дела обнаружились более 45 исторических памяток! Все их сейчас самым пристальным образом изучают специалисты из Национального археологического института: а ну как в земле обнаружатся такие ценности, перед которыми какой-то газопровод – пыль и тлен? Вообще-то, нормальные люди подобные изыскания проводят загодя, а не в процессе стройки…



Также немаловажным фактором, по словам Бойко Борисова, остается выплата компенсаций фермерам, чья земля оказалась на пути трубопровода. Её планируют восстановить, а аграриям заплатить 5 миллионов левов. Тоже времени требует. Можно не сомневаться, когда дело дойдет до выяснения причин срыва запуска идущей в Сербию «нитки», у Софии отыщется тысяча и одна причина: от «объективных трудностей и проблем», вызванных пандемией, до «сбережения культурного наследия» или чего-нибудь еще в том же роде.



Ко всему этому можно было бы и отнестись с пониманием, если бы практика затягивания, невыполнения взятых на себя обязательств и увиливания от ответственности не была бы «фирменным стилем» болгарской стороны. Не будем даже вспоминать о том, как она «похоронила» проект «Южного потока». Достаточно и того, что происходит с «Турецким» — одни сомнительные тендеры на его возведение и начавшиеся впоследствии судебные тяжбы, отсрочившие начало строительства на полгода чего стоили! При всем при этом сама Болгария газ из «Турецкого потока» вполне исправно получает уже с 1 января нынешнего года, и по весьма неплохой цене. Возможно, оттого и «поспешает не торопясь».



Тем временем стало известно о приостановке ПАО «Газпром» почти на неделю — с 13 по 19 мая не будет прокачки топлива по мощностям «Голубого потока» и «Турецкого потока», подающим газ в Турцию и далее в Болгарию. Официальное объяснение: «Профилактические работы на территории России». Но, быть может, это намек кое-кому на то, что коронавирус коронавирусом, археологи археологами, но трудиться надо все-таки побыстрее? На фоне всех последних перипетий, связанных с постройкой газопровода «Северный поток-2» (атаки на него со стороны Польши, обещания Украины «сорвать строительство любой ценой» или захватывающие маневры «Академика Черского»), на второй план отошли новости, связанные с реализацией другого важнейшего отечественного энергетического проекта – «Турецкого потока». А все-таки как обстоят дела на «южном фланге» борьбы нашего «Газпрома» за энергетический экспорт в Европу?К огромному сожалению, приходится констатировать: новостей-то оттуда как раз и нет. Поскольку то, что сегодня происходит в Болгарии, на нынешнем этапе представляющей из себя главную «строительную площадку» трубопровода, новым назвать никак невозможно. Процесс, который Владимир Путин еще прошлой осенью весьма дипломатично назвал «очень неспешной работой», продолжается совершенно в том же духе. Обещание Софии закончить проходящий по ее территории участок к 1 июня нынешнего года, наверняка так и останется очередным невыполненным обязательством на ее счету.Во всяком случае, по состоянию на апрель месяц продолжение трубопровода, по которому наше «голубое топливо» должно было устремиться в Сербию и далее в страны ЕС, не было готово и наполовину. К середине прошлого месяца сварено было только 150 километров труб из положенных 308. С остальными аспектами работ – примерно та же история. Что характерно, личный контроль стройки недавно не поленился осуществить премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Во всяком случае, об этом официально сообщили представители «Булгартрансгаза». Только, судя по всему, не очень-то это помогло ее ускорению.В том же самом сообщении болгарской энергетической компании приводятся не слишком обнадеживающие цифры: так, трасса для трубоукладки подготовлена на протяженности 230 километров, вдоль траншей лежат 220 километров труб. Сварка осуществлена, как уже было сказано, всего на 150. В день копается по километру траншеи, в которые кладется по 900 метров труб. Сколько понадобится времени для завершения проекта при таких темпах (если они еще сохранятся!), подсчитать несложно – арифметика простейшая. Ни о каком 1 июня и речи тут быть не может.А ведь газопровод – это не только трубы. Без возведения компрессорных станций никак не получится увеличить мощность подачи топлива с нынешних 4 миллиардов до запланированных 12 миллиардов в год.В процессе своего визита на стройку болгарский премьер имел возможность лицезреть, что тут работа тоже «спорится». На месте одной из станций… уже залили фундамент! Зато генеральный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов, неотступно сопровождавший Борисова в этом вояже, с гордостью доложил главе правительства о том, что «все работы на объектах ведутся со строгим соблюдением мер по профилактике коронавируса».По утверждению того же Малинова, сильно тормозит дело то, что карантин в 14 дней вынуждены проходить «все строительные рабочие, прибывающие из-за рубежа». Из этого можно сделать вывод о том, что сами болгары марать и мозолить белы рученьки на земляных и сварочных работах не рвутся. Поведал генеральный и о другой проблеме: оказывается, на пути прокладки трубопровода по ходу дела обнаружились более 45 исторических памяток! Все их сейчас самым пристальным образом изучают специалисты из Национального археологического института: а ну как в земле обнаружатся такие ценности, перед которыми какой-то газопровод – пыль и тлен? Вообще-то, нормальные люди подобные изыскания проводят загодя, а не в процессе стройки…Также немаловажным фактором, по словам Бойко Борисова, остается выплата компенсаций фермерам, чья земля оказалась на пути трубопровода. Её планируют восстановить, а аграриям заплатить 5 миллионов левов. Тоже времени требует. Можно не сомневаться, когда дело дойдет до выяснения причин срыва запуска идущей в Сербию «нитки», у Софии отыщется тысяча и одна причина: от «объективных трудностей и проблем», вызванных пандемией, до «сбережения культурного наследия» или чего-нибудь еще в том же роде.Ко всему этому можно было бы и отнестись с пониманием, если бы практика затягивания, невыполнения взятых на себя обязательств и увиливания от ответственности не была бы «фирменным стилем» болгарской стороны. Не будем даже вспоминать о том, как она «похоронила» проект «Южного потока». Достаточно и того, что происходит с «Турецким» — одни сомнительные тендеры на его возведение и начавшиеся впоследствии судебные тяжбы, отсрочившие начало строительства на полгода чего стоили! При всем при этом сама Болгария газ из «Турецкого потока» вполне исправно получает уже с 1 января нынешнего года, и по весьма неплохой цене. Возможно, оттого и «поспешает не торопясь».Тем временем стало известно о приостановке ПАО «Газпром» почти на неделю — с 13 по 19 мая не будет прокачки топлива по мощностям «Голубого потока» и «Турецкого потока», подающим газ в Турцию и далее в Болгарию. Официальное объяснение: «Профилактические работы на территории России». Но, быть может, это намек кое-кому на то, что коронавирус коронавирусом, археологи археологами, но трудиться надо все-таки побыстрее? Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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