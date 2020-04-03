Что впереди: крах или выживание вопреки? • 122 • Аналитика

Наблюдаю, наблюдаю, наблюдаю. Переслушал Путина, прослушал многих комментирующих его слова, смотрю вокруг. Слушаю.



Ситуация, конечно, не совсем приятная.







С одной стороны, все эти самоизолирующие меры/полумеры, конечно, без них никак. Но сразу хочется задать вопрос: ну почему все у нас не как у людей? Даже если во всем остальном мире не как у нас, совершенно не повод на остальной мир равняться. Да мы никогда особо на других не смотрели, мало ли где и как там пособия выплачивают, правда?



Итак, смотрим на Россию, пробуем понять, так ли все у нас.



Конечно, отправить всю (на самом деле не всю) страну на неделю/две/три/до особого распоряжения за свой счет – это роскошно. Никакой нагрузки на бюджет, никакой головной боли, да к тому же неплохо так можно подзаработать на штрафах.



Смотрим? Смотрим. И что видим? А видим следующее.



Те, кто не вошел в определенный список, должны сесть по домам. И сидеть до особого распоряжения. А работодатель должен выплатить заработную плату в полном объеме. И где он на это возьмет деньги, вообще никого не интересует. Потому как должен.



Беспроцентный, но кредит. То есть все взятые денежки надо потом будет отдать. Все, до копеечки.



То же самое и с налогами. Потом – но до копейки.



Понятно, что владельцы закрытых ателье, автомагазинов, автомастерских, заводиков и заводов, кафе, ресторанов, ИТ-контор, в общем, всех, кого сочли лишними, не горят желанием ввергать себя в геенну огненную кредита. Даже беспроцентного.



Вообще, интересно получается. Я имею в виду сам расклад. Ты, работодатель, по моему велению прекращаешь работу, распускаешь народ и платишь ему так, как будто он работает. Логика? Нет, не завезли.



Если бы в обеспечение своих приказаний президент и правительство просто распечатали фонд благосостояния и оказали поддержку малому и среднему предпринимательству, которое оказалось под закрытием, это было бы понятно.



Но поддержка в Стране Должников обычно оказывается не тем, кто в ней реально нуждается, а тем, у кого есть для этого возможность. Яркий пример: задравшие цены на бензин (в очередной раз) торговцы, вызвавшие очередное «удивление» Путина, обратились к нему с челобитной. Бизнес, Владимир Владимирович, под угрозой! Не хотят холопы топлива по новым ценам, нам кушать нечего будет.







Ну совсем как господин Дерипаска, которого в США прищемили санкциями. И тут же всей страной кинулись его поддерживать, денежек отсыпали, предписание фасовать пиво в банки выдали…



Но где Дерипаска и бензоторговцы, а где кафе, ателье и все остальные?



По сути, президент и правительство просто отвесили под благовидным предлогом неслабого такого пинка всему МСП (малому и среднему предпринимательству). Тут совсем недавно президент много говорил насчет того, как у нас любят МСП и как его будут поддерживать.



Поддержали, ничего не скажешь. Наповал. Теперь контрольный выстрел в голову, в плане посидеть до конца месяца.



Да, некоторые кафе и рестораны начали работать «на вывоз», им с радостью нашлись помощники в виде различных отправленных в непонятный отпуск «самоизолированных». Но это все мелочевка, согласитесь.



Ну кто будет заказывать на дом еду из кафе или ресторана, когда впереди только непонятное ожидание? Конечно, кто-то будет. Но этого явно не хватит, чтобы небольшие предприятия выжили.



Все эти разговоры про поддержку, останутся только разговорами. Аренду, зарплату и прочие удовольствия никто не отменил и не отменит, а откуда у неработающего предприятия возьмутся поступления, если оно закрыто?



На месяц мы остались без всего. Список велик.



В общем, «забота» получилась своеобразной. Совершенно никакого пряника, зато восхитительный набор кнутов. До меня сложно доходит, почему при совершенно микроскопической обещанной «поддержке» налицо столь обширный набор наказаний.



Ну и нельзя обойти то, как у нас начали принимать законы. Сами депутаты Госдумы возмущаются, что принятие законов сводится к простому нажиманию кнопок без какого-либо обсуждения.



Ну как же иначе, Отечество в опасности, принимаем как есть. Нечего тут думать!



В итоге свеженаголосованные законы вызывают восхищение. Этакая репетиция тоталитарного правления.



Расширение для правительства РФ полномочий по предупреждению и ликвидации ЧС, в том числе добавлено основание для объявления ЧС — заболевание, представляющее опасность для окружающих.



Хорошо, соглашусь, что-то разумное в этом есть. Вопрос в том, кто и как будет оценивать угрозу, которую представляет заболевание.



Здесь же упрощение госзакупок, мораторий на банкротство, механизм использования фондов персональной ответственности туроператоров по возврату средств за путёвки, приостановка проверок малого и среднего бизнеса.



Приостановка проверок – это не смотрится чем-то существенным. Смысла в проверках закрытых предприятий нет вообще.



Мораторий на банкротство – это, вообще, интересно. С одной стороны, вроде бы и в пользу трудящихся, в другой – а куда бежать работодателю в случае продления «каникул» и разорения?



Ах да, за кредитом в банк. И заодно начинать в срочном порядке переводить все имеющееся в наличии на кого-нибудь еще. Пока не отобрали.



Персональная ответственность туроператоров по возврату средств за путевки… Неплохо. Посмотрим, сколько бизнесменов от туризма выживет к окончанию пандемии.



В свете последних событий, а именно нового обращения президента к нации, оптимизма, которого, так скажем, не особо-то и было, у МСП (малых и средних предпринимателей) поубавилось до уровня нулевой отметки.





Месяц прожить не работая? Владимир Владимирович явно не отдает себе отчета, как это. Он, по-видимому, считает, что у каждого индивидуального предпринимателя счет как минимум в банке по типу счетов у его окружения. Увы, господин президент, это далеко не так.



И средний класс, который больше 17 тысяч зарабатывает, сейчас вашими молитвами начнет зубы на полку класть. Выбор в целом не очень: разорение или вирус. Ну хорошо, вирус типа победим. Самоизоляцией. Это если победим. Дальше что?



Что делать с армией встающих на грань разорения торговцев из закрытых магазинов с «не важными» товарами?



Речь идет совершенно не о том, чтобы их не закрывать, хотя вот мне интересно будет пронаблюдать бабий бунт недели через три. Парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны и кабинеты тоже закрыты. Привет красавицам!



Речь идет о поддержке МСП. А в этом плане у нас только кредит. Щедрость просто неимоверная.



Зато какая красота в плане наказаний. Например, изменения в УК РФ.



Усиление ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание: штраф от 500 тысяч до 1 млн./лишение свободы на срок от 1 года до 3-х лет.



Умышленное создание угрозы массового заболевания — штраф от 1 млн. до 2-х млн. руб./лишение свободы от 3-х до 5 лет.



Кстати, за угрозу, не за массовое заболевание. Обратите внимание.



Изменения в КоАП. Тоже все красиво.



Нарушение санитарных норм карается штрафом, который увеличен в разы.



Внимание! Вишенка на тортике! За распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной информации штраф для юрлиц от 1,5 до 3-х млн. Каким будет мир после эпидемии страха



Если эта информация вызвала смерть, причинила вред здоровью или имуществу или вызвала общественные беспорядки — штраф от 3-х млн. до 5 млн. руб.



Нет, красота! Вы видите борьбу за соблюдение норм и правил? Лично я вижу исключительно заботу о бюджете. Особенно насчет создания угрозы. Сложно сказать, что имели в виду наши законотворцы, но за угрозу можно штрафовать каждого второго в стране.



Налоговый кодекс. Ну хоть тут повеселили.



Налог на самозанятых понравился. Теперь его ввели по всей стране, сейчас начнется отлов и шкурение. Ибо нечего тут утаивать доходы от государства. Нет, дело с одной стороны нужное, с другой стороны – а насколько оно сейчас важно?



Поразило наделение правительства РФ правом приостанавливать налоговые проверки до 31.12.2020, предоставлять отсрочку по уплате налогов, снижение страховых взносов с 30% до 15%.



Ключевое слово – ОТСРОЧКА. Закончится эпидемия, извольте заплатить текущие налоги плюс те, что накопились за полгода отсрочки.



Помощь малому и среднему бизнесу, однако!!! Роскошная такая, жирная.



А теперь полный привет!



Появится новый налог на проценты со вкладов. Как и было обещано. Сначала предполагалось, что налог будет с процентов с суммы выше 1 млн. рублей. Нет, ребятки, это вы дешево решили отделаться. Не выйдет. Не для того Путин нового премьера сажал вопреки мнению Думы.



Как сообщила депутат ГД Наталия Ганзя, которой лично я верю, поскольку доказала не раз свой неуживчивый и скандальный характер, налог будут платить вкладчики, у которых годовой доход от вкладов будет превышать 60 тысяч рублей. Сумма дохода по процентам свыше 60 тысяч рублей теперь облагается налогом по ставке 13%.



Главное, как вовремя-то! Такое подспорье в борьбе с коронавирусом! Этот налог будут взимать с 2022 года по итогам доходов от депозитов за 2021 год.



В целом, особенно после прослушивания обращения Путина, я понял только одно.



Тем, кто сидит на дотациях, «Газпром», «Роснефть», «Сбербанк» и все прочие, им на все эти самоизоляции плевать. У них помощь государства, фонды и прочее. Им тепло и сухо.



Малый и средний бизнес решено приговорить к медленной и мучительной смерти. Просто не представляю, как будут выживать те, кто зависит от своей ежедневной работы. Частные стоматологи, парикмахеры, мастера маникюра и педикюра, обувщики, шиномонтажники, автомастера, торговцы одеждой, обувью, запчастями, ателье по ремонту одежды и далее, далее, далее.



При всем том, что всех на самоизоляцию просто не посадить. По городам шатается довольно большое количество людей. Причем как занятых делом, так и откровенно «отдыхающих».



Лично у меня складывается не очень приятное понимание проблемы. В лучшем случае мы столкнулись с полнейшим непониманием президента и правительства действенности мер, которые они нам навязывают.



В худшем случае мы становимся участниками некоего социального эксперимента, суть которого не совсем понятна, но результаты мы сможем оценить и ощутить.



На своей шкуре, к сожалению.



Постскриптум. Любителям вольно порассуждать на тему того, что наше правительство и президент все делают правильно и по закону. Что такое «самоизоляция», где можно в законах увидеть этот термин и насколько он вообще легитимен? Ну так, чтобы за него можно было бы штрафовать?



Так вот, термина такого нет. Есть карантин. Есть ЧС. Есть ЧП. А самоизоляции нет. Соответственно, чем же полстраны занято?



Наблюдаю, наблюдаю, наблюдаю. Переслушал Путина, прослушал многих комментирующих его слова, смотрю вокруг. Слушаю.Ситуация, конечно, не совсем приятная.С одной стороны, все эти самоизолирующие меры/полумеры, конечно, без них никак. Но сразу хочется задать вопрос: ну почему все у нас не как у людей? Даже если во всем остальном мире не как у нас, совершенно не повод на остальной мир равняться. Да мы никогда особо на других не смотрели, мало ли где и как там пособия выплачивают, правда?Итак, смотрим на Россию, пробуем понять, так ли все у нас.Конечно, отправить всю (на самом деле не всю) страну на неделю/две/три/до особого распоряжения за свой счет – это роскошно. Никакой нагрузки на бюджет, никакой головной боли, да к тому же неплохо так можно подзаработать на штрафах.Смотрим? Смотрим. И что видим? А видим следующее.Те, кто не вошел в определенный список, должны сесть по домам. И сидеть до особого распоряжения. А работодатель должен выплатить заработную плату в полном объеме. И где он на это возьмет деньги, вообще никого не интересует. Потому как должен.Беспроцентный, но кредит. То есть все взятые денежки надо потом будет отдать. Все, до копеечки.То же самое и с налогами. Потом – но до копейки.Понятно, что владельцы закрытых ателье, автомагазинов, автомастерских, заводиков и заводов, кафе, ресторанов, ИТ-контор, в общем, всех, кого сочли лишними, не горят желанием ввергать себя в геенну огненную кредита. Даже беспроцентного.Вообще, интересно получается. Я имею в виду сам расклад. Ты, работодатель, по моему велению прекращаешь работу, распускаешь народ и платишь ему так, как будто он работает. Логика? Нет, не завезли.Если бы в обеспечение своих приказаний президент и правительство просто распечатали фонд благосостояния и оказали поддержку малому и среднему предпринимательству, которое оказалось под закрытием, это было бы понятно.Но поддержка в Стране Должников обычно оказывается не тем, кто в ней реально нуждается, а тем, у кого есть для этого возможность. Яркий пример: задравшие цены на бензин (в очередной раз) торговцы, вызвавшие очередное «удивление» Путина, обратились к нему с челобитной. Бизнес, Владимир Владимирович, под угрозой! Не хотят холопы топлива по новым ценам, нам кушать нечего будет.Ну совсем как господин Дерипаска, которого в США прищемили санкциями. И тут же всей страной кинулись его поддерживать, денежек отсыпали, предписание фасовать пиво в банки выдали…Но где Дерипаска и бензоторговцы, а где кафе, ателье и все остальные?По сути, президент и правительство просто отвесили под благовидным предлогом неслабого такого пинка всему МСП (малому и среднему предпринимательству). Тут совсем недавно президент много говорил насчет того, как у нас любят МСП и как его будут поддерживать.Поддержали, ничего не скажешь. Наповал. Теперь контрольный выстрел в голову, в плане посидеть до конца месяца.Да, некоторые кафе и рестораны начали работать «на вывоз», им с радостью нашлись помощники в виде различных отправленных в непонятный отпуск «самоизолированных». Но это все мелочевка, согласитесь.Ну кто будет заказывать на дом еду из кафе или ресторана, когда впереди только непонятное ожидание? Конечно, кто-то будет. Но этого явно не хватит, чтобы небольшие предприятия выжили.Все эти разговоры про поддержку, останутся только разговорами. Аренду, зарплату и прочие удовольствия никто не отменил и не отменит, а откуда у неработающего предприятия возьмутся поступления, если оно закрыто?На месяц мы остались без всего. Список велик.В общем, «забота» получилась своеобразной. Совершенно никакого пряника, зато восхитительный набор кнутов. До меня сложно доходит, почему при совершенно микроскопической обещанной «поддержке» налицо столь обширный набор наказаний.Ну и нельзя обойти то, как у нас начали принимать законы. Сами депутаты Госдумы возмущаются, что принятие законов сводится к простому нажиманию кнопок без какого-либо обсуждения.Ну как же иначе, Отечество в опасности, принимаем как есть. Нечего тут думать!В итоге свеженаголосованные законы вызывают восхищение. Этакая репетиция тоталитарного правления.Расширение для правительства РФ полномочий по предупреждению и ликвидации ЧС, в том числе добавлено основание для объявления ЧС — заболевание, представляющее опасность для окружающих.Хорошо, соглашусь, что-то разумное в этом есть. Вопрос в том, кто и как будет оценивать угрозу, которую представляет заболевание.Здесь же упрощение госзакупок, мораторий на банкротство, механизм использования фондов персональной ответственности туроператоров по возврату средств за путёвки, приостановка проверок малого и среднего бизнеса.Приостановка проверок – это не смотрится чем-то существенным. Смысла в проверках закрытых предприятий нет вообще.Мораторий на банкротство – это, вообще, интересно. С одной стороны, вроде бы и в пользу трудящихся, в другой – а куда бежать работодателю в случае продления «каникул» и разорения?Ах да, за кредитом в банк. И заодно начинать в срочном порядке переводить все имеющееся в наличии на кого-нибудь еще. Пока не отобрали.Персональная ответственность туроператоров по возврату средств за путевки… Неплохо. Посмотрим, сколько бизнесменов от туризма выживет к окончанию пандемии.В свете последних событий, а именно нового обращения президента к нации, оптимизма, которого, так скажем, не особо-то и было, у МСП (малых и средних предпринимателей) поубавилось до уровня нулевой отметки.Месяц прожить не работая? Владимир Владимирович явно не отдает себе отчета, как это. Он, по-видимому, считает, что у каждого индивидуального предпринимателя счет как минимум в банке по типу счетов у его окружения. Увы, господин президент, это далеко не так.И средний класс, который больше 17 тысяч зарабатывает, сейчас вашими молитвами начнет зубы на полку класть. Выбор в целом не очень: разорение или вирус. Ну хорошо, вирус типа победим. Самоизоляцией. Это если победим. Дальше что?Что делать с армией встающих на грань разорения торговцев из закрытых магазинов с «не важными» товарами?Речь идет совершенно не о том, чтобы их не закрывать, хотя вот мне интересно будет пронаблюдать бабий бунт недели через три. Парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны и кабинеты тоже закрыты. Привет красавицам!Речь идет о поддержке МСП. А в этом плане у нас только кредит. Щедрость просто неимоверная.Зато какая красота в плане наказаний. Например, изменения в УК РФ.Усиление ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание: штраф от 500 тысяч до 1 млн./лишение свободы на срок от 1 года до 3-х лет.Умышленное создание угрозы массового заболевания — штраф от 1 млн. до 2-х млн. руб./лишение свободы от 3-х до 5 лет.Кстати, за угрозу, не за массовое заболевание. Обратите внимание.Изменения в КоАП. Тоже все красиво.Нарушение санитарных норм карается штрафом, который увеличен в разы.Внимание! Вишенка на тортике! За распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной информации штраф для юрлиц от 1,5 до 3-х млн.Если эта информация вызвала смерть, причинила вред здоровью или имуществу или вызвала общественные беспорядки — штраф от 3-х млн. до 5 млн. руб.Нет, красота! Вы видите борьбу за соблюдение норм и правил? Лично я вижу исключительно заботу о бюджете. Особенно насчет создания угрозы. Сложно сказать, что имели в виду наши законотворцы, но за угрозу можно штрафовать каждого второго в стране.Налоговый кодекс. Ну хоть тут повеселили.Налог на самозанятых понравился. Теперь его ввели по всей стране, сейчас начнется отлов и шкурение. Ибо нечего тут утаивать доходы от государства. Нет, дело с одной стороны нужное, с другой стороны – а насколько оно сейчас важно?Поразило наделение правительства РФ правом приостанавливать налоговые проверки до 31.12.2020, предоставлять отсрочку по уплате налогов, снижение страховых взносов с 30% до 15%.Ключевое слово – ОТСРОЧКА. Закончится эпидемия, извольте заплатить текущие налоги плюс те, что накопились за полгода отсрочки.Помощь малому и среднему бизнесу, однако!!! Роскошная такая, жирная.А теперь полный привет!Появится новый налог на проценты со вкладов. Как и было обещано. Сначала предполагалось, что налог будет с процентов с суммы выше 1 млн. рублей. Нет, ребятки, это вы дешево решили отделаться. Не выйдет. Не для того Путин нового премьера сажал вопреки мнению Думы.Как сообщила депутат ГД Наталия Ганзя, которой лично я верю, поскольку доказала не раз свой неуживчивый и скандальный характер, налог будут платить вкладчики, у которых годовой доход от вкладов будет превышать 60 тысяч рублей. Сумма дохода по процентам свыше 60 тысяч рублей теперь облагается налогом по ставке 13%.Главное, как вовремя-то! Такое подспорье в борьбе с коронавирусом! Этот налог будут взимать с 2022 года по итогам доходов от депозитов за 2021 год.В целом, особенно после прослушивания обращения Путина, я понял только одно.Тем, кто сидит на дотациях, «Газпром», «Роснефть», «Сбербанк» и все прочие, им на все эти самоизоляции плевать. У них помощь государства, фонды и прочее. Им тепло и сухо.Малый и средний бизнес решено приговорить к медленной и мучительной смерти. Просто не представляю, как будут выживать те, кто зависит от своей ежедневной работы. Частные стоматологи, парикмахеры, мастера маникюра и педикюра, обувщики, шиномонтажники, автомастера, торговцы одеждой, обувью, запчастями, ателье по ремонту одежды и далее, далее, далее.При всем том, что всех на самоизоляцию просто не посадить. По городам шатается довольно большое количество людей. Причем как занятых делом, так и откровенно «отдыхающих».Лично у меня складывается не очень приятное понимание проблемы. В лучшем случае мы столкнулись с полнейшим непониманием президента и правительства действенности мер, которые они нам навязывают.В худшем случае мы становимся участниками некоего социального эксперимента, суть которого не совсем понятна, но результаты мы сможем оценить и ощутить.На своей шкуре, к сожалению.Любителям вольно порассуждать на тему того, что наше правительство и президент все делают правильно и по закону. Что такое «самоизоляция», где можно в законах увидеть этот термин и насколько он вообще легитимен? Ну так, чтобы за него можно было бы штрафовать?Так вот, термина такого нет. Есть карантин. Есть ЧС. Есть ЧП. А самоизоляции нет. Соответственно, чем же полстраны занято? Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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