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Что важнее - дороги или армия? В Кремле дали идеальный ответ
02 сентября 2021, 14:45 • 33 • Политика
В Кремле дали идеальный ответ на каверзный вопрос блогера Юрия Дудя: что важнее - дороги или армия?
Этот вопрос задали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову во время интервью. Он заявил, что названные два параметра нельзя отделять друг от друга, ведь без одного не будет существовать второго.
- подчеркнул официальный представитель Кремля.
Отметим, что вопрос "Что лучше - хорошие дороги или хорошая армия?" регулярно задаёт своим гостям известный блогер-интервьюер Юрий Дудь. Это классический тезис либеральной общественности, которая считает, что если власти перестанут вкладывать деньги в развитие армии, то сразу же вырастет уровень жизни.
Примечательно, что некоторые гости Дудя придерживаются тех же взглядов, что и Песков. Так, например, известный телеведущий Александр Гордон отдал предпочтение армии, поскольку без неё "никакая дорога не понадобится".
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