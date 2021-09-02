Что важнее - дороги или армия? В Кремле дали идеальный ответ

В Кремле дали идеальный ответ на каверзный вопрос блогера Юрия Дудя: что важнее - дороги или армия?

Этот вопрос задали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову во время интервью. Он заявил, что названные два параметра нельзя отделять друг от друга, ведь без одного не будет существовать второго.

Обязательно нужны хорошие дороги. Но у тебя их отберут без армии. Поэтому лучше хорошие дороги и хорошая армия. Это в идеале,

- подчеркнул официальный представитель Кремля.

Отметим, что вопрос "Что лучше - хорошие дороги или хорошая армия?" регулярно задаёт своим гостям известный блогер-интервьюер Юрий Дудь. Это классический тезис либеральной общественности, которая считает, что если власти перестанут вкладывать деньги в развитие армии, то сразу же вырастет уровень жизни.

Примечательно, что некоторые гости Дудя придерживаются тех же взглядов, что и Песков. Так, например, известный телеведущий Александр Гордон отдал предпочтение армии, поскольку без неё "никакая дорога не понадобится".