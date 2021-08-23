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Что увеличивается в независимой Украине

23 августа 2021, 07:15  •  49 • Украина

Глядя на резкое падение всех экономических и демографических показателей на Украине, задаёшься вопросом: а есть ли что-то, что демонстрирует рост при независимости?

И находишь. Это резко выросшие показатели преступности.

В 1987 году в УССР было зарегистрировано 237 тысяч преступлений. Нужно ещё заметить, что часть из них сейчас вообще преступлением не является — самогоноварение, спекуляция, обман покупателей (обвешивание).

С 2015 по 2020 год количество преступлений на Украине колебалось от 500 до 600 тысяч, из них от 150 до 200 тысяч — тяжкие.

В 1987 году на Украине было совершенно 1,4 тысячи убийств и покушений на убийство.

С 2014 по 2020 эта цифра колебалась от 12 тысяч до 7.

Пропорционально выросло и число преступлений, повлёкших тяжкие телесные повреждения.

Грабежи и разбои — в 1987 году 4,5 тысячи.

С 2016 по 2020 — от 15 тысяч (в 2019) до 30 тысяч (в 2016).

Появились и совершенно новые виды преступлений, о которых не знали в 1989 — похищение людей, удерживание их в рабстве, заказные убийства.

Никакому 5 отделу КГБ Украины, который заводил дела на украинских диссидентов, не снился такой разгул преследований по статье 110 и 111, по которой преследуют инакомыслящих.

Только за 2019 год — около 400 дел, в том числе 123 дела по статье «Госизмена».

Около тысячи преступлений в 2019 году с использованием огнестрельного оружия и гранат. О таком вообще не слышали до 1989 года.

Но зато при таком росте преступлений снижается число дел, переданных в суд, и число осуждённых.

До суда доходит около трети дел по статье «убийство».

Никого не удивляет, что убийцы Олеся Бузины или преступник Стерненко гуляют на свободе. Рост преступности, связанный с социальной катастрофой, наличием организованных курируемых банд и доступностью оружия накладывается на фактор резкого снижения профессионализма оперативных и следственных органов.

А если к этому добавить продажность судов и политическое давление на них, то становится понятно, почему сегодня Украина стала одним из самых опасных мест в Европе.

А ведь в 1989 году Украина была тихой заводью и очень безопасной страной.

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