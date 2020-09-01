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Что убивает российский народ? Демограф объяснил грядущее вымирание русских

01 сентября 2020, 18:20  •  170 • Политика
Население России сократится более чем на 150 тысяч человек в 2020 году. "Низкая рождаемость - вот наша главная беда. А низкая рождаемость связана с ценностными ориентирами, с тем, что общество не видит детей в качестве ценности", - объяснил ситуацию демограф и координатор всероссийского движения "За жизнь" Сергей Чесноков.
В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет, следует из текста проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Ситуацию для Царьграда прокомментировал демограф и координатор всероссийского движения "За жизнь" Сергей Чесноков.
По его словам, главная причина вымирания российского народа - отсутствие моды на семью и моды на детей. Другими словами - ценностный перекос в обществе. Эксперт отмечает, что эта волна убыли населения идёт со времён Великой Отечественной войны, когда страна понесла огромные потери. Раньше Россия компенсировала такие потери за счёт высокой рождаемости, а сейчас убытки не компенсируются за счёт рождаемости, и в этом главная причина демографической проблемы, подчеркнул демограф.
То есть низкая рождаемость - вот наша главная беда. А низкая рождаемость связана с ценностными ориентирами, с тем, что общество не видит детей в качестве ценности, - сказал Сергей Чесноков в интервью Царьграду.
Он добавил, что для преодоления проблемы необходима работа с населением, прежде всего с мужским. Запрет абортов и всесторонняя помощь беременным женщинам - это очень хорошо, но это уже "тушение пожара". Чтобы предотвратить его, необходимо работать с мужчинами, воспитывать в них ответственность. Чтобы они не бросали семью, чтобы семьи не распадались и не возникали все сопутствующие проблемы.

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