Что у мировой закулисы на уме, то у Жака Аттали на языке

«Отбор идиотов происходит сам по себе: они идут на бойню сами по себе»

В последний год в социальных сетях и вообще в Интернете образовалась интересная тенденция: пользователи стали всё чаще приводить «откровения» представителей интересов мировой закулисы – Билла Гейтса, Клауса Шваба, Жака Аттали и других. «Откровения» касаются, как правило, будущего нашего мира и путей движения к нему. И стали появляться сайты, посвящённые исключительно опровержениям этих «откровений». Нередко то, что они публикуют в виде цитаты, представляет собой комбинацию фрагментов из разных статей, интервью, выступлений. Тем не менее, центральная идея этих компиляций, как правило, излагается достаточно точно.

Приведу цитату, которая гуляет по Интернету и авторство которой приписывается Жаку Аттали: «В будущем речь пойдет о поиске способа сокращения популяции. Начнем со старых, потому что, как только они превышают 60-65 лет, человек живет дольше, чем производит, и это дорого обходится обществу. Потом слабых, бесполезных, которые ничего не приносят обществу, потому что их будет все больше и больше, и особенно, наконец, глупых… Мы избавляемся от них, заставляя их верить, что это для их же блага… Мы что-то найдем или вызовем пандемию, нацеленную на конкретных людей, настоящий экономический кризис или нет, вирус, поражающий старых или толстых, неважно, слабые поддадутся ему, испуганные и глупые поверят в него и дадут себя лечить. Мы позаботимся о том, чтобы лечение было предусмотрено, лечение, которое будет решением… Отбор идиотов происходит сам по себе: они идут на бойню сами по себе».

Цитату датируют 1981 годом, когда во Франции вышла книга «Будущее жизни» (L'avenir de la vie). Книга представляет собой сборник интервью, собранных известным французским журналистом Мишелем Саломоном (Michel Salomon). Среди собеседников Саломона был и Жак Аттали, которого журналист представил так: «Айн Вундеркинд», – сказали бы немцы, вундеркинд. В возрасте менее сорока лет Жак Аттали – всемирно известный экономист, педагог, популярный политический советник Социалистической партии и разносторонний писатель, автор не только теоретических работ по своей дисциплине, но и эссе в таких разных областях, как политика, музыка и, в последнее время, медицина…»

Сразу скажу: приведенной выше цитаты в интервью нет. А вот все мысли, содержащиеся в цитате, присутствуют. И ответы Жака Аттали на вопросы Мишеля Саломона носят ещё более зловещий характер, чем в несуществующей цитате.

Исходной точкой разговора стала книга Жака Аттали 1979 года «Орден каннибалов: жизнь и смерть медицины» (L'ordre cannibale: vie et mort de la médecine). Саломон задаёт вопрос: почему вдруг экономист Жак Аттали интересуется вопросами здравоохранения, которые вроде бы далеки от экономики? Аттали отвечает, что Запад добился невероятных успехов в производстве, благодаря машинам. Производительность машинной экономики бьёт рекорды, но кроме традиционного производства материальных благ есть ещё производство и воспроизводство человека, которое осуществляется в образовании и здравоохранении. А тут всё остается на том же уровне, что в незапамятные времена. Давно произошла революция машин в сфере производства материальных благ, а в сфере воспроизводства человека такой революцией пока не пахнет. А она нужна.

Применительно к здравоохранению это означает, что медиков должны заменить машины. Вся медицина должна быть радикально реформирована путем индустриализации и коммерциализации. Ещё недавно в Европе были очень востребованы полицейские. Сегодня для обывателя законы стали естественной частью жизни, и потребность в полицейских стала постепенно убывать. Наступит время, когда потребность в медиках также начнёт убывать. Медиков слишком много, и их труд малопроизводителен. Аттали сетует: «Сегодня медицина в некотором смысле не в состоянии лечить все болезни, потому что затраты на нее становятся слишком высокими».

«Вундеркинд» задаётся вопросом: а какой продукт нужен в сфере воспроизводства человека? И заявляет: нужен человек здоровый. Во-первых, потому что, по его мнению, высшей целью экономики является счастье человека, а о каком счастье можно говорить, если человек болеет и физически страдает? Во-вторых, воспроизводство больного человека слишком дорого обходится обществу. Такой человек становится бременем для здоровых, занятых эффективным трудом.

Аттали пытается развенчать такую цель, как повышение продолжительности жизни человека. И предлагает новую версию цели: максимизация срока здоровой жизни. И, соответственно, минимизация того отрезка жизни, когда у человека начинаются проблемы со здоровьем. Вот фрагмент рассуждений Аттали о том, почему он противник большой продолжительности жизни: «Если отбросить цинизм, расходы на здравоохранение не достигли бы и одной трети нынешнего уровня (175 миллиардов франков в 1979 году), если бы все люди внезапно умерли в автокатастрофе. Таким образом, мы должны признать, что логика заключается уже не в увеличении продолжительности жизни, а в увеличении продолжительности жизни без болезней».

Аттали заключает: «В самой логике индустриального общества целью отныне будет не увеличение продолжительности жизни, а обеспечение того, чтобы в течение данной продолжительности жизни люди жили как можно лучше, но таким образом, чтобы расходы на здравоохранение были с минимальными затратами для общества»

И тут мы приближаемся к самому главному. Каким образом Аттали предлагает «оптимизировать» жизнь человека?

Во-первых, за счёт того, что машины смогут мониторить здоровье человека в режиме онлайн: «Я верю… в скрытый тоталитаризм с невидимым и децентрализованным «Большим братом». Эти машины для наблюдения за нашим здоровьем, которые мы могли бы иметь для нашего же блага, поработят нас для нашего же блага. В некотором смысле, мы будем подвергаться мягкому и постоянному контролю за нашим состоянием…». И вся информация о миллионах и миллиардах граждан будет собираться и храниться в централизованных базах данных: «Обсуждение вопросов профилактики, экономики здравоохранения и надлежащей медицинской практики приведет к необходимости для каждого человека иметь медицинскую карту, которая будет записана на магнитную ленту. По эпидемиологическим причинам все эти файлы будут централизованно храниться на компьютере…»

Во-вторых, жизнь человека будет «оптимизирована» за счёт более смелого внедрения протезов – «запасных частей» человеческого организма. Мол, пора отходить от медицины каменного века, когда врачи пытались лечить больной орган. Зачем, например, лечить сердце? Его можно заменить другим, здоровым. Либо взять у донора, либо поставить искусственное. Протезы, полагает Аттали, должны стать привычным товаром потребления. Человек на основе данных медицинского онлайн-контроля и своих финансовых возможностей принимает решение о том, какой орган ему следует купить и поставить на место износившегося или больного. Аттали пишет: «Врача в основном заменяют протезами, роль которых заключается в восстановлении функций организма, их восстановлении или замене. Если протез пытается сделать то же самое, он делает это так же, как и органы тела, и, таким образом, становится копией органов или функций тела. Следовательно, такие предметы были бы протезами для потребления».

Итак, логика проста: если вы хотите, чтобы ваша «машина» (организм) работала исправно и долго, своевременно заменяйте старые узлы и детали на новые. Приходите в магазин и покупайте новую деталь (протез). Это вам обойдётся дешевле, чем если вы будете прибегать к помощи ремонтника (врача). Производство «железок» (протезов) будет поставлено на поток.