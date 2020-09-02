Что ты знаешь о Второй мировой? Польша бросила России "челлендж" в стиле ЕГЭ

Министерство иностранных дел Польши запустило онлайн-викторину и предложило российскому внешнеполитическому ведомству проверить свои знания.

Что вы знаете о Второй мировой войне: её поворотные моменты, великие битвы, воспетые и невоспетые герои и неизвестные факты? Проверьте свои знания с помощью нашей викторины и номинируйте других! - пишет МИД Польши в Twitter, передавая эстафету МИД России.

Скриншот: Twitter/@PolandMFA

Как сообщает телеканал 360, всего в тесте 18 заданий. Каждое написано на трёх языках - английском, польском и русском. Вопросы касаются Ялтинской конференции, прорыва на Восточном фронте, немецких концлагерей и участия Польши в операциях союзников.

Напомним, что Россия и Польша придерживаются несколько разных позиций относительно оценки событий времён Второй мировой войны. Варшава, в частности, обвиняла СССР в том, что он наряду с Германией виновен в разжигании войны. Москва же в ответ утверждала, что польские власти часто переписывают историю, искажая реальные факты.