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Что ты знаешь о Второй мировой? Польша бросила России "челлендж" в стиле ЕГЭ
02 сентября 2020, 02:35 • 41 • Политика
Власти Польши бросили России "челлендж" в стиле ЕГЭ. Москве предложили проверить свои знания по истории: "Что ты знаешь о Второй мировой?".
Министерство иностранных дел Польши запустило онлайн-викторину и предложило российскому внешнеполитическому ведомству проверить свои знания.
Скриншот: Twitter/@PolandMFA
Как сообщает телеканал 360, всего в тесте 18 заданий. Каждое написано на трёх языках - английском, польском и русском. Вопросы касаются Ялтинской конференции, прорыва на Восточном фронте, немецких концлагерей и участия Польши в операциях союзников.
Напомним, что Россия и Польша придерживаются несколько разных позиций относительно оценки событий времён Второй мировой войны. Варшава, в частности, обвиняла СССР в том, что он наряду с Германией виновен в разжигании войны. Москва же в ответ утверждала, что польские власти часто переписывают историю, искажая реальные факты.
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