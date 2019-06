Что творят эти русские в Чёрном море! • 72 • Аналитика



Понятно, что сопротивляется ИС российской агрессии, причем делает это с 2014 года, то есть с того момента, как Крым совсем того…





Организаторы ИС тоже люди известные. Главный – это Дмитро Тымчук. Да-да, тот самый, который все, потому что не умеет обращаться с оружием. Это если он случайно застрелился. Если нет – дело пахло проигрышем, поскольку платить за довольно неуклюжие попытки перекраски зрады в перемогу особо никто не хочет. Да и с гривнами на Украине хреновато, про доллары и евро молчим даже.



Остаются в деле Юрий Карин и Константин Машовец. Я им реально желаю удачи, потому что сектор, в котором они реально могут добиться успеха, хоть и сильно просел после ухода Задорнова и Зелинского, все еще перспективен.



Что же так привлекло мое внимание, что даже пришлось башни разворачивать в сторону Черного моря?



Новость ИС о том, что все захваченные на Черном море буровые платформы Россия срочно приспосабливает для слежения за всем, что попадает в акваторию.



«Захваченные «вышки Бойко» стали удобным плацдармом для отработки форм и методов ведения Черноморским флотом РФ радиотехнической разведки».











А что, логично. И, собственно, а почему нет? Это не то что логично, это вполне нормально и умно!



Машовец говорит, что это стало возможным благодаря приказу Министерства транспорта РФ по созданию зон безопасности около искусственных сооружений, размещаемых на континентальном шельфе Черного моря.



Перевожу. Зона безопасности около искусственного сооружения – это чтобы никакой лихой моряк, который первый раз за 10 лет швартовы отдал, не получил в голову свежим морским ветром и не врубился куда-нибудь. В опору моста или буровой. Все логично опять-таки, у нас не Украина в конце концов.



А учитывая наличие этой самой Украины – и вообще надо нос по ветру держать. Именно в плане плавсредств и одаренных экипажей оных.



Так что я бы на буровых, которые в Черном море работают, что-нибудь типа «Бала» разместил, благо там места навалом. Так, на всякий случай. Потому что именно в исполнении украинских моряков случай может и стать всяким.





Но бодливой корове бог рогов не дает, потому ракеты оставим на потом и поговорим об аппаратуре РТР/радиотехнической разведки.



Господа сопротивленцы вещают, что на буровые платформы были закуплены и установлены системы наблюдения за надводной обстановкой. Поставку осуществило ЗАО «Морские комплексы и системы» (г. Санкт-Петербург), или MCS Group.



В чем прикол? А в том, что это напрочь гражданское предприятие. И в комплексе «Нева-БС» нет ну ничего такого, чем можно было бы кого-то напугать. Тем более что самое вкусное – УАПП, то есть устройство антенное приёмо-передающее, вообще не нашей разработки и производства. УАПП делает компания Japan Radio Co., Ltd.



Да, конечно, «Нева-БС» предназначен в первую очередь для радиолокационного выявления и сопровождения кораблей, судов, самолетов и вертолетов (низколетящих, естественно). То есть того, что может представлять угрозу для платформы, поскольку буровая платформа – это не прогулочная яхта и свалить в сторону от потерявшего управление украинского корабля она как бы не в состоянии.



Но господа сопротивленцы увы, явно пошли несколько не туда. Конечно, может, Мошковец и не совсем настоящий полковник, как говорится на их сайте, но явно не совсем (точнее, совсем не) компетентен в вопросах РЛС.



Иначе зачем делать страшные глаза и жутким голосом вещать о том, что «на основе поступающей в систему цифровой информации отображается карта театра действий в режиме реального времени» и «в РЛС реализован приём и перехват данных по каналам международной автоматизированной системы идентификации судов (Automatic Identification System), которая подлежит обязательному использованию всеми странами, входящими в Международную Морскую Организацию»? Кого и чем пугаем?



Буровая платформа – это, знаете ли, господин Мошковец, очень большой и сложный комплекс. И тяжелый. И неповоротливый. Поэтому вполне очевидно, что экипаж платформы просто обязан контролировать обстановку вокруг комплекса. Мало ли что, вдруг очередной украинский катер на прорыв пойдет?



То, что РЛС подключается к базе AIS – простите, а куда ее подключать для идентификации? Или для нашей буровой мужик с мегафоном и воплями «Поворачивай!» — это нормально?



Хотя, конечно, РЛС на макушке буровой по законам физики будет смотреть несколько дальше, чем аналогичная на корабле. Факт...















Другой вопрос, что боцман с матюгальником – это явно было нормально для украинской платформы. Другого объяснения тому, что на ставшей нашей платформе вдруг пришлось срочно ставить новую РЛС – это говорит о многом. В том числе и о недюжинной подготовке украинских экипажей, способных без радаров, с помощью компаса и пачки «Беломора» путешествовать по всей акватории Черного моря.



Нам до них далеко, поэтому РЛС все-таки иметь необходимо.



Далее сопротивленцы рассказывают еще одну страшную вещь: на буровых устанавливают комплексы гидроакустического контроля за подводной обстановкой.



«Такие системы развернуты и действуют в 61 км от мыса Тарханкут на объектах МСП-4 Голицынского месторождения, в 72 км от этого же мыса на МСП-17 Штормового месторождения, в 66 км на северо-восток от острова Змеиный на БК-2 Одесского месторождения».







По данным ИС, информация в режиме реального времени передается «Приграничному управлению ФСБ по Крыму». Смешно, конечно, но видимо, господа «сопротивленцы» не в состоянии нарыть в дебрях интернета очень секретную информацию о том, что орган вообще-то называется «Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю».



Ладно, простим некую криворукость и косословность, соседям можно. И согласимся, что такое расположение буровых позволяет получить полный контроль за трафиком коммерческих судов и военных кораблей, которые следуют в порты Украины.



Нет, а что вы хотели от страны-агрессора? Да, у нас так: даже буровые вышки при деле.







На самом деле, конечно, смешно. Гражданские радары совершенно гражданской фирмы на абсолютно безопасных (если об них не биться) мирных буровых платформах так пугают украинское «информационное сопротивление».



Сопротивляться, конечно, надо. Особенно если за это хоть чего-то платят. Но даже если сопротивление обречено на полное поражение (это в переводе так зрада звучит), то даже в таком случае это нужно делать с достоинством. И хотя бы с небольшой толикой достоверности.



А иначе так можно будет в один прекрасный момент досопротивляться до камикадзе на прогулочных лодках, минных заградителях на базе рыболовецких ботов и вообще всего, на что хватит фантазии.



Но даже в плане фантастики, в которой украинцы всегда были сильны, надо соблюдать умеренность. Иначе в один прекрасный момент может оказаться не фантастика, а просто брехня.



