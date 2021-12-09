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Что творили самолёты США: Русские вручили американскому дипломату ноту протеста

09 декабря 2021, 12:20  •  238 • Политика
Русские дипломаты вручили американскому представителю ноту протеста, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В документе подробно расписано, что натворили самолёты США за последнее время.
В эфире программы "Соловьёв LIVE" Мария Захарова рассказала о том, что накануне в МИД России был вызван представитель посольства США. Там ему была вручена нота протеста "со всей информацией о том, что натворили американские самолёты за последние несколько недель, угрожая безопасности гражданских самолётов".
Накануне Захарова перечислила опасные манёвры самолётов НАТО над Чёрным морем по периметру границ России. Они действовали без связи, планов и разрешений.
Например, утром 3 декабря американский самолёт-разведчик CL-600 с высоты 11 километров спустился до 9,2 километра. Он попал в зону, где осуществляют движение гражданские воздушные суда. Экипаж военно-воздушных сил США не реагировал на вопросы диспетчеров. Пилоты рейса "Аэрофлота" под руководством сотрудников русских авиаслужб были вынуждены изменить эшелон, чтобы предотвратить столкновение. Подробнее в материале Царьграда.

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