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Что Трамп написал в записке для Байдена: "Джо, ты знаешь…"
21 января 2021, 04:05 • 41 • Политика
В Сети распространяют фото "записки", которую Трамп оставил для Байдена. "Джо, ты знаешь…" - говорится в тексте записки. Правда, насчёт подлинности этого документа есть сомнения.
Экс-президент США Дональд Трамп нарушил традицию и не участвовал в церемонии инаугурации нового лидера страны. Однако, сообщил источники CNN, другую традицию уходящий президент всё же выполнил - оставил записку преемнику.
В день инаугурации покидающий свой пост лидер оставляет в Овальном кабинете письмо с наилучшими пожеланиями и советами.
Правда, рассказал инсайдер, что в записке, не известно.
В Сети выдали свою версию, что Трамп мог написать Байдену перед своим уходом.
"Джо, ты знаешь, я победил", - с таким текстом в соцсетях распространяется скриншот "записки".
Впрочем, насчёт подлинности этого документа, который тиражируют сторонники Трампа, есть сомнения.
"Говорят, записка выглядит так. Не знаем, фейк или нет, но красиво", - отметил автор телеграм-канала "Русское Будущее".
Отмечается, что Мелания Трамп также оставила "короткое приветственное послание" будущей первой леди США.
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