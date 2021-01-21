Что Трамп написал в записке для Байдена: "Джо, ты знаешь…"

Экс-президент США Дональд Трамп нарушил традицию и не участвовал в церемонии инаугурации нового лидера страны. Однако, сообщил источники CNN, другую традицию уходящий президент всё же выполнил - оставил записку преемнику.

В день инаугурации покидающий свой пост лидер оставляет в Овальном кабинете письмо с наилучшими пожеланиями и советами.

Правда, рассказал инсайдер, что в записке, не известно.

В Сети выдали свою версию, что Трамп мог написать Байдену перед своим уходом.

"Джо, ты знаешь, я победил", - с таким текстом в соцсетях распространяется скриншот "записки".

Впрочем, насчёт подлинности этого документа, который тиражируют сторонники Трампа, есть сомнения.

"Говорят, записка выглядит так. Не знаем, фейк или нет, но красиво", - отметил автор телеграм-канала "Русское Будущее".

Отмечается, что Мелания Трамп также оставила "короткое приветственное послание" будущей первой леди США.