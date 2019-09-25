Что Трамп наговорил Зеленскому и почему за это ему грозят импичментом

Автор:

Курганов Дмитрий

Трампа обвинили в предательстве

Демократы всё-таки решились попытаться объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Сначала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси провела встречу за закрытыми дверями с несколькими представителями Демократической партии. После этого она вышла к журналистам и объявила, что Конгресс начал официальное расследование по делу об импичменте в отношении действующего главы Белого дома.

Президента необходимо привлечь к ответственности. Никто не может быть выше закона,

– заявила Пелоси. По её словам, Трамп предал свою собственную должность, безопасность страны и целостность американских выборов. Она также сообщила, что отдала распоряжения шести комитетам нижней палаты парламента заняться собственными расследованиями в отношении Трампа.

Нэнси Пелоси. Фото: Jim Loscalzo/Globallookpress

Украинские дела Байденов

Основанием для обвинений в адрес американского лидера называется состоявшийся в июле его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава Белого дома якобы оказывал на него давление, требуя начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена – Хантера Байдена. Этот разговор совпал по времени с неожиданной для многих приостановкой Белым домом финансовой помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. В этом американские СМИ видят способ давления на Киев. Начинаете расследование о коррупции в отношении обоих Байденов – США выделяют деньги и оружие.

По данным американских СМИ, Трамп аж восемь раз за время телефонного разговора с Зеленским настаивал на необходимости содействия адвокату главы Белого дома Рудольфу Джулиани (он же бывший мэр Нью-Йорка) в расследовании против Байдена-младшего. В период президентства Петра Порошенко Хантер Байден входил в состав совета директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. В апреле 2019 года издание The Hill опубликовало информацию, согласно которой украинские правоохранительные органы заподозрили Байдена-младшего в получении взяток от руководства Burisma. В результате Джо Байден, который на тот момент был вице-президентом США, потребовал от киевских властей отстранить от занимаемой должности генерального прокурора Виктора Шокина, иначе Украина осталась бы без финансовой помощи с американской стороны.

Д. Байден. Фото: Preston Ehrler/Globallookpress

Джулиани заявил, что предыдущие украинские власти «отмыли три миллиона долларов», перечислив их Байдену-младшему. По его словам, круглая сумма, прежде чем попасть в американский банк, прошла через банки Латвии и Кипра. «В курсе ли был президент Обама, что у его вице-президента, ответственного за предоставление миллиардов долларов Украине, имеется сын, который получил миллионы от совета директоров одной из самых коррумпированных компаний Украины?» – задался вопросом личный адвокат Трампа.

Р. Джулиани. Фото: Keiko Hiromi/Globallookpress

«Президентский харассмент»

В Киеве уже опровергли информацию о том, что разговор между Трампом и Зеленским проходил именно таким образом. В частности, глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал беседу двух президентов «долгой и дружеской». По его словам, в ходе неё были затронуты несколько вопросов, на которые «иногда надо иметь серьёзные ответы», но ни о каком давлении на главу Незалежной речи не идёт.

Что касается самого Трампа, то на новости о запуске процедуры импичмента он отреагировал в характерной для себя манере – эмоциональными твитами. «Очень важный день в ООН, так много работы и так много успешного, а демократы умышленно похоронили и дискредитировали это с очередными мусорными сенсациями в стиле «охоты на ведьм». Так плохо для нашей страны», – написал президент США в своём микроблоге.

После этого глава Белого дома назвал поимённо руководителей комитетов палаты представителей, которые по указке Пелоси инициировали расследование по делу об импичменте. Трамп снова назвал происходящее «охотой на ведьм», подчеркнув, что демократы даже не видели расшифровки его разговора с Зеленским. «Президентский харассмент», – буквально прокричал на весь Twitter американский лидер.

Ещё раньше Трамп заявил, что 25 сентября будет опубликована неотредактированная расшифровка его звонка президенту Украины. Правда, госсекретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин посчитали, что такая публикация станет «опасным прецедентом», поскольку нарушит специальный формат закрытого разговора первых лиц государств. Тем не менее украинская сторона дала добро, о чем президент США с радостью сообщил в своём микроблоге. «Они тоже не знают, о чём идет речь», – написал он.

Д. Трамп. Фото: White House/Globallookpress

Кроме того, оказалось, что неназванный сотрудник разведки, на которого ссылались американские СМИ, не имел необходимого доступа к содержанию разговора. Тем не менее это не помешало демократам в лице Пелоси выступить с решительными обвинениями в предательстве в адрес Трампа.

Предсказать исход непросто

Теперь возникает вопрос, каковы шансы на то, что президенту США действительно объявят импичмент. Напомним, что в палате представителей, которая и занялась непосредственно расследованием, большинство у демократов (235 мест из 435), в то время как в сенате, который потом результаты этого расследования рассматривает, – у республиканцев (53 голоса из 100).

Исходя из этого, на первый взгляд шансы на отстранение Трампа кажутся небольшими. Однако председатель Национального комитета Демократической партии Терри Маколифф полагает, что часть республиканцев могут отступить от своего президента, поскольку поймут, какую высокую политическую цену им придётся заплатить, чтобы освободить Трампа от ответственности за его неправомерные действия.

Газета New York Times проанализировала расклад сил в нижней палате парламента. Согласно данным её опроса, «поддерживают процедуру импичмента» более двухсот человек, в их числе 199 демократов и один независимый парламентарий. При этом 87 опрошенных ответили «нет или ещё не решил», в том числе 16 демократов и 71 республиканец. От 148 членов палаты на момент публикации издание ответов ещё не получило, большинство из них от республиканцев – 128.

Фото: Kay Nietfeld/Globallookpress

Также интересно, что котировки контрактов на импичмент к концу первого срока Трампа ещё неделю назад торговались по 24 цента, что означало вероятность такого исхода в 24%. Вчера же они подорожали до свыше 60 центов, что свидетельствовало на тот момент о более чем 60% вероятности импичмента. Однако по состоянию на 7 часов утра по московскому времени 25 сентября цена упала до 50 центов.

Рубль снова подешевел

На сообщения из-за океана тут же отреагировала российская национальная валюта. Если в течение нескольких дней мы наблюдали планомерное снижение курсов доллара и евро, то под конец вторника оба поползли вверх, о чем свидетельствуют данные Московской биржи. Если по состоянию на 16 часов 24 сентября по московскому времени американская валюта торговалась ниже 63,70 рубля, то к концу дня вплотную подобралась к 64 рублям. Торги закрылись на отметке 63,99. В то же время начал дорожать и евро, прибавив более 30 копеек и достигнув значения в 70,48.

Получается, что рубль оказался весьма чувствительным к ситуации вокруг импичмента Трампу. При этом аналитики предрекали продолжение укрепления российской валюты до 60-62 рубля за доллар и 65-67 рублей за евро. Наверное, пока рано говорить, ошиблись они или нет. Многое должна прояснить обещанная американским президентом США публикация его разговора с Зеленским.