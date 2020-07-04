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Что только не найдёшь дома во время уборки. Например… документы Черчилля

04 июля 2020, 10:00  •  108 • В мире
Что только не найдёшь дома во время уборки. Например… документы Черчилля. Именно так случилось с жителем Великобритании. Он наткнулся на телеграммы и прочие бумаги с печатями, связанные с рабочими визитами бывшего премьер-министра Соединённого Королевства, когда наводил порядок в кабинете.
Британец решил убраться в кабинете и неожиданно наткнулся на старые документы, представляющие серьёзную историческую ценность, пишет The Sun.
Мужчина обнаружил в столе коробку из-под пазлов и уже хотел отправить её в мусорное ведро, однако что-то подсказало ему в последний момент всё же сначала заглянуть внутрь.
Там оказались телеграммы и прочие бумаги с печатями, связанные с рабочими визитами бывшего премьер-министра Соединённого Королевства Уинстона Черчилля, а также снимки персонального водителя политика Реджинальда Паркера.
Британец вдруг вспомнил, что уже видел эти документы. Это было ещё 30 лет назад. Они принадлежали второму супругу его тещи, который носил фамилию Паркер. Мужчина предположил, что он мог быть в родственных связях с водителем Черчилля.
Организаторы одного из аукционов уже оценили ценный архив в 250-350 фунтов стерлингов, что в переводе на российскую валюту равно порядка 22-31 тыс. рублей.

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