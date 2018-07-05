«Что-то не так в самом британском королевстве»: новые факты об отравлении двух человек в окрестностях Солсбери

Получившие тяжёлое отравление британцы Чарли Роули и Дон Стёрджес накануне госпитализации ездили в Солсбери. Об этом видеоагентству RT Ruptly рассказал друг пострадавших Сэм Хобсон, который вызывал для них скорую помощь. Среди симптомов отравления он назвал приступы жара, сильную потливость и резь в глазах. Британская полиция заявляет, что Роули и Стёрджес подверглись воздействию нервно-паралитического агента А-234. При этом в Скотленд-Ярде пока напрямую не связывают инциденты в Солсбери и Эймсбери. Также сообщается, что пострадавший мужчина был наркоманом. Между тем в Британии продолжают игнорировать тот факт, что в непосредственной близости от этих городов находится одна из крупнейших в Европе химических лабораторий «Портон-Даун».

44-летняя Дон Стёрджес и 45-летний Чарли Роули были госпитализированы в Эймсбери ещё 30 июня. Изначально медики полагали, что причиной их состояния стало употребление наркотиков, однако 2 июля из-за опасений, связанных с симптомами заболевания, их анализы отправили в лабораторию «Портон-Даун» в нескольких километрах от места происшествия.

Там заявили, что мужчина и женщина подверглись воздействию нервно-паралитического агента А-234, который британцы называют «Новичок». При этом в Скотленд-Ярде пока не связывают инциденты в Солсбери и Эймсбери, однако в четверг для обсуждения последних событий соберётся чрезвычайный комитет британского правительства (COBRA).

Получившие тяжёлое отравление нервно-паралитическим веществом А-234 британцы накануне ездили в Солсбери. Именно в этом городе в начале марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Подробности инцидента в графстве Уилтшир рассказал видеоагентству RT Ruptly Сэм Хобсон, друг этой пары.

По его словам, в Солсбери, «очевидно, они чего-то коснулись и получили отравление».

Сэм Хобсон отметил, что симптомы сначала проявились у Стёрджес, и её же первой доставили в больницу (по данным Скотленд-Ярда, скорую помощь вызвали в 10:15 по местному времени (12:15 мск) 30 июня). Уже после госпитализации женщины плохо стало и 45-летнему Роули — вторую скорую на тот же адрес вызвали в 15:30 (17:30 мск).

«Ему стало очень жарко, он сильно вспотел, поэтому пошёл принять душ. Затем какое-то время пробыл в спальне, а когда вышел, то ему было как-то не по себе. Он начал вести себя несколько странно и был сам на себя не похож. Он припал к стене, глаза у него покраснели и опухли, он начал страшно потеть, и у него пошла слюна. Так что мне пришлось вызвать ему скорую», — заявил Хобсон.

Собеседник Ruptly добавил, что пострадавшие находятся в больнице, где их держат в изолированном и охраняемом помещении.

BREAKING: Scotland Yard confirm the two critically ill people from Amesbury were exposed to novichok - the nerve agent that was used to poison the Skripals in Salisbury four months ago. pic.twitter.com/BI8vb7wDpB — BBC Wiltshire (@BBCWiltshire) 4 июля 2018 г.

При этом главный врач Англии Салли Дэвис в ходе пресс-конференции заявила, что риск отравления для местных жителей остаётся низким, однако попросила «сохранять бдительность». Она также рекомендовала постирать одежду тем, кто бывал в районах инцидентов в Эймсбери и Солсбери.

«Остерегайтесь поднимать любые неизвестные или изначально опасные предметы, такие как иголки и шприцы, — заявила Дэвис. — Подчеркну, что полиция всё ещё расследует, как именно произошёл инцидент».

По словам главного исполнительного директора британского межконфессионального фонда «Рамадан» Мохаммеда Шафика, в настоящее время стоит воздержаться от поспешных выводов и дождаться результатов расследования полиции.

«Одно из критических замечаний в адрес британского правительства — это то, что они отреагировали на инцидент в Солсбери до того, как были собраны факты. Тогда они приняли решение возложить вину на Россию. Надеюсь, они выучили урок», — заявил эксперт в эфире RT.

При этом он выразил удивление тем, что на протяжении четырёх месяцев после отравления Скрипалей в Солсбери никто не получил отравления, и вдруг в нескольких километрах от этого места произошёл новый инцидент. По его словам, это будет ключевым вопросом, на который предстоит ответить полиции.

В свою очередь, политолог Александр Асафов в беседе с RT не исключил, что инцидент в Эймсбери станет «вторым актом» в деле об отравлении Скрипалей. Он напомнил, что в начале июля в прессе появилась информация о том, что британская полиция якобы определила двух подозреваемых в «деле Скрипалей», которые, по некоторым данным, покинули Соединённое Королевство в течение суток после покушения.

«После появления информации о предполагаемых отравителях Скрипалей, которые как настоящие рыцари плаща и кинжала, через сутки после отравления покинули Лондон, и след их потерялся, я предположил, что мы видим мизансцену по второму акту этого спектакля с предполагаемым отравлением Скрипалей. Появился новый эпизод, сначала написали, что люди отравились неизвестным наркотиком, что типично для стран Европы и США, где бушует опиоидная эпидемия. Но достаточно быстро выяснили, что поскольку пострадавшие находились недалеко от Солсбери, совершенно очевидно, что это неизвестное вещество надо исследовать, потому что есть вероятность, что это тот самый страшный «Новичок», — заявил эксперт.

При этом собеседник RT обратил внимание на то, что британская пресса фактически игнорирует тот факт, что недалеко от места обоих происшествий находится крупнейшая в Европе химическая лаборатория «Портон-Даун», в которой проводятся исследования в том числе и образцов военно-химического оружия.

«Сейчас мы увидим новую волну возмущения и каких-то «хайли-лайкли» версий. Полагаю, это будет вынесено на уровень политического истеблишмента, — отметил политолог.

— Дело Скрипалей не выполнило своих задач и не полностью сыграло. Оно содержит необъявленные компоненты — показания самого Скрипаля, новые показания дочери, это всё должно сыграть. Близость к крупнейшей химической лаборатории может иметь отношение к делу, но это очевидное умозаключение почему-то не приходит никому в голову. Поэтому сейчас последует продолжение обсуждения первого предполагаемого отравления, будут обсуждать и нынешнее».

Между тем, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил уверенность, что новое отравление в графстве Уилтшир наносит серьёзный удар по «делу Скрипалей».

«Солсбери выглядит как проклятое место: ещё двое отравились неизвестным веществом. Повторно о «руке Москвы» говорить просто смешно. Новое отравление наносит ещё один мощный удар по так называемому делу Скрипалей. Что-то не так в самом британском королевстве», — написал сенатор в Twitter.