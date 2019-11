Что-то громадное и сверхсовременное? Значит, объект китайской культуры • 92 • Аналитика © AFP 2019 / Anthony Wallace Тысячи и тысячи китайцев в данный момент имеют возможность (и активно используют ее) посмотреть на работы Пабло Пикассо и Альберто Джакометти из знаменитых музеев Франции. Все они будут показаны десять раз в предстоящие пять лет в разных выставочных центрах Китая. И самое интересное — что это за центры. Если коротко, то все они новые, громадные (стоящие не менее громадных денег, как государственных, так и частных) и сверхсовременные, то есть безумных и дерзких форм. Еще: их много, по всей стране и у кого-то даже может возникнуть вопрос — а хватит ли шедевров, чтобы их наполнить? Китайские арт-центры — масштабно и дорого Деньги в нашем разговоре будут присутствовать еще не раз, потому что история превращения Китая в культурную сверхдержаву была связана с осознанием того, что современное искусство стоит денег, но и приносит деньги, во всех смыслах. Вот и Джакометти — в местных СМИ обязательно упоминается, что речь о единственном в мире скульпторе, чья работа на аукционе зашкалила за 100 миллионов долларов. Соглашение по выставочному обмену в Китае подписывал президент Франции Эммануэль Макрон. Он недавно побывал на открытии шанхайского арт-центра , который в полуколониальные времена был промышленной зоной. А сейчас становится зоной множества центров искусства. Дизайнер арт-центра — знаменитый британец Дэвид Чипперфилд, отлично переделывающий бывшие фабрики в дворцы. © AFP 2019 / Liu Jin Посетитель арт-центра в Шанхае Похожий арт-центр создается в Пекине у самых стен Запретного города, там тоже будут французские выставки, но сдадут эту стройку века только в следующем году. Классик архитектуры, уже местный, Тони Ван, совместил пагоду Лунфу 1452 года с очередной старой фабрикой и древними одноэтажными кварталами. Обошлось это сооружение (180 тысяч квадратных метров) в 1,3 миллиарда долларов: тот самый китайский размер и стоимость. 1 из 4 Картина Пабло Пикассо "Голова женщины" (работа выполнена 12 марта 1935 года) и бронзовая скульптура Альберто Джакометти "Большая голова Диего" (1955 год) на выставке Masterpieces аукционного дома Sotheby's в Российской академии художеств © РИА Новости / Валерий Левитин 2 из 4 Скульптура Альберто Джакометти Luster avec femme, homme et oiseu в аукционном доме Sotheby's © AP Photo / Frank Augstein 3 из 4 Экспозиция Альберто Джакометти "Женщина Венеции III" на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Этот феномен, кстати, повторялся еще во многих странах: как только у людей появлялись деньги и относительная свобода, так страна с удовольствием обращалась к своим корням (то есть глобализация наоборот). Но дальше в Китае классика стала уходить на периферию внимания, пришел новый стиль. Поделюсь личными впечатлениями от общения с двумя китайскими художниками — Джеком Лю и его подругой Цзя Ли. Они в 90-е годы уехали учиться в Париж. Джек Лю прославился серией громадных полотен со свирепыми псами, рвущими мясо, а Цзя Ли — изображениями "новых китаянок", наслаждающихся богатством. Оба — слегка левых убеждений и таким образом атаковали звериный оскал китайского капитализма. Псы Джека с их мрачными багрово-лилово-зелеными тонами оказались неожиданно популярны в России, где их звериный оскал оценили "новые русские". Кто дестабилизирует Европу и почему развалится Евросоюз В результате оба уехали обратно в Китай — открывать свою галерею. Дело в том, что к началу 2000-х годов мир арт-дилеров современного искусства заметил две закономерности. Первая: имя новому поколению китайских художников делали западные критики. Вторая: но покупали их работы китайские коллекционеры и инвесторы. Потому что в самой стране начал складываться мощный рынок, галерей все больше. Почем китайские художники? Китайское современное искусство растет в цене невероятными темпами. Сегодня есть минимум 50 живых художников из Китая, одно полотно которых может на первичной и тем более вторичной продаже взять более одного миллиона долларов в самой стране. Или больше: на выставке, которая открылась в Шанхае, кроме Пикассо, Шагала или Джексона Поллока, можно увидеть Дин И и Цая Гоцяна, вполне сравнимых с европейцами по ценам. © Pablo Picasso Картина Пабло Пикассо Homme et femme nus, 1962-1973 – 1969 Мы обещали вернуться к частному "Музею семьи Хэ": семья — это прежде всего Хэ Сянцзянь, 77 лет, пятый по богатству человек в стране с состоянием в 23 миллиарда долларов по "Форбсу". Среди прочего он прославился тем, что купил на аукционе Homme et Femme Nus — работу Пикассо 1968 года. Цена — 15,6 миллиона долларов. Собственно, под нее и построен тот самый музей, дизайна очередной знаменитости, японца Тадао Андо (что-то вроде сплетенной из соломы невесомой корзинки). Впрочем, есть в музее Хэ Сянцзяня и настоящий Дин И, и Лю Е, и многое другое — китайское, современное, безумно дорогостоящее. Итак, деньги новой сверхдержавы породили второй этап культурной революции — хаотичный рост "арт-пространств", прибыльных комплексов, сочетающих продажи чего угодно, от самого искусства до модной еды. А третий этап — то, что мы видим сегодня, это, словами Шао Шу, директора "Музея семьи Хэ", возврат к рациональности, к музеям, которые совмещают историю (с ее древней городской застройкой) с современностью, объединяют новое искусство и новый стиль жизни. Вот в эту третью волну и вписался президент Макрон с его сокровищами художественной Франции.





