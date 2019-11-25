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Что-то громадное и сверхсовременное? Значит, объект китайской культуры

25 ноября 2019, 11:24  •  92 • Аналитика
© AFP 2019 / Anthony Wallace
Тысячи и тысячи китайцев в данный момент имеют возможность (и активно используют ее) посмотреть на работы Пабло Пикассо и Альберто Джакометти из знаменитых музеев Франции. Все они будут показаны десять раз в предстоящие пять лет в разных выставочных центрах Китая.
И самое интересное — что это за центры. Если коротко, то все они новые, громадные (стоящие не менее громадных денег, как государственных, так и частных) и сверхсовременные, то есть безумных и дерзких форм. Еще: их много, по всей стране и у кого-то даже может возникнуть вопрос — а хватит ли шедевров, чтобы их наполнить?

Китайские арт-центры — масштабно и дорого

Деньги в нашем разговоре будут присутствовать еще не раз, потому что история превращения Китая в культурную сверхдержаву была связана с осознанием того, что современное искусство стоит денег, но и приносит деньги, во всех смыслах.
Вот и Джакометти — в местных СМИ обязательно упоминается, что речь о единственном в мире скульпторе, чья работа на аукционе зашкалила за 100 миллионов долларов.
Соглашение по выставочному обмену в Китае подписывал президент Франции Эммануэль Макрон. Он недавно побывал на открытии шанхайского арт-центра , который в полуколониальные времена был промышленной зоной. А сейчас становится зоной множества центров искусства. Дизайнер арт-центра — знаменитый британец Дэвид Чипперфилд, отлично переделывающий бывшие фабрики в дворцы.
© AFP 2019 / Liu Jin
Посетитель арт-центра в Шанхае
Похожий арт-центр создается в Пекине у самых стен Запретного города, там тоже будут французские выставки, но сдадут эту стройку века только в следующем году. Классик архитектуры, уже местный, Тони Ван, совместил пагоду Лунфу 1452 года с очередной старой фабрикой и древними одноэтажными кварталами. Обошлось это сооружение (180 тысяч квадратных метров) в 1,3 миллиарда долларов: тот самый китайский размер и стоимость.
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Картина Пабло Пикассо "Голова женщины" (работа выполнена 12 марта 1935 года) и бронзовая скульптура Альберто Джакометти "Большая голова Диего" (1955 год) на выставке Masterpieces аукционного дома Sotheby's в Российской академии художеств
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Скульптура Альберто Джакометти Luster avec femme, homme et oiseu в аукционном доме Sotheby's
© AP Photo / Frank Augstein
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Экспозиция Альберто Джакометти "Женщина Венеции III" на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины (версия "О")" в аукционном доме в Британии
© AFP 2019 / Justin Tallis
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Картина Пабло Пикассо "Голова женщины" (работа выполнена 12 марта 1935 года) и бронзовая скульптура Альберто Джакометти "Большая голова Диего" (1955 год) на выставке Masterpieces аукционного дома Sotheby's в Российской академии художеств
© РИА Новости / Валерий Левитин
2 из 4
Скульптура Альберто Джакометти Luster avec femme, homme et oiseu в аукционном доме Sotheby's
© AP Photo / Frank Augstein
3 из 4
Экспозиция Альберто Джакометти "Женщина Венеции III" на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
4 из 4
Картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины (версия "О")" в аукционном доме в Британии
© AFP 2019 / Justin Tallis
А еще в стране растут частные музеи примерно такого же уровня — вот хотя бы "Музей семьи Хэ" в провинции Гуандун (мы к нему еще вернемся).

Настоящая культурная революция

Что происходит? Если коротко, то третья фаза настоящей, а не маоистской культурной революции Китая. Первая началась в середине 80-х, когда китайцам стало ясно, что коммунизму конец и при этом в стране заработала экономика и появились деньги.
И поначалу страшно модным стало то, что иностранцы, собственно, и считают китайской культурой: одежда со стоячим воротничком и косой застежкой, традиционные крыши с приподнятыми кромками и многое другое. Революционеры, напомним, традиционную культуру стараются свергнуть, заменив ее чем-то похожим на… да хоть на Пикассо.
Этот феномен, кстати, повторялся еще во многих странах: как только у людей появлялись деньги и относительная свобода, так страна с удовольствием обращалась к своим корням (то есть глобализация наоборот). Но дальше в Китае классика стала уходить на периферию внимания, пришел новый стиль.
Поделюсь личными впечатлениями от общения с двумя китайскими художниками — Джеком Лю и его подругой Цзя Ли. Они в 90-е годы уехали учиться в Париж.
Джек Лю прославился серией громадных полотен со свирепыми псами, рвущими мясо, а Цзя Ли — изображениями "новых китаянок", наслаждающихся богатством.
Оба — слегка левых убеждений и таким образом атаковали звериный оскал китайского капитализма. Псы Джека с их мрачными багрово-лилово-зелеными тонами оказались неожиданно популярны в России, где их звериный оскал оценили "новые русские".
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В результате оба уехали обратно в Китай — открывать свою галерею. Дело в том, что к началу 2000-х годов мир арт-дилеров современного искусства заметил две закономерности. Первая: имя новому поколению китайских художников делали западные критики. Вторая: но покупали их работы китайские коллекционеры и инвесторы. Потому что в самой стране начал складываться мощный рынок, галерей все больше.

Почем китайские художники?

Китайское современное искусство растет в цене невероятными темпами. Сегодня есть минимум 50 живых художников из Китая, одно полотно которых может на первичной и тем более вторичной продаже взять более одного миллиона долларов в самой стране. Или больше: на выставке, которая открылась в Шанхае, кроме Пикассо, Шагала или Джексона Поллока, можно увидеть Дин И и Цая Гоцяна, вполне сравнимых с европейцами по ценам.
© Pablo Picasso
Картина Пабло Пикассо Homme et femme nus, 1962-1973 – 1969
Мы обещали вернуться к частному "Музею семьи Хэ": семья — это прежде всего Хэ Сянцзянь, 77 лет, пятый по богатству человек в стране с состоянием в 23 миллиарда долларов по "Форбсу".
Среди прочего он прославился тем, что купил на аукционе Homme et Femme Nus — работу Пикассо 1968 года. Цена — 15,6 миллиона долларов. Собственно, под нее и построен тот самый музей, дизайна очередной знаменитости, японца Тадао Андо (что-то вроде сплетенной из соломы невесомой корзинки). Впрочем, есть в музее Хэ Сянцзяня и настоящий Дин И, и Лю Е, и многое другое — китайское, современное, безумно дорогостоящее.
Итак, деньги новой сверхдержавы породили второй этап культурной революции — хаотичный рост "арт-пространств", прибыльных комплексов, сочетающих продажи чего угодно, от самого искусства до модной еды.
А третий этап — то, что мы видим сегодня, это, словами Шао Шу, директора "Музея семьи Хэ", возврат к рациональности, к музеям, которые совмещают историю (с ее древней городской застройкой) с современностью, объединяют новое искусство и новый стиль жизни.
Вот в эту третью волну и вписался президент Макрон с его сокровищами художественной Франции.

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