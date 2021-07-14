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Что-то готовится. В Париже начали строить баррикады - видео

14 июля 2021, 21:00  •  160 • Политика
В некоторых местах Парижа начали появляться баррикады. Их сооружают люди в чёрной одежде и масках.
В Париже начали строить баррикады. На кадрах из столицы Франции видно, как люди в чёрной одежде и масках перегораживают улицы барьерами с сеткой и без сетки. Некоторые конструкции укреплены брёвнами.
Предположительно, что таким образом проходит подготовка к очередным протестам движения "жёлтые жилеты". На видеозаписи можно заметить нескольких людей в соответствующей униформе. Также можно увидеть человека с плакатом, который быстро скрывается из кадра.
Напомним, что Париж больше года сотрясают протесты граждан, недовольных социальной и налоговой политикой президента Франции Эмманюэля Макрона. Все митинги разгоняются французской полицией с особой жестокостью, вплоть до смертельных случаев.

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