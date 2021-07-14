Что-то готовится. В Париже начали строить баррикады - видео

В некоторых местах Парижа начали появляться баррикады. Их сооружают люди в чёрной одежде и масках.

В Париже начали строить баррикады. На кадрах из столицы Франции видно, как люди в чёрной одежде и масках перегораживают улицы барьерами с сеткой и без сетки. Некоторые конструкции укреплены брёвнами.

Предположительно, что таким образом проходит подготовка к очередным протестам движения "жёлтые жилеты". На видеозаписи можно заметить нескольких людей в соответствующей униформе. Также можно увидеть человека с плакатом, который быстро скрывается из кадра.

Напомним, что Париж больше года сотрясают протесты граждан, недовольных социальной и налоговой политикой президента Франции Эмманюэля Макрона. Все митинги разгоняются французской полицией с особой жестокостью, вплоть до смертельных случаев.