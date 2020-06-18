|
Что теперь будет с Навальным? Оскорблённый им ветеран официально признан потерпевшим
18 июня 2020, 01:00 • 39 • Политика
Оскорблённый Алексеем Навальным 94-летний ветеран Игнат Артёменко официально признан потерпевшим. Что теперь будет с блогером? Ему грозит денежное наказание до одного миллиона рублей или обязательные работы общим сроком до 240 часов.
Главное управление Следственного комитета РФ по Москве сообщило ТАСС, что 94-летний ветеран ВОВ Игнат Артёменко был официально признан потерпевшим в деле против Алексея Навального, обвиняемого в клевете.
Согласно версии следователей, блогер выложил в Сеть ролик, содержащий дискредитирующую и не соответствующую действительности информацию о ветеране.
Артёменко сообщил, что представленные Навальным сведения очернили его честь и достоинство, а также спровоцировали у него проблемы со здоровьем.
В прокуратуре признали законность открытия уголовного делопроизводства. Теперь блогеру грозит денежное наказание до одного миллиона рублей или обязательные работы общим сроком до 240 часов.
Таким образом, в случае обвинительного решения суда Навальному придётся подметать улицы или заниматься уборкой на кладбищах. Ранее член Общественной палаты РФ Илья Ремесло сообщил, что новое уголовное дело в отношении Навального может заменить его условный срок на реальный, о чём со ссылкой на эксперта пишет "ПолитЭксперт".
39
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июня 2020, 09:00
|
12 июня 2020, 03:00
|
14 июня 2020, 17:00
|
14 июня 2020, 19:00
|
12 июня 2020, 16:00
|
16 июня 2020, 00:00
|
12 июня 2020, 02:00