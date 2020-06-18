Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после стать...
Главная / Политика

Что теперь будет с Навальным? Оскорблённый им ветеран официально признан потерпевшим

18 июня 2020, 01:00  •  39 • Политика
Оскорблённый Алексеем Навальным 94-летний ветеран Игнат Артёменко официально признан потерпевшим. Что теперь будет с блогером? Ему грозит денежное наказание до одного миллиона рублей или обязательные работы общим сроком до 240 часов.
Главное управление Следственного комитета РФ по Москве сообщило ТАСС, что 94-летний ветеран ВОВ Игнат Артёменко был официально признан потерпевшим в деле против Алексея Навального, обвиняемого в клевете.
Согласно версии следователей, блогер выложил в Сеть ролик, содержащий дискредитирующую и не соответствующую действительности информацию о ветеране.
Артёменко сообщил, что представленные Навальным сведения очернили его честь и достоинство, а также спровоцировали у него проблемы со здоровьем.
В прокуратуре признали законность открытия уголовного делопроизводства. Теперь блогеру грозит денежное наказание до одного миллиона рублей или обязательные работы общим сроком до 240 часов.
Таким образом, в случае обвинительного решения суда Навальному придётся подметать улицы или заниматься уборкой на кладбищах. Ранее член Общественной палаты РФ Илья Ремесло сообщил, что новое уголовное дело в отношении Навального может заменить его условный срок на реальный, о чём со ссылкой на эксперта пишет "ПолитЭксперт".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
17 июня 2020, 21:00
Реальность против "весёлых картинок". Выводы следователей по MH17 противоречат регламенту ИКАО
17 июня 2020, 23:00
Дельфины-"разведчики" докладывают Путину - редкое фото заинтриговало иностранцев
17 июня 2020, 23:00
"Сложная ситуация": Лидер Палестины проигнорирует парад Победы в Москве. Кадыров объяснил, почему
17 июня 2020, 23:00
Журналисты нашли потерявшегося Ким Чен Ына рядом с боевой подлодкой
18 июня 2020, 01:00
Для каких стран Россия печатает деньги? Выяснилось, как наши банкноты оказались на Ближнем Востоке
18 июня 2020, 01:00
Трудовой кодекс дополнят в части удаленной занятости
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2020, 09:00
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
12 июня 2020, 03:00
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
14 июня 2020, 17:00
Русский лидер перепишет историю мира: Предсказание Парацельса назвали роковым
14 июня 2020, 19:00
Травля Лео Бокерии даром не прошла: Сатановский вступился и за врача, и за героя-ветерана
12 июня 2020, 16:00
Лукашенко нашел замену нефти и газу
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
12 июня 2020, 02:00
"Русские эти? Да они никто!" США боятся ввязываться в войну, но гадят в Сирии - Тимошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.