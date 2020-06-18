Что теперь будет с Навальным? Оскорблённый им ветеран официально признан потерпевшим

Главное управление Следственного комитета РФ по Москве сообщило ТАСС, что 94-летний ветеран ВОВ Игнат Артёменко был официально признан потерпевшим в деле против Алексея Навального, обвиняемого в клевете.

Согласно версии следователей, блогер выложил в Сеть ролик, содержащий дискредитирующую и не соответствующую действительности информацию о ветеране.

Артёменко сообщил, что представленные Навальным сведения очернили его честь и достоинство, а также спровоцировали у него проблемы со здоровьем.

В прокуратуре признали законность открытия уголовного делопроизводства. Теперь блогеру грозит денежное наказание до одного миллиона рублей или обязательные работы общим сроком до 240 часов.

Таким образом, в случае обвинительного решения суда Навальному придётся подметать улицы или заниматься уборкой на кладбищах. Ранее член Общественной палаты РФ Илья Ремесло сообщил, что новое уголовное дело в отношении Навального может заменить его условный срок на реальный, о чём со ссылкой на эксперта пишет "ПолитЭксперт".