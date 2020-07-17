Что там за углом: Меркель напугали на саммите в Брюсселе

Ангела Меркель. Фото: stefan zeitz via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Представители страны-членов ЕС проводят первую очную встречу после начала пандемии

Забавный случай произошел сегодня с главой германского правительства Ангелой Меркель в Брюсселе, где собрались на первое заседание представители Евросоюза после начала эпидемии коронавируса.

Канцлер ФРГ шла по дорожке и, обходя вокруг конструкции в виде огромной чаши внутри здания, вдруг испуганно приостановилась, заглядывая за условный угол. Фрау Меркель призадумалась, может, что-то увидев, а потом снова продолжила движение. Отметим, что она была в защитной маске.

"Что там за поворотом? Стоит ли идти?": Меркель и опасности, подстерегающие на саммите ЕС", – написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в "Твиттер", реагируя на неожиданное поведение канцлера.

Комментаторы с юмором оценили увиденное (орфография и пунктуация сохранены оригиналов): "Просто ей показалось,что она услышала голоса Зеленского и Порошенко", "говорят,она собак очень боится)", "Заблудилась)"

«Что там за поворотом? Стоит ли идти?»: Меркель и опасности, подстерегающие на саммите ЕС pic.twitter.com/S6cldWrxSj — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 17, 2020



Ранее в пятницу фрау Меркель высказала мнение, что участникам нынешнего заседания, скорее всего, не удастся выработать единую стратегию по выходу ЕС из экономического кризиса, в котором оказалась Европа в результате пандемии. Последние консультации, состоявшиеся в феврале, оказались провальными.

"Различия слишком, слишком большие, и поэтому я пока не могу предугадать, получится ли в этот раз прийти к результату", – цитирует главу германского кабмина "Интерфакс-Азербайджан".

По ее словам, переговоры будут весьма сложные. Однако, подчеркнула канцлер ФРГ, Франция и Германия намерены прийти к общему результату.