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Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сванидзе

11 декабря 2020, 01:45  •  157 • Политика
Путин ответил Сванидзе на вопрос об "отравлении" Навального. России самой интересно, но все основания для уголовного дела находятся в Германии, напомнил глава государства.
Президент России Владимир Путин дал развёрнутый ответ по поводу расследования "отравления" блогера Алексея Навального. Вопрос на соответствующую тему задал член Совета по правам человека Николай Сванидзе на онлайн-заседании с главой государства.
Путин указал, что расследование инцидента находится в компетенции соответствующих органов. Он также добавил, что Россия сама заинтересована в выяснении правды о случившемся. Однако все основания для возбуждения уголовного дела находятся в Германии. При этом Берлин отказывается сотрудничать и не отвечает на запросы Москвы.
"Президент дал развёрнутое понятное объяснение, почему не возбуждается. Потому что нет достаточных оснований. Основания не у нас в стране, основания в Германии", - сказал глава СПЧ Валерий Фадеев в комментарии ТАСС.
Напомним, что речь идёт о происшествии, которое случилось ещё 20 августа этого года. Во время авиаперелёта из Томска в Москву Навальному неожиданно стало плохо. Самолёт срочно посадили в Омске, где оппозиционеру оказали срочную помощь. После этого Навального перевезли в Германию и положили в берлинскую клинику "Шарите".
После этого немецкая сторона заявила, что оппозиционер якобы был отравлен ядом "Новичок". Правда, никаких внятных доказательств, как обычно, предоставлено не было.
Сам Навальный пришёл в себя после "русского суперъяда" менее чем за 20 дней. При этом каким-то образом не потравил ни врачей, ни своих соратников. Сейчас он отсиживается в Германии, надеясь переждать судебные разбирательства, открытые против него в России.
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