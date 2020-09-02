Что там с Навальным? Генпрокуратура России потребовала правды от Германии

Генеральная прокуратура России официально затребовала у Германии результаты анализов Алексея Навального, который сейчас находится в берлинской клинике "Шарите" (Charite). Речь идёт об анализах на наркотики, яды, тяжёлые металлы и ингибиторы холинэстеразы.

Кроме того, российская сторона запросила информацию о том, какими препаратами лечат Навального, а также имеются ли у него хронические заболевания и сахарный диабет. Но главный акцент сделан на информации о содержании в организме блогера-оппозиционера вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, про которые в "Шарите" было заявлено ранее.

Напомним, что Навальному неожиданно стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт срочно посадили в Омске и доставили блогера-оппозиционера в главную больницу города. Когда состояние Навального более-менее стабилизировалось, его самолётом перевезли в клинику в Берлине. Спустя несколько дней немецкие врачи сообщили, что блогер-оппозиционер был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако данные анализов, сделанных российскими врачами, этого не подтвердили. В этой связи Россия потребовала показать результаты анализов, сделанных немецкими врачами.