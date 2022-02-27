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Что такой боевой режим сил сдерживания? Ядерная триада России готова действовать

27 февраля 2022, 17:05  •  196 • Политика
Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания страны на особый боевой режим. Это означает, что и ядерная триада страны готова действовать. Приказ принят к исполнению.
Президент России Владимир Путин приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. Разъясним, что это такое.
Силы сдерживания - основа боевой мощи ВС России. Они предназначены для сдерживания агрессии против России и её союзников, а также разгрома агрессора с применением различных видов оружия. В том числе, ядерного.
Военный корреспондент Юрий Котенок, проясняя приказ, коротко отметил:
От себя добавлю - Стратегические ядерны силы.
Высказался и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин:
Относительно непонимания вопроса про "силы сдерживания". Имеется ввиду ядерная триада.
Полное заявление Владимира Путина доступно по ссылке. Приказ главнокомандующего Вооружёнными силами Владимира Путина был принят к исполнению министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба России Валерием Герасимовым.

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