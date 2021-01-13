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Что такое японский план сотрудничества с Россией из 8 пунктов

13 января 2021, 10:00  •  147 • Украина
«Важно любыми средствами – хоть военными, хоть экономическими – ослабить контроль России над островами»
В своё время российские специалисты предупреждали, что так называемый план сотрудничества Японии с Россией из 8 пунктов является ловушкой. Цель этого плана – подтолкнуть Москву к сдаче Курильских островов в расчёте на экономическую помощь Японии. Чтобы убедить российских партнёров в серьёзности своего плана, тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ даже придумал новую правительственную должность, возложив на министра экономики, торговли и промышленности обязанности «министра по делам сотрудничества с Россией в области экономики».
В сентябре 2017 года глава российского государства заявил во время экономического форума во Владивостоке: «Премьер-министр Японии сказал о том, что у них в правительстве специальный министр даже создан, министерство, которое отвечает за сотрудничество с Россией. Я обращаюсь к премьер-министру Абэ. Может быть, повысить в должности министра, который отвечает за сотрудничество с Россией? Сделать его вице-премьером? Чтобы у него было больше административных возможностей вовлекать японские компании в работу с Россией».
Однако у японского правительства нет возможностей склонить японский крупный бизнес к сотрудничеству с компаниями зарубежных стран, тем более в политических целях. Об этом российские специалисты предупреждали ещё в 1992 году тогдашнего президента РФ Б. Ельцина, которому его приближённые напевали, что за отданные Курилы японцы «облагодетельствуют» Россию. Российские учёные писали в Открытом письме: «Глубоким заблуждением, навязанным руководству нашей страны японской пропагандой, является мысль, будто территориальные уступки или же обещания уступок в будущем… приведут к тому, что на нашу страну прольются обильные «иеновые дожди»: японские банки и предпринимательские фирмы не подчиняются токийским политикам и дипломатам и никогда не пойдут на альтруистические, благотворительные финансовые и экономические операции. Зато в политическом мире Японии в случае уступок японским территориальным домогательствам наверняка активизируются реваншистские силы, выступающие не только с притязаниями на четыре южных острова, но и на все Курильские острова и даже на Южный Сахалин. Вот почему путь каких бы то ни было уступок необоснованным и незаконным японским территориальным требованиям это недальновидный путь»…
И вот о чём говорит в первые дни нового года влиятельная японская газета «Хоккайдо симбун»: «В последнее время у японских экспертов возникает стойкое ощущение того, что имеет место существенное замедление темпов реализации плана экономического сотрудничества из 8 пунктов с Россией, выдвинутого бывшей администрацией Абэ с целью улучшения условий для разрешения проблемы северных территорий. Премьер-министр Ёсихидэ Суга намерен сохранить основополагающую линию в отношениях с Россией, но, поскольку территориальные переговоры с ней фактически зашли в тупик, у правительства сохраняется мало мотивации для реализации этого плана». То есть японские участники экономического сотрудничества новых прибылей от работы на российском рынке не ждут.
В 2016 году, когда Абэ объявлял свой «план из 8 пунктов», сообщалось, что к его осуществлению присоединились более 200 частных японских предприятий, в том числе и компании с Хоккайдо. Был подписан меморандум о взаимопонимании, началось предметное рассмотрение всех пунктов генерального плана. «Однако, – отмечает «Хоккайдо симбун», – источники в японском министерстве иностранных дел еще тогда указывали, что из мероприятий плана по различным соображениям, в том числе по соображениям прибыльности, реальными являлись не более половины. Похоже, контрактов на реализацию проектов с российскими контрагентами заключило еще меньше компаний».
Из осуществлённых за четыре года проектов авторы статьи «Блуждание северных территорий. Японско-российское экономическое сотрудничество резко замедлилось» называют запуск в Якутии системы электрогенерации, созданной японскими компаниями в порту Тикси. Отмечается, что установка трех ветряных генераторов, разработанных специально для районов экстремального холода, а также запланированная поставка сюда дизель-генераторов и аккумуляторных батарей японского производства позволит снабжать регион электроэнергией в течение всего года. Это второй после Камчатки пример строительства японских ветроэнергетических установок на Дальнем Востоке. Другие новые серьёзные проекты на Дальнем Востоке с участием Японии в статье не упоминаются.
При этом представители японского правительства дают понять, что экономическое сотрудничество Японии с Россией будет увязано с изменениями в позиции Москвы по вопросу «возвращения Японии северных территорий», то есть южных Курил. Это подчеркнул министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который 21 декабря провёл видеоконференцию с министром экономического развития России Максимом Решетниковым, заявив, что «сотрудничество в экономической области будет способствовать прогрессу японо-российских отношений в целом, включая переговоры о заключении мирного договора».
Однако «заключение мирного договора» – это эвфемизм, подразумевающий передачу Японии российских островов... «Японское правительство, – отмечает «Хоккайдо симбун», – считает, что развитие сотрудничества в тех областях, где Россия сталкивается с проблемами, станет определенным «рычагом», с помощью которого можно будет выгодно повлиять на российское общественное мнение, которое выступает против существования территориальной проблемы».
Отмечается, что по сравнению с предыдущей администрацией Абэ правительство Суги «не собирается играть на российском направлении роль локомотива» (в качестве источника указаны правительственные экономические ведомства). В правительстве есть также мнение, что «политическое значение развития экономического сотрудничества с Россией уменьшилось на фоне застоя в переговорах по мирному договору» (источник – офис премьера).
Причина очевидна: премьер Суга понял, что тактика «экономического пряника» для Москвы с целью побудить её хотя бы продолжить переговоры об островах не сработала. Отдавать острова Японии никто в России не собирается. Кстати, и 88,2% японцев не верили на закате карьеры Абэ в его способность добиться «северных территорий», а менее опытному Суге верят ещё меньше.
В настоящее время объём двусторонней торговли между Японией и Россией по сравнению с недавним прошлым сократился на треть, упав с 30 млрд долларов до 20 млрд. Хотя, как утверждает японская газета, «президент Путин настаивает на том, что объем торговли можно увеличить как минимум до 30 миллиардов долларов», ожидается, что «из-за коронавируса» в 2020 году он впервые за три года упадет ниже отметки $20 миллиардов.
Можно предположить также, что в Вашингтоне, где влияют на внешнюю политику Токио решающим образом, будущая администрация Байдена «закрутит гайки», не позволяя японскому правительству играть в отношениях с Россией в игру «экономическая помощь за острова».
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Наконец, против обанкротившейся политики Абэ выступают и сами японцы, обвиняющие правительство в разбазаривании денег и зовущие не вкладывать средства в Россию, а вооружаться против неё. Приведём два характерных отклика читателей на статью в «Хоккайдо симбун»:
Qqh. Без Абэ Суга на российском направлении ничего не добьется. Да и у Абэ-то не особо что получилось… Нам нужно сейчас дистанцироваться от России. И не забывать об укреплении нашей обороны на северо-восточном направлении. Если в Японии в будущем начнут нарастать внутренние проблемы, Россия вполне может нацелиться на наш Хоккайдо!
Lan. Абэ со своей политикой в отношении России потерпел полный крах. Россия не только не реагировала на наши «теплые» месседжи, но и начала занимать более жесткую позицию в отношении северных островов. Нам лучше не питать в отношении России оптимистических надежд типа того, что, как США вернули нам Окинаву, так и Россия вернет нам южную гряду архипелага Тисима. Сейчас важно любыми средствами хоть военными, хоть экономическими ослабить реальный контроль России над островами. Необходимо всемерное усиление нашего оборонного потенциала на Хоккайдо в плане подготовки к очередной войне с Россией».
Анатолий КОШКИН

Фонд Стратегической Культуры

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