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Что такое Россия будущего по Хуснуллину: "Строить её должны мигранты"
27 июля 2021, 18:55 • 109 • Политика
Михаил Мельников рассказал, что такое Россия будущего по Марату Хуснуллину и чем опасны его планы: "Строить её должны мигранты".
Если в России кого и не хватает, так это мигрантов, заявил замглавы правительства Марат Хуснуллин в прямом эфире в Instagram.
Вопрос будет решаться просто: не хватает - надо завозить, заметила ведущая канала Царьград Елена Афонина в программе "Не могу молчать".
Ранее вице-премьер говорил, что дефицит трудовых ресурсов на стройплощадках России достигает 1,5-2 млн человек. За три года в страну должны ввезти более 5 млн рабочих рук.
Тем временем в МВД готовят небывалые упрощения для въезда мигрантов, Минстрой находит способ сделать ввоз иностранцев дешевле - министерство рассматривает возможность доставлять их чартерными поездами.
Между тем, согласно данным Росстата, численность безработных в стране, составляет почти 4 млн человек. Кроме того, разбушевавшиеся приезжие регулярно пополняют криминальные сводки, а некоторые из них принципиально не желают уважать традиции страны, в которую они сами же приезжают, подчеркнула ведущая "Первого русского".
Идею Хуснуллина в эфире программы оценил обозреватель Царьграда Михаил Мельников. Он объяснил, что такое Россия будущего по мнению вице-премьера и чем опасны его планы:
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