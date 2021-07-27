Что такое Россия будущего по Хуснуллину: "Строить её должны мигранты"

Михаил Мельников рассказал, что такое Россия будущего по Марату Хуснуллину и чем опасны его планы: "Строить её должны мигранты".

Если в России кого и не хватает, так это мигрантов, заявил замглавы правительства Марат Хуснуллин в прямом эфире в Instagram.

Вопрос будет решаться просто: не хватает - надо завозить, заметила ведущая канала Царьград Елена Афонина в программе "Не могу молчать".

Ранее вице-премьер говорил, что дефицит трудовых ресурсов на стройплощадках России достигает 1,5-2 млн человек. За три года в страну должны ввезти более 5 млн рабочих рук.

Тем временем в МВД готовят небывалые упрощения для въезда мигрантов, Минстрой находит способ сделать ввоз иностранцев дешевле - министерство рассматривает возможность доставлять их чартерными поездами.

Между тем, согласно данным Росстата, численность безработных в стране, составляет почти 4 млн человек. Кроме того, разбушевавшиеся приезжие регулярно пополняют криминальные сводки, а некоторые из них принципиально не желают уважать традиции страны, в которую они сами же приезжают, подчеркнула ведущая "Первого русского".

Идею Хуснуллина в эфире программы оценил обозреватель Царьграда Михаил Мельников. Он объяснил, что такое Россия будущего по мнению вице-премьера и чем опасны его планы: