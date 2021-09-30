Что такое "Частная военная компания Вагнера": Бойцы, оружие, возможности

"Там, где мы, там мир. Справедливость превыше всего. Мы против тех, кто убивает детей, женщин и стариков". Хорошие слова. Вдвойне – ещё оттого, что вся Европа забилась в истерике, когда их автора, частную компанию военного консалтинга "Группа Вагнера" (ЧВК "Вагнер"), пригласили в Мали. Причём на замену выводимых из этой страны французского и европейских военных контингентов. Потрясающий финт истории: русских бойцов зовут бороться с терроризмом в самые глубины колониального заднего двора Франции. Потому что Франция не справилась. Справятся ли русские?

Истерический ступор – так можно определить реакцию Франции, НАТО и даже пары нейтральных европейских стран на приглашение властей Мали русской частной военной компании. Приглашение простое: консультировать местную армию, помогать её перестроению в эффективный механизм для противодействия терроризму, обеспечивать защиту представителей власти и военного командования.

Ну, как все молча понимают, и самим русским участвовать в пресечении террористических атак.

В предыдущем тексте на эту тему рассказывалось о том, какую гневно-беспомощную истерику закатила в ответ Европа. Но так и осталось непонятным, чем же ей так не угодила именно "Группа Вагнера". Это же всего лишь частная фирма. Нечто вроде частного охранного предприятия.

Или всё же нет?

Чем заняты ЧВК?

На самом деле любое военно-охранное предприятие предназначено служить не угрозой, а помощью местным воинским контингентам, размещённым в той или иной стране ради борьбы с терроризмом.

По опыту войн в Ираке и Афганистане мы знаем, что участие частных военных компаний только сберегает жизни "государственных" солдат. Ведь служащим ЧВК поручают, как правило, самое опасное: проводку конвоев через угрожаемые участки, охрану и оборону передовых объектов, захват и удержание важных пунктов и позиций – до подхода туда официальных военных с журналистами и телевизионщиками наперевес.

Они, служащие частных военных компаний, и гибнут куда чаще военнослужащих "официальных", государственных армейских контингентов или оккупационных войск. В том же Афганистане, по достаточно надёжным разведданным, погибло как минимум вдвое больше "частников", нежели американских солдат. Только их никто к военным потерям не относил…

Нередко служащих таких фирм называют наёмниками. На самом деле это совсем не верно. Точнее, это понятие употребляется строго в политическом контексте. Наёмник – это нечто омерзительное; это слово вызывает соответствующие негативные коннотации. Наёмник – тот, кто продаёт своё умение убивать, свои военные услуги в целях именно получения материального вознаграждения. При этом важно, чтобы он не был лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

Понятно, что сотрудник официально действующей в качестве юридического лица военной компании является именно лицом, направляемым ею "для исполнения официальных обязанностей". Сама же эта компания является не более чем обычной (в юридическом смысле) подрядной организацией, исполняющей заказ своего нанимателя. Не случайно в англосаксонском мире, первым и создавшим в конце ХХ века частные военные компании, для служащих ЧВК применяется термин contractors/private military contractors, а никак не слово mercenary, переводимое как "наёмник".

Конечно, грань тут весьма тонкая и очень сильно зависит от того, какие именно заказы какого нанимателя будет исполнять военная подрядная организация. Но именно в этой связи ЧВК "Группа Вагнера" позиционирует себя как фирму, которая специализируется

на работе по вооружённой охране морских судов в Аденском заливе и пиратоопасных районах Индийского океана, сопровождению и защите наземных конвоев, сотрудников компаний и предприятий любых форм собственности в зонах с высокой террористической активностью и с нестабильной политической ситуацией.

Нужное дело, не так ли? Так почему же перспектива использования в подобных целях русской фирмы (кстати, официально нигде в качестве русской не значащейся, так как зарегистрирована в Гонконге) вызвала такое отчаянное бурление в НАТО? Ведь даже сумма контракта, если верить изданию Jeune Afrique, достаточно небольшая. За размещение русских инструкторов вместе с малийской армией и за защиту высокопоставленных лиц Республика Мали заплатит "Вагнеру" всего 9,1 млн евро.

Что такое ЧВК "Вагнер"?

В России наёмничество запрещено и наказывается большими сроками – от 7 до 15 лет. Однако в декабре 2018 года лично президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции (то есть перед всем народом) отделил одно от другого:

Теперь по поводу "Вагнера" и того, что люди делают. Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность, но стоит только это сделать, думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций, требованием защитить этот рынок труда. Если эта группа "Вагнер" что‑то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку.

Пока о какой-либо негативной прокурорской оценке не слышно.

И далее Владимир Путин говорит прямо про нынешнюю ситуацию:

Теперь по поводу присутствия их где‑то за границей. Если, повторяю ещё раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты.

Ну а теперь главный вопрос: что такое ЧВК "Вагнер", раз от её присутствия в беднейшей западноафриканской стране начинает колотить весь коллективный Запад? Может, её тогда вовсе в Америку бросить? Ну, чтобы стразу блок НАТО самораспустился. Или, на худой конец, в Эстонию, чтобы по Москве перестали бегать воющие от страха перед эстонскими угрозами толпы?

Сами про себя они рассказывают так:

Наша организация – это результат долгой трансформации разного рода объединений. Основой этих объединений всегда были люди, которые готовы были отдать жизнь в борьбе за справедливость. Мы там, где творится беспредел. Мы не приемлем притеснение мирного населения и всегда на стороне тех, кто отстаивает их права и защищает их свободу и их жизни. Мы называем себя "добровольцами". Мы оказываем услуги только коммерческим организациям и только в том случае, если это не угрожает мирному населению. Мы с удовольствием охраняем объекты от нечистых на руку боевиков. Мы с удовольствием сопровождаем грузы, если они не имеют криминального происхождения или назначения.

И ещё одни вопрос: а сможет "Вагнер" действительно навести в Мали порядок?

Наблюдатели, с которыми консультировался Царьград по этому вопросу, считают, что да.

...Мы там, где творится беспредел. Мы не приемлем притеснение мирного населения и всегда на стороне тех, кто отстаивает их права и защищает их свободу и их жизни... Скриншот страницы сайта wagnera.ru

В компании, правда, наблюдается, как заметил один из них, "определённый нервоз" – в основном из-за смены поколений и выбытия прежних кадров, заходивших ещё в Донбасс и Сирию.

Но, во-первых, такие ситуации преходящи, а во-вторых, кто сказал, что в Мали "Вагнер" придёт один? Под его знаменем в страну могут зайти и специалисты более крупного ранга, нежели бывшие бойцы десанта и сил специальных операций. Тот же пример Центрально-Африканской Республики показывает, что русские приходят не столько воевать, сколько строить. Строить работу местных военных и полиции против террористических угроз. Аналогично тому, как это делалось с 2015 года в Сирии, где русским военным советникам пришлось буквально вылепливать новую местную армию из прежнего феодального ополчения. И результат налицо.

Чем вооружена "Группа Вагнера"?

ЧВК "Группа Вагнера", естественно, не входит в состав регулярных Вооружённых сил России. И вооружены её бойцы не так сильно, как армия.

Скажем, у них нет своих танков. Есть лёгкая бронетехника на базе БТР и БРДМ и вооружённые пулемётами автомобили, называемые в армии "тачанками". Передвигаются "вагнеровцы" и на автомобилях "Урал".

У них нет своих С-300 и С-400. Но имеются достаточно современные переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

Нет орудий, но есть хорошие миномёты, ручные средства противотанковой и противопехотной обороны. И главное, специалисты по их применению. Особенно что касается авиационных и артиллерийских корректировщиков.

Словом, это не та армия, которая может вести регулярные боевые действия против полноценных военных структур. Но, собственно, современные войны уже и не предполагают массированных генеральных сражений наподобие Курской дуги. А вот для "Сталинграда" с мелкими, но постоянными боями мелких универсальных групп – самое то. Недаром говорят, что современная война – война спецназов. Или диверсионно-разведывательных групп, как показывает опыт конфликта в Донбассе. То есть, по сути, таких небольших, но универсальных зубастых армий, как ЧВК.

Закупки оружия группой, как и варианты финансирования, прилично засекречены, но наблюдатели отмечают, что со стрелковым оружием (в широком смысле, включая ручное гранатомётное и ракетное вооружение) и боеприпасами к нему бойцы ЧВК затруднений обычно не испытывают. Хотя, как и в любой вооружённой структуре, тут немало зависит от отношений с тыловыми снабженцами.

Один из военных экспертов, знакомый с ситуацией, сказал Царьграду:

У них нет тяжёлых средств вооружения. Самый большой калибр – 14,6 мм. Но у них очень мощная стрелковка и то, что ей сопутствует. Знающие люди утверждают, что они парой взводов способны разгромить батальонную тактическую группу (БТГ) противника.

Понятно, что у террористов, не способных сколотить такую БТГ, шансов продержаться против "вагнеровцев" немного.

Если верить агентству France Presse, то малийские власти готовы позвать в страну почти тысячу русских специалистов. А это уже не два взвода – два батальона. Или полк. И это специалисты очень разнообразных профилей: снайперы, сапёры, деминёры, операторы беспилотных летательных аппаратов, механики и водители бронетехники, корректировщики. А также санитарные инструкторы, инженеры, связисты, переводчики. Есть информация, что минимальное жалованье таких специалистов составляет от 150 тысяч рублей в месяц, но в зависимости от должности и квалификации оно становится заметно выше.

ЧВК "Группа Вагнера", естественно, не входит в состав регулярных Вооружённых сил России. И вооружены её бойцы не так сильно, как армия. Скриншот страницы сайта wagnera.ru

Правда, и цену за эти деньги может взять сама смерть…

Компенсации семьям погибших выплачиваются компанией.

И в целом это действительно частная, но армия. Частная, но эффективная армия.

И вот именно этого боятся французские власти и европейские военные – эффективности русских военных инструкторов, при необходимости превращающихся в машины смерти для своих противников.

Что с того?

Насколько эта "армия" частная, дал понять глава МИД России Сергей Лавров. Когда политик такого ранга объясняет на уровне сессии Генассамблеи ООН, что "легитимные власти Мали имеют право самостоятельно выбирать партнёров без внешнего давления", – это достаточно красноречиво. Особенно когда Лавров в очередной раз заглатывает главу европейской дипломатии Жозепа Борреля как удав кролика:

"Как мне вот сказал Жозеп Боррель: вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка – это наше место. Вот прямо так и сказал. А говорить, что "я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите", не стоит. Во-первых, это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило внешних партнёров, ну и во-вторых, так вообще разговаривать ни с кем нельзя".

Замечательный вывод по этому поводу в одной из статей дал политолог Герман Куликовский:

"Многие, наверное, до сих пор не осознают, что сегодня заявила Россия устами своего министра иностранных дел. Сергей Лавров прямым текстом сказал, что теперь любое государство, испытывающее проблемы с обеспечением собственной безопасности, может обратиться к частной военной компании – и та решит проблемы, подавив противника добрым словом и пистолетом".

Так что пусть, как говорят знакомые с ситуацией, складывающейся вокруг ЧВК Вагнера, информаторы Царьграда, у компании с армией довольно прохладные отношения, в основном западные истерички правы в своих страхах. С "Вагнером" в Африку приходит всё же именно Россия. Как Империя, которой незачем стесняться своих интересов…

Русские специалисты помогли правительственной армии ЦАР за считаные месяцы ликвидировать долголетнюю головную боль местных властей в виде набора группировок "Коалиция патриотов – за перемены". Если нечто подобное повторится в Мали, политическому и военному авторитету Франции будет нанесено тягчайшее поражение. Вот чего боится Европа – своего косвенного, но всё же оглушительного поражения в войне с русскими.

В войне на территории нейтральной, но которую они веками привыкли считать своей.