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Что такое «операция Скрипаль»?

19 марта 2018, 08:54  •  172 • Аналитика
Вот коллективный Запад и ответил на речь Владимира Путина в Манеже 1 марта. Не заметили? Что мы увидели в Солсбери, если отвлечься от английской пропаганды, как выразилась пресс-секретарь МИД Мария Захарова? Если отвлечься от пропаганды, то нам продемонстрировали применение боевого нервно-паралитического оружия, якобы ещё советского «Новичка».



Якобы случайно, применение химического оружия продемонстрировали в Солсбери, по соседству (!) с военной химической базой Портон Даун, по русскому по происхождению Сергею Скрипалю и его дочери. Ещё до каких-либо результатов расследования, на основе вероятных английских домыслов, основные западные союзники: Англия, США, Франция и Германия сделали совместное антироссийское заявление по этому поводу, показав, что для западной солидарности достаточно голых инсинуаций.



По факту, в Англии коллективный Запад ответил якобы «Новичком» на новые виды стратегического оружия России, продемонстрированные на видео 1 марта Владимиром Путиным. Ответил коварно. Поскольку химическое оружие запрещено, оно было применено якобы кем-то из России, и теперь Лондон пытается переложить ответственность на Россию.

По факту, в ответ на новые виды стратегического оружия России, Запад угрожает применением боевого нервно-паралитического оружия. В Солсбери продемонстрировано, что оно на Западе есть, и готово к применению. Заметим, США не выполнили обязательств по уничтожению своих запасов химического оружия, в то время как Россия выполнила такие свои обязательства под контролем ОЗХО.

Можно предположить, что расследование ОЗХО инцидента в Солсбери постепенно утонет в «Гринспенской трясине», поскольку информационный эффект достигнут, политическая провокация против России и Владимира Путина накануне дня голосования осуществлена. Все, кто нужно, предупреждены по всему миру: коллективный Запад сохраняет химическое оружие и готов его применять, спрятавшись за спину России или ещё кого-нибудь. Образцы якобы «Новичка» Англия вряд ли предоставит ОЗХО, ведь уже давно это можно было сделать.

В «The Telegraph» появилась утечка из якобы органов следствия, что отравляющее вещество, возможно, было в багаже (!) дочери Скрипаля, может быть, в косметике или в одежде, что ещё больше запутывает ситуацию. Другие издания сообщают, что целью покушения был не экс-сотрудник ГРУ Скрипаль, а его дочь Юлия, мотивы были, возможно, бытовые, а британские власти раздули скандал с упоминанием «Новичка» и нашли «руку Кремля». Завтра дезавуируют и «Новичок? А кто будет отвечать за разбитые горшки?

Другой важный вопрос: почему так грубо и как-то примитивно сработали западные спецслужбы в Солсбери? Доказательная база отсутствует полностью, все выводы – «вероятные», следствие вообще молчит, отделываются абсурдными утечками в прессу. В деталях происшествия в Солсбери, во множестве нестыковок, везде торчат уши западных спецслужб, всё явно приурочено к российским выборам. Спешат? Непрофессионализм?

Возможно, таким образом настоящая и диктаторская, глобалистская власть Запада хочет добиться беспрекословного подчинения, слепой веры без размышлений от своих сателлитов и «демократического общества». Англия же является «демократическим фасадом» и форпостом глобалистских финансовых элит, поэтому, кстати, произошёл брексит, выход Англии из Евросоюза, поскольку последний не пользуется полным доверием у глобальных элит.

Чтобы добиться слепой веры, обществу нужно навязать абсурд как норму. Это способ навести квазирелигиозную дисциплину: «Верую, ибо абсурдно!» Поэтому мировые СМИ вещают абсурд, вроде выкрика главы МИД Англии Бориса Джонсона: «Мы должны восстать против России!» Если абсурд санкционирован властью, западному обществу предлагают верить, что это правда. Слепо верить.

Только твиттер Дональда Трампа молчит, в то время как Запад подвергся нападению России в Солсбери, - сокрушаются мировые фейк-СМИ. Видимо, Трамп ещё не получил членство в глобальных элитах.
Результаты выборов: кто, чем и как доволен


Из всего этого вытекает стратегия России: пробивать западный абсурд, попытки изолировать Россию в мире, и на западном направлении тоже. Поэтому Россия не отвечает на истерику Запада, как того требуют истерики вроде Никиты Исаева, собственной истерикой. Россия предельно корректно, в рамках международного права и дипломатического этикета, реагирует на самые хамские выпады любых Борисов Джонсонов.

Этим Россия приводит в замешательство западный истэблишмент, чем подрывает «западные демократические ценности». Все «пророссийские» тенденции в обществе западные великие умы выдают за результат вмешательства «русской пропаганды» и троллей в соцсетях. Неужели RT, радио «Спутник» и «русские» комментарии в соцсетях могут достигнуть такого эффекта? Это тоже абсурд!

Это результат всей мягкой политики России по отношению к Западу, это наша «вежливая сила» проводит к таким потрясающим результатам, в то время как жёсткая реакция России консолидировала бы Запад. Поэтому своими провокациями, в том числе «операцией Скрипаль», и общим хамством Запад пытается вызвать жёсткую реакцию России для своей консолидации, но пока это ему не удаётся.
Автор: Виктор Каменев

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