Что такое иранские силы ПВО, и почему они сбили украинский «Боинг» • 136 • Аналитика

В небе над Тегераном иранскими ПВО был сбит пассажирский авиалайнер, принадлежащий Украине. Погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа. Сейчас выдвигается множество версий причин этой трагедии, одной из которых называют несовершенство системы ПВО Ирана. Чтобы понять, насколько эта версия имеет право на существования, рассмотрим подробнее, что такое иранские ПВО.



Зачем Ирану ПВО

Если не считать три самые сильные в военном отношении державы, к которым традиционно относят США, Россию и Китай, то Иран можно назвать страной, имеющей мощную и эффективную систему ПВО в регионе. Тегеран обладает зенитными ракетными комплексами малой, средней и большой дальности, а также радиотехническими войсками и централизованной системой управления.







Иранская система противовоздушной обороны способна не только служить надежной защитой от возможных агрессивных устремлений соседей, таких как Турция, Израиль или Саудовская Аравия, но и является существенным сдерживающим фактором для США и их союзников, если те попытаются решить «иранский вопрос» силовым путем.



Тем более, что сейчас отношения с США у Ирана накалены до предела, особенно после убийства американцами в Багдаде главнокомандующего силами «Кудс» Касема Сулеймани. А еще в последние несколько десятилетий США пытаются разрешать противоречия с оппонентами при помощи ракетно-авиационных ударов по военным, административным объектам и инфраструктуре.



Формирование ПВО Ирана

Противовоздушная оборона Ирана была достаточно продвинутой еще до Исламской революции 1979 года. Она состояла из средств британского и американского производства. Затем в годы ирано-иракской войны и в связи с западными санкциями она постепенно пришла в упадок.



Со временем иранские специалисты научились самостоятельно ремонтировать и модернизировать оставшиеся им в наследство от шахского режима британские ЗРК «Хок». Кроме того, в 90-е годы техника для ПВО закупалась в России и Китае.



Но окончательно современная система ПВО Ирана сформировалась в 2000-х годах. Ее основой стали 29 комплексов малой дальности «Тор-М1» и 4 дивизиона С-300ПМУ-2 «Фаворит», которые прикрывают объекты ядерной энергетики и стратегически важную инфраструктуру.



Помимо этого, Иран с начала 2010 годов разработал довольно удачные образцы собственной противовоздушной техники, в частности, ЗРК Raad, Talash и ряд других, которые уже были удачно испытаны на практике. Известная и другая разработка - Bavar-373, которую считают попыткой скопировать С-300.



Следует также упомянуть, что Иран располагает развитой системой обнаружения и управления. В нее входят различные РЛС – от старых советских и британских до современных российских.



Кто и почему сбил украинский «Боинг»

Охраной ряда наиболее важных объектов занимаются не вооруженные силы Ирана, а Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР). Этой организации поручена и охрана воздушного пространства над столичным аэропортом. Поэтому в окрестностях Тегерана находятся «Тор-М1» российского производства, принадлежащий ПВО КСИР.



Существуют разные версии того, почему погиб пассажирский лайнер. Следует понимать, что трагедии предшествовала ликвидация иранского генерала КСИР в Багдаде и ответные удары Тегерана по американским объектам на Ближнем Востоке. Естественно, ПВО Ирана находились в напряженном ожидании ответных действий США, тем более, что незадолго до этого о такой возможности публично заявлял Дональд Трамп.



В результате сработал человеческий фактор, да и "машинный" тоже. Версий много. Самая экзотическая заключается в том, что систему переключили с ручного режима на автоматический на время утреннего намаза. При этом даже глубоко верующие мусульмане считают такие заявлениями близкими к полному абсурду.



Но можно утверждать однозначно, что иранские власти допустили ошибку, подобную допущенной в 2014 году украинскими властями. Они, зная о нагнетании обстановки в воздушном пространстве своей страны, не перекрыли его для гражданских самолетов. Кстати, командующий ПВО КСИР, по его утверждению, предлагал это сделать, но его не услышали.







И неудивительно, что в этой ситуации российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» осуществлять все свои рейсы в Тегеран в светлое время суток. Для систем обнаружения ПВО нет разницы – день или ночь, ведь радиолокация производится за пределами прямой видимости. Но дело в том, что США чаще всего наносят ракетно-бомбовые удары по ночам. А это увеличивает нервную нагрузку и вероятность того, что гражданский самолет перепутают с вражеской ракетой. В небе над Тегераном иранскими ПВО был сбит пассажирский авиалайнер, принадлежащий Украине. Погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа. Сейчас выдвигается множество версий причин этой трагедии, одной из которых называют несовершенство системы ПВО Ирана. Чтобы понять, насколько эта версия имеет право на существования, рассмотрим подробнее, что такое иранские ПВО.Если не считать три самые сильные в военном отношении державы, к которым традиционно относят США, Россию и Китай, то Иран можно назвать страной, имеющей мощную и эффективную систему ПВО в регионе. Тегеран обладает зенитными ракетными комплексами малой, средней и большой дальности, а также радиотехническими войсками и централизованной системой управления.Иранская система противовоздушной обороны способна не только служить надежной защитой от возможных агрессивных устремлений соседей, таких как Турция, Израиль или Саудовская Аравия, но и является существенным сдерживающим фактором для США и их союзников, если те попытаются решить «иранский вопрос» силовым путем.Тем более, что сейчас отношения с США у Ирана накалены до предела, особенно после убийства американцами в Багдаде главнокомандующего силами «Кудс» Касема Сулеймани. А еще в последние несколько десятилетий США пытаются разрешать противоречия с оппонентами при помощи ракетно-авиационных ударов по военным, административным объектам и инфраструктуре.Противовоздушная оборона Ирана была достаточно продвинутой еще до Исламской революции 1979 года. Она состояла из средств британского и американского производства. Затем в годы ирано-иракской войны и в связи с западными санкциями она постепенно пришла в упадок.Со временем иранские специалисты научились самостоятельно ремонтировать и модернизировать оставшиеся им в наследство от шахского режима британские ЗРК «Хок». Кроме того, в 90-е годы техника для ПВО закупалась в России и Китае.Но окончательно современная система ПВО Ирана сформировалась в 2000-х годах. Ее основой стали 29 комплексов малой дальности «Тор-М1» и 4 дивизиона С-300ПМУ-2 «Фаворит», которые прикрывают объекты ядерной энергетики и стратегически важную инфраструктуру.Помимо этого, Иран с начала 2010 годов разработал довольно удачные образцы собственной противовоздушной техники, в частности, ЗРК Raad, Talash и ряд других, которые уже были удачно испытаны на практике. Известная и другая разработка - Bavar-373, которую считают попыткой скопировать С-300.Следует также упомянуть, что Иран располагает развитой системой обнаружения и управления. В нее входят различные РЛС – от старых советских и британских до современных российских.Охраной ряда наиболее важных объектов занимаются не вооруженные силы Ирана, а Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР). Этой организации поручена и охрана воздушного пространства над столичным аэропортом. Поэтому в окрестностях Тегерана находятся «Тор-М1» российского производства, принадлежащий ПВО КСИР.Существуют разные версии того, почему погиб пассажирский лайнер. Следует понимать, что трагедии предшествовала ликвидация иранского генерала КСИР в Багдаде и ответные удары Тегерана по американским объектам на Ближнем Востоке. Естественно, ПВО Ирана находились в напряженном ожидании ответных действий США, тем более, что незадолго до этого о такой возможности публично заявлял Дональд Трамп.В результате сработал человеческий фактор, да и "машинный" тоже. Версий много. Самая экзотическая заключается в том, что систему переключили с ручного режима на автоматический на время утреннего намаза. При этом даже глубоко верующие мусульмане считают такие заявлениями близкими к полному абсурду.Но можно утверждать однозначно, что иранские власти допустили ошибку, подобную допущенной в 2014 году украинскими властями. Они, зная о нагнетании обстановки в воздушном пространстве своей страны, не перекрыли его для гражданских самолетов. Кстати, командующий ПВО КСИР, по его утверждению, предлагал это сделать, но его не услышали.И неудивительно, что в этой ситуации российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» осуществлять все свои рейсы в Тегеран в светлое время суток. Для систем обнаружения ПВО нет разницы – день или ночь, ведь радиолокация производится за пределами прямой видимости. Но дело в том, что США чаще всего наносят ракетно-бомбовые удары по ночам. А это увеличивает нервную нагрузку и вероятность того, что гражданский самолет перепутают с вражеской ракетой. Сергей Кузмицкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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