Что такое демократические ценности европейской цивилизации

Обязательное расселение в Европе мигрантов-чужаков и «обеспечение равенства» с извращенцами

Саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС 19 ноября провалился. Саммит проходил в режиме видеоконференции, тень коронавируса по-прежнему разобщает. Венгрия и Польша заблокировали семилетний бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы (€1,07 трлн) и план восстановления экономики Евросоюза (€750 млрд.), которая скатилась вниз из-за закрытия производственных и торговых объектов (виноват коронавирус).

Встреча 19 ноября должна была быть полностью посвящена «борьбе с коронавирусом», но Венгрия и Польша взбунтовались, и повестку дня пришлось изменить. Бухарест и Варшава не согласны с созданием т.н. механизма контроля за соблюдением так называемых принципов верховенства права; смысл «механизма» в том, что распределение денег Брюсселем будут зависеть от результатов этого контроля. К Венгрии и Польше присоединилась Словения.

Виктор Орбан обвинил власти в Брюсселе в намерении заставить Венгрию изменить её политику ограничения иммиграции. Будапешт отказывается участвовать в программах Евросоюза по обязательному расселению мигрантов во всех странах ЕС. Орбан не уступает никаким уговорам, которые ведут Ангела Меркель, председатель Евросовета Шарль Мишель и другие европейские политики.

А премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил, что Польша отклонит бюджет Европейского союза на 2021-2027 годы, если выплата денег будет связана с так называемым принципом верховенства закона. Моравецкий направил руководителям институтов ЕС письмо, в котором заявил, что если такую связь установить, на первый план выступят политические мотивы.

И такие мотивы уже выступают. Германия настаивает на том, чтобы финансовая помощь со стороны ЕС странам членам Союза приостанавливалась для тех стран, которые не выполняют требования Брюсселя. Как заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, это может привести к распаду Евросоюза.

Итак, первая позиция Брюсселя – навязать всем членам ЕС обязательное расселение мигрантов (в основном из Африки и Азии). Вторая позиция – «борьба против дискриминации» извращенцев. 12 ноября Еврокомиссия опубликовала первую в истории Европы стратегию «обеспечения равенства для ЛГБТ» во всём мире; запущена новая аббревиатура ЛГБТКИ: к лесбиянкам, гомосексуалистам, бисексуалам и трансвеститам добавляются новые существа – квиры и интерсексуалы, чьё «равенство с человеком» предлагается обеспечить по всей планете.

Еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли предложила закрепить в семилетнем бюджете ЕС санкции против тех стран-участниц, которые отказываются соблюдать «соответствующие нормы толерантности».

Брюссель беспокоится: в Польше в 2019 году около ста городов и муниципалитетов объявили свою территорию «зоной, свободной от идеологии ЛГБТ». В ответ Еврокомиссия отказалась предоставить финансирование шести городам из этого списка. Подчеркнём: однополые «браки» и усыновление однополыми сожителями детей в Польше запрещены. В Венгрии однополые «браки» также запрещены. Всё это вызывает растущее раздражение у «хозяев игры».

Хелена Далли в своём интервью Politico подчеркнула: страны, не соблюдающие права ЛГБТКИ, должны быть подвергнуты штрафным санкциям, это «хороший способ заставить государство-член Евросоюза подчиниться». ЕС, по её словам, должен поставить страны-участницы перед выбором: «Вы не соблюдаете верховенство права в этой сфере? Хорошо. Но тогда вы не получите доли денежных средств, которую должны были бы получить».

Венгрия тем временем продолжает спорить с поборниками «защиты прав» извращенцев. Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила изданию Welt: «Мы хотим сохранить наши христианские корни. Мы хотим сохранить брак как союз между мужчиной и женщиной. И это те вопросы нашей жизни, которые мы должны решать сами». Хотят-то они хотят. А смогут ли?

«Восточный фронт расширяется: начинается восстание против Евросоюза», – пишет итальянская газета Giornale. По мнению этого издания, речь идёт не только о процедурных вопросах, а глубоком идеологическом расколе между «старой» (Западной) и «новой» (Восточной) Европами. Еврокомиссия уже подала в суд на Венгрию и Польшу за невыполнение согласованных решений и подняла вопрос о введении санкций против Польши и Венгрии согласно 2 статье Лиссабонского договора за нарушение «демократических ценностей ЕС».

Итальянская Giornale, конечно, серьёзно недооценивает и преуменьшает значение начавшейся борьбы: речь идёт не о разным идеологиях, а о чём-то гораздо более фундаментальном – об основах существования вида «человек разумный». В политической плоскости это преломляется в виде столкновения национальных и наднациональных (транснациональных) интересов.

Венгрия и Польша заявили, что будут блокировать принятие бюджета Евросоюза, если их позицию проигнорируют. В Будапеште и в Варшаве не понимают простой вещи (мешает пониманию «рука Брюсселя», управляющая распределением денег): пока та или иная страна остаётся членом ЕС, шансов удержать хоть толику государственного суверенитета у неё мало. Даже очень мало. Придётся равняться на «демократические ценности».