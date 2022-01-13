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Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё поговорим"
13 января 2022, 02:30 • 115 • Политика
Политолог Марат Баширов объяснил заявление Йенса Столтенберга: "Ээээ… Давайте ещё поговорим". Он также разобрал, что так сильно напугало НАТО.
В своём Telegram-канале "Политджойстик/Politjoystic" Баширов дал определение встрече делегаций России и НАТО. Это были короткие разговоры, даже монологи. Переговорами произошедшее назвать никак нельзя.
Один из главных выводов - без позволения президента США Джо Байдена НАТО ничего сделать не может. Впрочем, Запад получил новую информацию от России: какие именно "военно-технические" меры способны предпринять вооружённые силы России.
Политолог отметил, что это кардинально изменит баланс. Взаимоуничтожение с неприемлемым результатом - вот что показывает компьютерное моделирование.
"Отсюда и заявление главы НАТО Столтенберга: ээээ… давайте ещё поговорим, давайте восстановим миссии советников, давайте", - одной фразой передал суть автор поста.
Он тут же дал весьма лаконичный и жёсткий ответ.
"Не дадим. Разбирайтесь со своими избирателями, которым тоже будет страшно, как нам. Но мы попадём в рай, а они (вы) - просто сдохнут (цитата по автору). Потому что будете слепы", - написал Баширов.
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