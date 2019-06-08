Что сулит Украине двоевластие?

Автор:

Полонский Андрей

Старая-новая риторика Зеленского

Реагируя на перестрелки в Донбассе, Зеленский в своём Twitter пользуется давно набившей оскомину риторикой времён Порошенко и обвиняет во всём Россию.

Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске... Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами её открытую демонстрацию,

– грозит он, обращаясь к «командованию оккупационных сил в Донбассе».

В этом тексте существенны два момента. Порошенко, и это хорошо известно, не один раз пугал своих оппонентов «европейскими партнёрами». Разрешению гражданского конфликта это не поспособствовало ни на йоту.

Ну и конечно, удивляет сама формулировка – «командование оккупационных сил». Кому-кому, а украинскому президенту должно быть известно, что никаких оккупационных сил в Донбассе не было и нет.

https://tsargrad.tv/articles/zelenskij-radi-pobedy-na-vyborah-ustroit-bojnju-v-donbasse_202990

Но в том-то и дело, что, повторяя эти заученные фразы, Зеленский обращается отнюдь не к мифическим русским и даже не к представителям ДНР и ЛНР. Он преследует совсем другую задачу. Ему надо хоть как-то попытаться собрать расползающуюся власть и склеить раскалывающуюся страну.

Снятие блокады – государственная измена

5 июня, в тот же день, когда Зеленский упражнялся написанием постов в Twitter , возобновились переговоры Трёхсторонней контактной группы в Минске. На них Леонид Кучма, вернувшийся вновь на пост представителя Украины, якобы предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР. Новоизбранный президент не мог не знать об этой идее, за несколько часов до встречи он долго беседовал с Кучмой.

Как только новость достигла Киева, первым на неё отреагировал Порошенко. Он назвал снятие блокады «реализацией русского сценария» и стал вопрошать, кто же дал Кучме подобные директивы.

Леонид Кучма. Фото: www.globallookpress.com

В итоге, чтоб не подставлять украинскую делегацию, представитель ОБСЕ в Минске, а вместе с ним и вся западная пресса, как по взмаху волшебной палочки, дали обратный ход и заявили, что о снятии блокады заговорили первыми ДНР и ЛНР. Всё это больше всего напоминает детсадовскую ссору, а не большую политику, когда участники наперебой кричат: «Ты первый!» – «Нет, это ты первый начал!»

Но что поделать, когда речь идёт об Украине, подобным вещам уже не удивляешься.

Однако от ярости националистов «обратный ход» прессы Кучму не спас. Достаточно было слов, что «переговоры прошли в конструктивном ключе».

https://tsargrad.tv/articles/cugcvang-zelenskogo-pochemu-ukrainskij-prezident-ne-toropitsja-vypolnjat-svojo-glavnoe-obeshhanie_202548

И вот уже 7 июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о возбуждении трёх уголовных дел по обвинениям в «государственной измене», «подготовке к финансированию террористов» и «подготовке к препятствованию украинским вооружённым силам». При этом он пригрозил «реваншистам и капитулянтам» суровым наказанием за игры с украинским законодательством.

Ещё дальше пошёл депутат Верховной рады Юрий Левченко. Он призвал судить первых украинских президентов Леонида Кучму и Леонида Кравчука за государственную измену в связи с тем, что они способствовали эвакуации с территории страны ядерных вооружений, доставшихся в наследство от СССР. На языке парламентария-националиста это называется «променяли третий ядерный потенциал мира на малозначительную бумажку».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко. Фото: www.globallookpress.com

Сутяжнический порыв Украины

Впрочем, уголовными делами и угрозой суда на современной Украине мало кого можно удивить. Против того же Порошенко заведены уже десятки дел. Его обвиняют в государственной измене, злоупотреблении властью и судебным положением, в легализации преступных доходов на 300 миллионов долларов и, наконец, в узурпации судебной власти.

Также уголовные дела заведены против премьера страны Владимира Гройсмана, бывшего прокурора Виктора Шокина и многих других. Трудно найти в стране крупного чиновника из состава ушедшей администрации, котор ому не грозило бы судебное преследование.

Скован по рукам и ногам

Но это – ещё полдела. Самое печальное, что нынешний президент Украины фактически скован по рукам и ногам. Он не может делать назначения в правительстве и в других структурах. Парламент блокирует каждое его решение.

Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение,

– патетически восклицает Зеленский, но поделать пока ничего не может.

Такая ситуация продлится как минимум до новых парламентских выборов, которые назначены на 21 июля. Однако в связи с тем, что решение Зеленского о роспуске Рады должен рассмотреть Конституционный суд, сформированный из сторонников Порошенко (вспомним про уголовное дело за «узурпацию судебной власти»), юридическая ситуация может запутаться до крайности. И какие на этом фоне появятся новые линии разделения и конфронтации, пока никто не знает.

В любом случае, по социологическим опросам, уровень поддержки нынешнего состава Рады составляет 4%, и Зеленский уже поблагодарил депутатов за то, что они «продолжают пробивать дно».

Фото: home for heroes/shutterstock.com

Однако сути вопроса это не меняет. С Парубием, Гройсманом, Луценко и другими кадрами Порошенко бывший актёр связан по рукам и ногам. И как он отыграет эт у роль , совершенно непонятно. В любом случае права на ошибку у него нет.

Обстановка в Донбассе продолжает накаляться

Самое печальное в ситуации двоевластия в Киеве, что на её фоне обстановка в Донбассе продолжает накаляться. Как сообщил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, за минувшие сутки ВСУ 17 раз обстреляли территорию народных республик. Всего было выпущено 216 снарядов. При обстрелах применялись зенитные установки, миномёты, гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие. Как пишут очевидцы, «ВСУ со смехом бьют по домам Донбасса и снимают всё на камеру».

Для Зеленского всё происходящее – очевидный вызов. И выбор у него простой. Или он будет выполнять свои предвыборные обещания и пойдёт на решительный разрыв с фашиствующим националистическим меньшинством, или капитулирует перед ним и закончит так же бесславно, как и его предшественник.

Но он, скорее всего, будет пытаться усидеть на двух стульях, и ничего хорошего Украине это не сулит.