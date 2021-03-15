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Что страшнее для королевы Англии, Опра Уинфри или русские танки? Борис Джонсон придумал ответ

15 марта 2021, 19:50  •  141 • В мире
Худо с танками, пушками и кораблями? Не беда. Британия нашла способ решить за счёт России свои военные и иные проблемы. Премьер Борис Джонсон назовёт этот способ 16 марта.
Британское издание The Sunday Times выдало "военную тайну": премьер-министр Борис Джонсон в ходе представления во вторник, 16 марта, комплексного доклада по вопросам обороны и внешней политики назовёт Россию "самой большой угрозой" для безопасности Соединённого Королевства.
Главная угроза для страны исходит от России. В обзоре не идёт речи о Китае в подобном ключе. Китай – конкурент, пытающийся похитить интеллектуальную собственность и представляющий угрозу экономической безопасности,
– заявил газете анонимный источник в британском правительстве.

За что ополчились на Россию?

Как отмечается, Россия удостоилась такой "чести" за "агрессивные вторжения в британские воды и воздушное пространство" (имеется в виду абсолютно законная деятельность ВМФ и ВВС России в международном морском и воздушном пространствах), "желание прибегать к санкционированным государством убийствам диссидентов на британской земле". Намёк, как можно догадаться, на мутную провокацию в Солсбери, когда Россию бездоказательно обвинили в использовании против бывшего шпиона Сергея Скрипаля запрещённого "химического оружия". Кроме того, Джонсон поднимет 16 марта вопросы, касающиеся войны в киберпространстве. Короче, Россия угрожает Британии военным образом и деятельностью своих спецслужб, а Китай – "экономической безопасности" страны, что не так страшно.
Россия – это враждебное государство. Китай – глобальный вызов. В случае Китая подход будет таким: мы должны конкурировать там, где это возможно, и противодействовать, когда необходимо".
Этот пассаж, добавим от себя, прямо списан с соответствующей доктрины администрации Джо Байдена. Ожидается также, что в оборонной стратегии "правительство сделает упор на развитие современных технологий, а также борьбу с новыми угрозами в киберпространстве и космосе". Такова вкратце проблематика выступления премьера Джонсона во вторник.

А танковые войска – ликвидировать

Давайте сосредоточимся на обвинениях в адрес России. Зачем "англичанка" делает вид, что нас боится, в то время как Россия, для крупного бизнеса которой Лондон является второй столицей, ей абсолютно ничем не угрожает?
На первый взгляд кажется, что этот вопрос прост и ясен. Ну конечно же, правительству Её Величества требуется обеспечить в глазах британской общественности оправдание увеличения военных расходов в условиях серьёзного экономического кризиса, переживаемого страной.
Именно на это указывает "артподготовка" главы британского Стратегического командования ВС Британии генерала Патрика Сандерса. В статье этого сэра в газете The Times от 13 марта утверждается, что Британия, "истощив свои силы в вооружённых интервенциях, таких как в Ираке" уступает стратегическую инициативу России и Китаю "в сражении за киберпространство", в результате чего обе эти страны "получают решающее преимущество в военных технологиях информационного века". Уже на следующий день премьер Джонсон заявил, что Британия намерена наращивать свой военный потенциал в киберпространстве для противодействия потенциальным противникам и продвижения своих интересов в мире.
Этой же цели служит обнародованный в эти дни парламентский доклад под алармистским названием "Устаревшие и уступающие по огневой мощи". Речь в нём идёт о плачевном состоянии тяжёлых вооружений. В документе с чисто британской элегантностью, в частности, констатируется, что боестолкновение российских и британских танков "вероятнее всего, закончится определённой победой одной из сторон, и совсем не обязательно, что преимущество будет на стороне британской армии".
В докладе отмечается, что сегодня у Британии всего 227 танков и что британская бронетехника, появившаяся "по меньшей мере 30 лет назад или больше", "устарела или даже окончательно устарела", серьёзно "отстаёт по мощи от наших союзников и потенциальных противников".
Всё остальное, впрочем, тоже отстаёт. Например, Королевские ВМС, большинство кораблей которых старые и поэтому протянут недолго, а новейшие, которых тоже совершенно недостаточно, – ненадёжные, не вылезают из ремонтов. Создаётся впечатление, что в результате деиндустриализации Британия, бывшая в течение столетий "владычицей морей", вообще лишилась компетенции строить первоклассные корабли…
В этой ситуации, возникшей, по словам главы комитета Палаты общин по обороне Тобиаса Эллвуда, "благодаря" "глубокому и последовательному разрушению нашего военного потенциала", британским военным придётся "бесславно сражаться" с русскими. Всё это вызвано, пугает Эллвуд, "бюрократической волокитой, военной нерешительностью, финансовой бесхозяйственностью и общим бессилием". Депутат делает вывод: "Правительство должно понимать, что такие ошибки чреваты человеческими жертвами".
Пока Британия сокращает танковые войска, русские танкисты повышают боевую выучку. Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com
Власти, конечно, это понимают: прошлой осенью премьер Джонсон пообещал провести модернизацию армии и что военный бюджет получит в течение следующих четырёх лет дополнительно 16,5 миллиарда фунтов. Однако при этом в Лондоне не исключают, что качество будет повышено за счёт количества, что речь, возможно, пойдёт об увольнении до 10 тысяч военнослужащих и полной ликвидации танковых войск.
В настоящее время численность британской армии составляет всего 82 тысячи человек – самый низкий показатель за последние 400 лет. Понятно, что в этих условиях правительству и генералам нужно как можно больше средств для армии, чтобы сделать её более современной, сохранить танковые войска, подтянуться на других направлениях. И лучшее средство для этого, разумеется, – пугать островитян возросшей, дескать, угрозой со стороны России.
Представитель Минобороны, в частности, заявил, что увеличение бюджета позволит создать "обновлённые, цифровые и объединённые в сеть бронетанковые силы, способные ответить на будущие угрозы".

А ещё Опра виновата

Однако было бы неправильно думать, что русская и даже китайская угрозы выдуманы только для того, чтобы оправдать увеличение военных ассигнований. Для этого есть ещё целый ряд причин. С помощью этого банального трюка Лондон пытается отвлечь общественное внимание от куда более на самом деле важных для себя тем. Давайте затронем хотя бы некоторые из них.
Во-первых, у Британии возникли, похоже, серьёзные проблемы с США. Новая американская администрация, несмотря на стремительное поздравление премьера Джонсона с победой на смахинированных демократами президентских выборах Джо Байдена, совсем не в восторге от попытки Лондона, выйдя из ЕС, заделаться в интересах Ротшильдов "глобальной Британией" и вести в мире, опираясь на ушедшую в тень и ставшую прежде всего финансовой бывшую империю, свою собственную игру. Вероятно, именно это, а не примитивное вымогательство со стороны двух молодых людей является подоплёкой инициированной из-за океана ожесточённой медийной атаки на королевскую семью после скандального интервью демократки-миллиардерши Опры Уинфри с использованным втёмную и вообще неумным принцем Гарри и его властной супругой Меган Маркл. Королевская семья – это стержень британского истеблишмента, поэтому этот удар, похожий на откровенный шантаж, наносится в конечном счёте по нему.
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Во-вторых, Brexit прогнозируемо активизировал центробежные силы в стране: в Северной Ирландии у Лондона возникли проблемы по большей части с лоялистами, так как эта часть Соединённого Королевства экономически осталась в ЕС, а в Шотландии расцвели сепаратистские настроения. В мае там состоятся очередные парламентские выборы. По прогнозам, шотландские националисты (Шотландская национальная партия - ШНП) увеличат своё представительство в региональном парламенте. После этого первый министр Шотландии Никола Стерджен, деятельность которой на этом посту одобряют 74% шотландцев, пообещала провести второй референдум о независимости. Большинство населения региона хотят остаться в ЕС, рынок которого в 7 раз превосходит британский. Наводнение Шотландии инокультурными мигрантами этих "националистов" совершенно не беспокоит. Согласно исследованию агентства SavantaComRes от 4-9 февраля 2021 года, независимость поддерживают 47% шотландцев, против выступают 42%, около 10% пока не определились. Поскольку по закону легитимный референдум возможен только с согласия Лондона, а премьер Джонсон не собирается его давать, страсти в Шотландии с каждым месяцем будут накаляться. ЕС заявляет со своей стороны, что относится к желанию шотландского большинства с большой симпатией и ждёт возвращения Шотландии.
В-третьих, британская экономика сильно пострадала из-за коронавирусных локдаунов. Сокращение ВВП (9,9% – по официальным данным) было самым большим за последние 100 лет, по другим оценкам – за последние 300 лет. Этот удар наложился на потери, которые Британия понесла от Brexit. Согласно оценкам Центра экономических и деловых исследований (CEBR), речь идёт о сумме в размере 13 миллиардов долларов ежегодно.
В-четвёртых, расширяется скандал с ущербной "оксфордской" вакциной AstraZeneca, от которой начали в массовом порядке отказываться европейские страны (Австрия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Италия, Исландия…), с надеждой взирая одновременно в сторону российского "Спутника V".

Подводим итоги

Как видим, существует множество достаточно весомых – помимо военной – причин, чтобы побудить Лондон развести мощную пропагандистскую кампанию с целью переключить общественное внимание на якобы злобную и агрессивную Россию.
Кроме того (внимание!), создание военного психоза – идеальный повод для экспроприации сомнительных финансовых средств, связанных с Россией, обосновавшихся в Англии (или "припарковавших" там свои деньги) российских бизнесменов, которые можно использовать для латания финансовых дыр. Законодательство, как это делать по облегчённой процедуре, имеется и уже прошло успешную обкатку.
О том, что эта угроза весьма серьёзная, свидетельствует состоявшееся недавно общение президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, сохраняющего офшорный характер. Не секрет, что "нашенские" бизнесмены очень любят по ряду причин именно британскую юрисдикцию и часто не в состоянии доказать легальный характер своих капиталов.
Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и с инвестиционными планами, но вот имея в виду, что мы работаем в условиях большой неопределённости и большого количества факторов неопределённости, вы сами решаете, но лучше в дом, здесь спокойнее и надёжнее,
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– подчеркнул на совещании президент России.
Как будут развиваться отношения ведущих экономик мира со своими основными партнёрами и конкурентами? И в Азии, и в Европе? Мы с вами знаем, можем об этом сказать совершенно определенно? Нет, не можем, невозможно,
– повторил Путин.
Но, похоже, президенту России всё-таки кое-что известно – нечто конкретное, уж больно прозрачны эти намёки! Поэтому выступление премьера Джонсона во вторник вполне может стать отмашкой для начала массовой экспроприации выведенных из России финансовых средств. Они срочно нужны и британскому казначейству, и Минобороны – и на танки, и на кибервойну, и на многое другое. Где же их ещё можно с такой лёгкостью получить?

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