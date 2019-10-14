Что стоит за выступлениями радикалов против Зеленского • 70 • Аналитика









Следует отметить, что подписание «формулы» ничего не меняло по сути, «формула» только определяла порядок выполнения Минских соглашений и порядок проведения выборов на Донбассе, при этом не были учтены пожелания радикалов о проведении выборов после передачи Украине контроля над границей.



Причины противостояния

В противостоянии столкнулись две точки зрения на разрешение конфликта: радикалы настаивают на продолжение войны до победного конца, а команда Зеленского под давлением Запада пытается играть в мирный вариант выполнения соглашений.



Поддержка у противостоящих сторон разная, Зеленский пользуется поддержкой подавляющей части населения, жаждущего мирного разрешения конфликта на Донбассе, и поддержкой Запада, которому из его геополитических интересов на данном этапе выгодно прекращение там военных действий.



«Порохоботы» и радикалы своей военной истерией полностью дискредитировали себя при предыдущем режиме и практически сейчас не имеют поддержки в обществе, но они «держат улицу», используя активных членов радикальных организаций. Они способны выводить на провокационные митинги тысячи идейных и проплаченных сторонников, которых полиция по команде руководства МВД не трогает и нередко берет под свою защиту.







Поддержки силовиков нет

Естественно, встает вопрос: почему новая власть попустительствует радикалам и не принимает к ним мер, предусмотренных законом? Вся беда Зеленского заключается в том, что с момента прихода к власти он не создал лояльногго себе силового блока. На сегодня ему опереться не на кого, в СБУ произошли изменения только на самом верху, не затронув управленческой вертикали, к тому же эта спецслужба не предназначена для подавления уличных беспорядков.



В армии такая же ситуация, заменено только руководство минобороны на людей из старой гвардии, воевавших на Донбассе и отстаивающих продолжение войны. Прекращение военных действий в армии не пользуется популярностью, Зеленский в армии не авторитет, за которого она готова стоять горой.



Наиболее плачевна ситуация для Зеленского с самой мощной силовой структурой МВД, включающей национальную гвардию, пограничные войска, полицию и структуры МЧС общей численностью более 200 тысяч человек. Эта структура подчинена Авакову, инициатору и организатору развязывания войны на Донбассе, единственному выходцу из старой команды, оставшемуся в структуре новой власти. Аваков не просто член команды предыдущего режима, он является одним из идеологов и руководителей процесса становления нацистского режима на Украине и своих взглядов никогда не скрывал. К тому же Аваков имеет очень серьезное влияние на радикалов Билецкого и по инициативе Авакова в структуре нацгвардии под фашистской символикой был сформирован полк «Азов».



Зеленский пошел на уступки Коломойскому и ввел в свою команду серьезного оппонента в лице Авакова, который обладает серьезным силовым ресурсом и который по многим причинам будет искать удобный повод для выступления против Зеленского.



В силовых структурах Зеленскому опереться не на кого, он отлично понимает, что силовики в любой момент будут готовы предать и выступить против него. Сегодня он расплачивается за свою недальновидную политику в организации верной ему вертикали управления в силовых структурах, без поддержки которых он очень быстро может лишиться власти.



Возможен ли майдан

Гремучая смесь из «порохоботов» и радикалов при попустительстве силовых структур может составить серьезную угрозу режиму Зеленского. Сейчас идет проба сил и запугивание Зеленского. Первые митинги и протесты в разных городах показали, что у радикалов не так уж много сил, на улицы вышло всего лишь несколько тысяч их сторонников, основная масса населения проигнорировала действия радикалов.





Зеленский пришел к власти на лозунгах установления мира на Донбассе, и подавляющая часть населения ждет от него конкретных действий в этом направлении. Казалось бы, что, пользуясь такой массовой поддержкой, он может спокойно продвигать идеи прекращения войны, не особо оглядываясь на действия радикалов. Но его сторонники — это пассивное большинство, неспособное отстаивать свои интересы и противостоять радикалам. В связи с этим Зеленскому опереться не на кого, у него нет поддержки у силовиков и активной части общества и он практически беззащитен перед ними.



Радикалы запугивают Зеленского новым майданом, не соглашаясь с его политикой, направленной как бы на выполнения Минских соглашений, которые теоретически могут привести к миру. При этом возможность реализации такого сценария ничтожно мала, поскольку майдан может состояться только при выполнении определенных условий.



Для этого необходим запрос на майдан внутри и вне Украины, поскольку она является не субъектом международных отношений, а объектом под полным контролем Запада. Украинское общество хочет мира и на выборах явно продемонстрировало это, отказав в доверии режиму Порошенко. Радикалов с их истерическими призывами к войне поддерживает лишь незначительная часть населения, сосредоточенная в основном в Галиции, в остальных регионах это удел маргинальных групп. У радикалов сейчас нет социальной поддержки в обществе, их идеи не востребованы и не пользуются популярностью. На выборах все вместе они смогли набрать только порядка 2% голосов избирателей, и этим все сказано. Олигархия также пока не заинтересована в свержении режима Зеленского, основной враг олигархов Коломойский, и они пытаются организовать объединенный фронт против него.



Без поддержки Запада никакой майдан невозможен, в 2004 и 2014 годах Запад поддержал выступления радикалов, так как это ему было выгодно. Сейчас Запад в своих геополитических интересах заинтересован в прекращении конфликта на Донбассе и подталкивает приведенного с их помощью к власти Зеленского к выполнению Минских соглашений, который вполне устраивает их и свергать его Запад явно не собирается.



Все это говорит о том, что внутри и вне Украины нет заказчика на майдан и переворот, поэтому действия «порохоботов» и радикалов обречены на неудачу. Даже если они совершат переворот, его легитимность не будет признана внутри Украины и на Западе, и они окажутся в изоляции со всеми вытекающими последствиями.



Организаторы и кукловоды уличных протестов отлично понимают это, их главная задача заключается в оказании давления на Зеленского с целью ужесточения переговорной позиции при обсуждении плана выполнения Минских соглашений. Они также хотят заставить Зеленского прогнуться под их требования по обострению отношений с Россией.



Коломойский и Аваков выжидают и пока не делают никаких заявлений. Они все отлично понимают: на данном этапе им выгодно запугивать Зеленского, чтобы он стал более управляемым и сговорчивым. Выступать против позиции Запада, поддерживающего Зеленского, им невыгодно и опасно, и они будут действовать только в рамках дозволенного коридора. С одной стороны, натравливать радикалов с требованиями «остановить сдачу Украины Путину» и отказаться от «формулы Штайнмайера», с другой — сдерживать их от решительных действий по отношению к режиму Зеленского, в существовании которого пока заинтересован Запад.



Партия войны

Если посмотреть на «партию войны», то она представлена не теми лицами, на которых надо делать ставку и которые могут победить. Порошенко уже никому не нужен, американцы вывели его в тираж, он — отыгранная карта. В среде радикалов на протестной волне пытается подняться Билецкий, он выступает в роли «фюрера» от сохи, надеясь стать лидером мощного протестного движения. Он никогда не пользовался авторитетом в среде политиков и бизнесменов и, презираемый значительной частью населения, пытается показать свою значимость, традиционно опираясь на отморозков и футбольных фанатов, так как на большее неспособен. Суеверуем!



Радикалы, серьезно напрягшись, могут свезти со всей Украины всего лишь порядка 15 тысяч своих идейных и проплаченных сторонников и создать видимость массовых протестов, но победить они уже не смогут, поскольку никому не нужны.



Билецкий, пользуясь покровительством Авакова и безнаказанностью за свои провокационные действия, пытается шантажировать власть своими боевиками и выставляет ей ультиматумы. Все это будет продолжаться до тех пор, пока он не перейдет рамки дозволенного. Силовики по команде того же Авакова быстро найдут на него управу, и он окажется в тюрьме, где он сидел до переворота.



Их пока не трогают, поскольку для русофобского режима Зеленского радикалы в значительной степени нужны как расходный материал для создания видимости того, что «массы» сопротивляются прекращению войны, и ему нужны уступки со стороны Запада и России для их успокоения.



С подачи Запада на Украине установились политические качели, на которых одна сторона как бы добивается мира, а другая не дает этого сделать. При этом никто из них не может победить, и этот процесс западными кураторами управляется в нужном направлении, где все дивиденды достаются Западу.



Зеленский чувствует себя сейчас уверенно и не очень-то обеспокоен уличными протестами радикалов. Цена им известна, их действия серьезной опасности правящему режиму не представляют, поскольку действуют они заодно. На Украине в очередной раз разыгрывается русофобская карта с привлечением умеренных и радикальных русофобов, перед которыми стоит задача всеми возможными средствами отрывать Украину от России и создавать поводы для давления на нее. Противостояние на Украине между командой Зеленского и радикалами с каждым днем усиливается. Спусковым крючком к активной фазе противостояния послужило подписание формулы Штайнмайера. Партия войны, представленная «порохоботами» и радикалами, давно ожидавшая повода для наступления на Зеленского, воспользовалась этим.Следует отметить, что подписание «формулы» ничего не меняло по сути, «формула» только определяла порядок выполнения Минских соглашений и порядок проведения выборов на Донбассе, при этом не были учтены пожелания радикалов о проведении выборов после передачи Украине контроля над границей.В противостоянии столкнулись две точки зрения на разрешение конфликта: радикалы настаивают на продолжение войны до победного конца, а команда Зеленского под давлением Запада пытается играть в мирный вариант выполнения соглашений.Поддержка у противостоящих сторон разная, Зеленский пользуется поддержкой подавляющей части населения, жаждущего мирного разрешения конфликта на Донбассе, и поддержкой Запада, которому из его геополитических интересов на данном этапе выгодно прекращение там военных действий.«Порохоботы» и радикалы своей военной истерией полностью дискредитировали себя при предыдущем режиме и практически сейчас не имеют поддержки в обществе, но они «держат улицу», используя активных членов радикальных организаций. Они способны выводить на провокационные митинги тысячи идейных и проплаченных сторонников, которых полиция по команде руководства МВД не трогает и нередко берет под свою защиту.Естественно, встает вопрос: почему новая власть попустительствует радикалам и не принимает к ним мер, предусмотренных законом? Вся беда Зеленского заключается в том, что с момента прихода к власти он не создал лояльногго себе силового блока. На сегодня ему опереться не на кого, в СБУ произошли изменения только на самом верху, не затронув управленческой вертикали, к тому же эта спецслужба не предназначена для подавления уличных беспорядков.В армии такая же ситуация, заменено только руководство минобороны на людей из старой гвардии, воевавших на Донбассе и отстаивающих продолжение войны. Прекращение военных действий в армии не пользуется популярностью, Зеленский в армии не авторитет, за которого она готова стоять горой.Наиболее плачевна ситуация для Зеленского с самой мощной силовой структурой МВД, включающей национальную гвардию, пограничные войска, полицию и структуры МЧС общей численностью более 200 тысяч человек. Эта структура подчинена Авакову, инициатору и организатору развязывания войны на Донбассе, единственному выходцу из старой команды, оставшемуся в структуре новой власти. Аваков не просто член команды предыдущего режима, он является одним из идеологов и руководителей процесса становления нацистского режима на Украине и своих взглядов никогда не скрывал. К тому же Аваков имеет очень серьезное влияние на радикалов Билецкого и по инициативе Авакова в структуре нацгвардии под фашистской символикой был сформирован полк «Азов».Зеленский пошел на уступки Коломойскому и ввел в свою команду серьезного оппонента в лице Авакова, который обладает серьезным силовым ресурсом и который по многим причинам будет искать удобный повод для выступления против Зеленского.В силовых структурах Зеленскому опереться не на кого, он отлично понимает, что силовики в любой момент будут готовы предать и выступить против него. Сегодня он расплачивается за свою недальновидную политику в организации верной ему вертикали управления в силовых структурах, без поддержки которых он очень быстро может лишиться власти.Гремучая смесь из «порохоботов» и радикалов при попустительстве силовых структур может составить серьезную угрозу режиму Зеленского. Сейчас идет проба сил и запугивание Зеленского. Первые митинги и протесты в разных городах показали, что у радикалов не так уж много сил, на улицы вышло всего лишь несколько тысяч их сторонников, основная масса населения проигнорировала действия радикалов.Зеленский пришел к власти на лозунгах установления мира на Донбассе, и подавляющая часть населения ждет от него конкретных действий в этом направлении. Казалось бы, что, пользуясь такой массовой поддержкой, он может спокойно продвигать идеи прекращения войны, не особо оглядываясь на действия радикалов. Но его сторонники — это пассивное большинство, неспособное отстаивать свои интересы и противостоять радикалам. В связи с этим Зеленскому опереться не на кого, у него нет поддержки у силовиков и активной части общества и он практически беззащитен перед ними.Радикалы запугивают Зеленского новым майданом, не соглашаясь с его политикой, направленной как бы на выполнения Минских соглашений, которые теоретически могут привести к миру. При этом возможность реализации такого сценария ничтожно мала, поскольку майдан может состояться только при выполнении определенных условий.Для этого необходим запрос на майдан внутри и вне Украины, поскольку она является не субъектом международных отношений, а объектом под полным контролем Запада. Украинское общество хочет мира и на выборах явно продемонстрировало это, отказав в доверии режиму Порошенко. Радикалов с их истерическими призывами к войне поддерживает лишь незначительная часть населения, сосредоточенная в основном в Галиции, в остальных регионах это удел маргинальных групп. У радикалов сейчас нет социальной поддержки в обществе, их идеи не востребованы и не пользуются популярностью. На выборах все вместе они смогли набрать только порядка 2% голосов избирателей, и этим все сказано. Олигархия также пока не заинтересована в свержении режима Зеленского, основной враг олигархов Коломойский, и они пытаются организовать объединенный фронт против него.Без поддержки Запада никакой майдан невозможен, в 2004 и 2014 годах Запад поддержал выступления радикалов, так как это ему было выгодно. Сейчас Запад в своих геополитических интересах заинтересован в прекращении конфликта на Донбассе и подталкивает приведенного с их помощью к власти Зеленского к выполнению Минских соглашений, который вполне устраивает их и свергать его Запад явно не собирается.Все это говорит о том, что внутри и вне Украины нет заказчика на майдан и переворот, поэтому действия «порохоботов» и радикалов обречены на неудачу. Даже если они совершат переворот, его легитимность не будет признана внутри Украины и на Западе, и они окажутся в изоляции со всеми вытекающими последствиями.Организаторы и кукловоды уличных протестов отлично понимают это, их главная задача заключается в оказании давления на Зеленского с целью ужесточения переговорной позиции при обсуждении плана выполнения Минских соглашений. Они также хотят заставить Зеленского прогнуться под их требования по обострению отношений с Россией.Коломойский и Аваков выжидают и пока не делают никаких заявлений. Они все отлично понимают: на данном этапе им выгодно запугивать Зеленского, чтобы он стал более управляемым и сговорчивым. Выступать против позиции Запада, поддерживающего Зеленского, им невыгодно и опасно, и они будут действовать только в рамках дозволенного коридора. С одной стороны, натравливать радикалов с требованиями «остановить сдачу Украины Путину» и отказаться от «формулы Штайнмайера», с другой — сдерживать их от решительных действий по отношению к режиму Зеленского, в существовании которого пока заинтересован Запад.Если посмотреть на «партию войны», то она представлена не теми лицами, на которых надо делать ставку и которые могут победить. Порошенко уже никому не нужен, американцы вывели его в тираж, он — отыгранная карта. В среде радикалов на протестной волне пытается подняться Билецкий, он выступает в роли «фюрера» от сохи, надеясь стать лидером мощного протестного движения. Он никогда не пользовался авторитетом в среде политиков и бизнесменов и, презираемый значительной частью населения, пытается показать свою значимость, традиционно опираясь на отморозков и футбольных фанатов, так как на большее неспособен.Радикалы, серьезно напрягшись, могут свезти со всей Украины всего лишь порядка 15 тысяч своих идейных и проплаченных сторонников и создать видимость массовых протестов, но победить они уже не смогут, поскольку никому не нужны.Билецкий, пользуясь покровительством Авакова и безнаказанностью за свои провокационные действия, пытается шантажировать власть своими боевиками и выставляет ей ультиматумы. Все это будет продолжаться до тех пор, пока он не перейдет рамки дозволенного. Силовики по команде того же Авакова быстро найдут на него управу, и он окажется в тюрьме, где он сидел до переворота.Их пока не трогают, поскольку для русофобского режима Зеленского радикалы в значительной степени нужны как расходный материал для создания видимости того, что «массы» сопротивляются прекращению войны, и ему нужны уступки со стороны Запада и России для их успокоения.С подачи Запада на Украине установились политические качели, на которых одна сторона как бы добивается мира, а другая не дает этого сделать. При этом никто из них не может победить, и этот процесс западными кураторами управляется в нужном направлении, где все дивиденды достаются Западу.Зеленский чувствует себя сейчас уверенно и не очень-то обеспокоен уличными протестами радикалов. Цена им известна, их действия серьезной опасности правящему режиму не представляют, поскольку действуют они заодно. На Украине в очередной раз разыгрывается русофобская карта с привлечением умеренных и радикальных русофобов, перед которыми стоит задача всеми возможными средствами отрывать Украину от России и создавать поводы для давления на нее. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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