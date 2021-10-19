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Что стоит за циничным заявлением Эрдогана? Военный эксперт указал на передел мира
19 октября 2021, 12:20 • 66 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган своим заявлением фактически обесценил вклад победителей Великой Отечественной войны. Что стоит за сказанным? Военный эксперт полагает, что президент Турции хочет принять участие в переделе мира.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросил вызов главным победителям во Второй мировой войне. Он заявил, что "мир больше пяти" и что "горстка победителей" не должна решать судьбу человечества.
Такое заявление турецкий лидер сделал, выступая в парламенте Анголы. По словам политика, в настоящий момент важнейшие мировые решения отданы на откуп пяти странам - постоянным членам ООН: Китаю, Франции, России, Великобритании и США. Стоит ли говорить, что сказанное вызвало немалое раздражение на экспертном уровне.
Так, военный обозреватель, полковник запаса, журналист Александр Жилин полагает, что высказывания Эрдогана укладываются в концепцию поиска нового мирового порядка. И страны первого разряда тоже ищут своё место в этом новом мировом порядке.
- полагает эксперт.
Жилин напомнил, что сегодня Турция во главе с Эрдоганом претендует на большие просторы. Реджеп Тайип Эрдоган оправдывает собственную политику восстановления исторических конструкций, что не может не вызывать тревогу других государств, в том числе России, США и Европы, полагает эксперт.
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