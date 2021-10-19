Что стоит за циничным заявлением Эрдогана? Военный эксперт указал на передел мира

Реджеп Тайип Эрдоган своим заявлением фактически обесценил вклад победителей Великой Отечественной войны. Что стоит за сказанным? Военный эксперт полагает, что президент Турции хочет принять участие в переделе мира.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросил вызов главным победителям во Второй мировой войне. Он заявил, что "мир больше пяти" и что "горстка победителей" не должна решать судьбу человечества.

Такое заявление турецкий лидер сделал, выступая в парламенте Анголы. По словам политика, в настоящий момент важнейшие мировые решения отданы на откуп пяти странам - постоянным членам ООН: Китаю, Франции, России, Великобритании и США. Стоит ли говорить, что сказанное вызвало немалое раздражение на экспертном уровне.

Так, военный обозреватель, полковник запаса, журналист Александр Жилин полагает, что высказывания Эрдогана укладываются в концепцию поиска нового мирового порядка. И страны первого разряда тоже ищут своё место в этом новом мировом порядке.

Что касается архитектуры, которая сложилась, она, конечно же, начинает потрескивать. Организация Объединённых Наций, к сожалению, занялась обслуживанием интересов англосаксов. Причём до неприличия откровенно. С чем это связано? С оккупацией мирового сообщества таким оружием, как доллар Соединённых Штатов Америки. Все учётные записи богатств, включая и счета ООН и других важных общественных организаций, работают с валютой США. Новый мировой порядок предполагает переход и в новый валютный мир. И не факт, что доллар будет продолжать доминировать. Так вот, у Эрдогана есть своя национальная идея. Он шаг за шагом идёт к осуществлению этой идеи,

- полагает эксперт.

Жилин напомнил, что сегодня Турция во главе с Эрдоганом претендует на большие просторы. Реджеп Тайип Эрдоган оправдывает собственную политику восстановления исторических конструкций, что не может не вызывать тревогу других государств, в том числе России, США и Европы, полагает эксперт.