Что стоит за снижением рейтинга Владимира Путина в Магадане?

Автор:

Афанасьев Андрей

СМИ активно муссируют данные о снизившемся электоральном рейтинге Владимира Путина, которые опубликовал накануне ВЦИОМ. Важно отметить, что электоральный рейтинг – лишь один из множества социологических показателей, регулярно отслеживаемых социологами. Так, показатель одобрения деятельности глав государства остаётся стабильно высоким: по результатам последнего опроса всё того же ВЦИОМ, он составил 65,8%.

Больше других журналисты сегодня обращают внимание на ситуацию в Магаданской области, где был зафиксирован самый низкий электоральный рейтинг Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные закрытого опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» для Кремля. Если бы выборы состоялись сегодня, за президента там готовы были бы проголосовать всего 36% опрошенных социологами.

По мнению сенатора от Магаданской области Анатолия Широкова, главное обстоятельство, которое могло повлиять на качество опроса, – это ситуация, связанная с тем, что население региона существенно волновала проблема возможности проезда в отпуск.

Для жителей Дального Востока доступ к междугородним перелётам традиционно является одной из насущных проблем, особенно в период отпусков. Именно этой весной руководство региона столкнулось с серьёзной проблемой, которую удалось решить только несколько дней назад:

Всё дело в том, что на момент проведения опроса не было ещё известно о том, что будут выделены дополнительные 2,5 миллиарда рублей на субсидирование авиаперевозок пассажирских с Дальнего Востока в центральные районы страны и обратно на период 2019 года.

Сенатор от Магаданской области Анатолий Широков. Фото: www.globallookpress.com

Также Широков отметил, что в период опроса оставалась неясной ситуация, связанная с возможностями авиакомпании «Россия», которая осуществляет перевозки на московском направлении, основном для магаданцев. По его словам, проблема решена, и сейчас билеты есть в открытом доступе:

На сегодняшний день выделены дополнительные средства. На июнь выделено 4 дополнительных рейса к 7-разовой частоте в неделю, плановой. По «плоским» тарифам, обращаю ваше внимание, 22 тысячи туда и обратно. То есть на сегодняшний день более полутора тысяч колымчан имеют возможность взять билеты вот по этой относительно дешевой цене, или безусловно дешевой цене, к месту отдыха и обратно.

Ситуация, когда значительное число жителей области, имеющих право на субсидию, не могли воспользоваться ею из-за недостатка рейсов, действительно может стать мощным катализатором недовольства: люди уже запланировали отдых, возможно, приобрели путёвки, а добраться, как говорят магаданцы, «на материк», попросту не могли.

Очевидно, что у любой проблемы всегда должно быть лицо, некая персонификация, и граждане склонны винить в этом высшее руководство страны.

В целом же жители Дальнего Востока наиболее часто высказывают своё недовольство объёмом государственных гарантий. Это целый комплекс мер, которые должны быть приняты: речь идёт об уровне заработных плат, социального обеспечения, в том числе и возможности приобрести авиабилеты в европейскую часть страны по доступным ценам.

Очевидно, что социология, хоть и являясь наукой, всё же несёт в себе определённый «простор для манёвра», особенно когда речь идет об интерпретациях журналистами результатов тех или иных социологических исследований. Ни одно из СМИ, указавших на низкий электоральный рейтинг Владимира Путина в Магаданской области, не потрудилось разобраться в причинах, которые могли бы стоять за таким явлением. Вместо этого журналисты в массе своей предпочли сообщить «жареный» факт, выдернутый из контекста.