Что стоит за «сенсацией» американского телеканала, сообщившего о неудачных ракетных испытаниях в России

Американский телеканал CNBC со ссылкой на некие источники, «знакомые с докладом разведки США», сообщил, что Россия с ноября 2017-го по февраль 2018-го провела четыре испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. И все...завершились крушением. Упоминается, что самый продолжительный полет ракеты, которая преодолела около 35 км, длился чуть более двух минут, а самый короткий — не более четырех секунд. А ядерная энергоустановка в ходе испытаний, якобы, так и не запустилась.

Российский обыватель горестно вздохнет: «Позор! А нам говорили, что все это работает! ». А обыватель американский посмеется.

На такую реакцию и был расчет. И цель «вброса» этой «сенсации» понятна: показать, что Россия блефует своими суперракетами. Заодно вызвать недоверие народа к власти - дескать, расхваливая способности нового русского оружия, она врет.

Упоминаемые CNBC мили, минуты и секунды должны придать видимую достоверность лжи. Но нас ведь интересует правда. А она в следующем.

Тот же американский телеканал ранее сообщал, что русская «сверхзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, проходила испытания три раза в 2016 и 2017 годах. Два, в 2016 году, были успешными». Тогда же прозвучало: ракета будет готова к использованию к 2020 году. А США пока не могут этому оружию противостоять. По этому поводу генерал-майор ВС США в отставке Роберт Скейлс писал: «Россия за 20 лет сделала мощный рывок в развитии военных технологий. Жаль, что мы прозвевали это и пропустили русских вперед».

Теперь о «четырех крушениях». Аварии, действительно, были. Но не в таких количествах и не в сроки, указанные CNBC. Тут, как говорится, слышал звон, да не знают, где он. В России одновремеменно испывается целый «выводок» ракет различного типа (в том числе и с ядерной энергоустановкой). Разработчиками были предложены несколько видов конструкций ядерных двигателей для ракет. Все это требует испытаний. И накладки тут неизбежны. В российских СМИ эти сообщения мелькали. Испытания ракеты, о «провалах» которой рассказал американский телеканал, начались не в 2016-м, а лет на пять раньше.

А теперь вопрос. Есть ли в мире ракеты, созданные без аварий при испытаниях? Которые принимали на вооружение после первого же пуска?

Ответ. Таких нет ни в России, ни в США, ни в Китае. У МБР морского базирования «Булава» из 27 пусков 7 были провальными - и что? А наша ракета с ядерной энергоустановкой - принципиально новое слово в мировой военно-технической практике. И тут мы продвинулись значительно дальше американцев (потому они из зависти и радуются нашим «обломам»). Но и у нас немало поводов, чтобы посмеяться над подведением американских аналогчиных установок. Или над тем, что испытания системы ПРО Aegis Ashore Missile Defense Test Complex (AAMDTC) не раз заканчивались неудачей. Тогда агентство по противоракетной обороне США отказалось комментировать результаты испытаний. Лишь сообщило, что «такие тесты имели место». А телеканал CNN открыто признал, что Пентагон скрывал провал противоракетных испытаний...

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