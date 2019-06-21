Что стоит за провокацией против российских депутатов в Грузии?

Автор:

Афанасьев Андрей

Провокация против русской делегации в грузинском парламенте и массовые беспорядки на улицах Тбилиси — важный повод поговорить о том, по каким векторам будут в ближайшее время атаковать Россию и наш народ снаружи и изнутри. Напомним, что накануне агрессивная группа протестующих ворвалась в здание парламента, чтобы помешать работе Межпарламентской ассамблеи Православия — организации, объединяющей парламентариев из 25 стран. Мероприятия организации проходят в разных государствах, на этот раз принимать делегатов должны были в Грузии. Депутат Государственной думы Николай Земцов, находившийся в грузинском парламенте в составе делегации из России, рассказал Царьграду, что произошло после начала работы ассамблеи:

Они ворвались в зал пленарных заседаний, заблокировали центральную трибуну и требуют, чтобы русские покинули зал заседаний, тогда работа Межпарламентской ассамблеи Православия может быть продолжена.

Не обошлось и без рукоприкладства, в лучших традициях парламентов государств на постсоветском пространстве. Когда служба безопасности попыталась вывести одного из провокаторов, он решил поизвиваться на камеры. Было принято решение приостановить заседание. После этого на улицах Тбилиси начались беспорядки, и стало окончательно ясно, что это не просто спонтанное волеизъявление грузинских националистов и патриотов против так называемых «оккупантов Абхазии и Южной Осетии», как это представляют некие СМИ, а хорошо скоординированная спецоперация.

Достаточно посмотреть на фотографии из зала заседаний. Туда прорвались люди, завёрнутые не только в грузинский флаг, но и во флаг Европейского союза. Все мы помним, какой политик ввёл моду на присутствие в общественном пространстве двух символов одновременно. В разговоре с Царьградом лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия», председатель парламента Грузии в 2001-2008 гг. Нино Бурджанадзе отметила, что Михаил Саакашвили не окончательно ушёл с политической арены в этой стране. По её мнению, этому поспособствовал бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили:

«Именно он дал второе дыхание "Национальному движению" (политическая сила Саакашвили — прим. Царьград), которое и оказалось в парламенте, и получило 800 тысяч голосов во время президентских выборов».

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com

В комментариях Царьграду многие люди, хорошо знакомые с грузинской политикой, утверждают, что в протестных акциях накануне участвовали те же самые люди, что несколько месяцев назад выступали за легализацию наркотических веществ и так называемых однополых браков. И все они срывают заседание Межпарламентской ассамблеи Православия — органа, призванного налаживать диалог между странами на принципах традиционных ценностей наших народов, а не современной антиморали. Судя по всему, силам, понемногу втягивающим осколки Российской империи и Советского Союза в иной политический проект, это очень не нравится.

Такой же позиции придерживаются и наши депутаты, вернувшиеся ночью в Москву. В частности, об этом заявил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов:

Атака на российских депутатов, наверное, нас убеждает в том, что наши действия, по крайней мере, по развитию православного сообщества в мире, крайне важны для скрепления добрососедских связей. Эта атака, по сути, является подтверждением того, что наши усилия идут в правильном направлении.

Согласен с такой позицией и председатель комитета Сергей Гаврилов, являющийся также и президентом Межпарламентской ассамблеи Православия:

«Если на нас нападают за развитие наших равноправных отношений, гуманитарных связей на основе православных ценностей, то значит, враги понимают опасность для них этих процессов, и значит, мы движемся в правильном направлении».

По большому счёту, Россия получила крайне важный сигнал от тех, кто не хотел бы восстановления её влияния на постсоветском пространстве в том или ином виде. Сегодня, когда политические контакты и договорённости, достигнутые даже на самом высоком уровне, обесцениваются, принадлежность к единой цивилизации становится одним из важнейших факторов. Хорошо спланированная атака, которую мы наблюдали, была проведена не потому, что это были депутаты, а потому, что в первую очередь это была Межпарламентская ассамблея Православия. Стоило попытаться наладить диалог именно на этом уровне, совмещающем в себе как политику, так и идентичность, как западные сети сделали всё возможное, чтобы сорвать инициативу. Значит, именно это их больше всего пугает. Значит, именно по таким лекалам и нужно выстраивать нашу внешнюю, да и внутреннюю политику.