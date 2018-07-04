Что стоит за претензиями медиа-регулятора Франции к сюжету RT France о событиях в Сирии

28 июня Высший совет Франции по наблюдению за телерадиовещанием вынес официальное предупреждение в адрес телеканала RT France, французской версии группы RT. Наблюдательный орган обвиняет СМИ в «неточном и несбалансированном освещении событий». Руководство канала отвергает обвинения в предвзятости и считает действия наблюдателей неправомерными.

Это предупреждение — первое за семь месяцев вещания телеканала RT France, начавшего работу в конце декабря 2017 года. Ещё накануне запуска, комментируя обеспокоенность некоторых политиков и журналистов в связи с появлением во Франции первого телеканала группы RT, глава Высшего совета Франции по наблюдению за телерадиовещанием заверил, что за эфиром RT France будут внимательно следить, и в случае нарушения «наказание не заставит себя ждать».

В тексте предупреждения, опубликованном на официальном сайте наблюдательного органа 28 июня, совет приводит в пример утренний новостной выпуск от 13 апреля этого года, в частности сегмент, посвящённый кризису в Сирии. По мнению совета, эфир RT France содержит ошибки, неточности, а также отличается отсутствием плюрализма мнений по данному вопросу.

В чём обвиняют RT France?

В основе сюжета RT France, на который обратили внимание наблюдатели, угроза авиаударов западных стран, прежде всего США и Франции, по Сирии в качестве ответа на вероятную химическую атаку в Восточной Гуте, приписываемую правительственным войскам. В то время как власти стран коалиции, а также западные СМИ утверждают, что химическая атака имела место и за ней стоит Дамаск, существует и другое мнение, согласно которому инцидент мог быть инсценирован боевиками с целью заставить мировое сообщество надавить на Башара Асада. Эта версия находит отражение в свидетельствах некоторых сирийцев, освобождённых ранее из плена террористов. Именно существованию разных точек зрения на события в Сирии и был посвящён выпуск новостей на RT France в этот день.

Ракета в небе над Дамаском

Reuters

© SANA

Отвечая на предупреждение наблюдательного совета, руководство RT France признало наличие технической ошибки в своём эфире. Телеканал RT France показал интервью с жителями Сирии, освобождёнными из плена террористической группировки «Джейш аль-Ислам», которые выступали свидетелями событий на территории страны. При монтаже перевода произошёл сбой, вследствие чего перевод последующего, не взятого в эфир синхрона очевидца, оказался смонтированным с выбранной первой цитатой.

Таким образом, речь идёт о технической ошибке, и в своём развёрнутом докладе французский совет по наблюдению за телерадиовещанием признаёт тот факт, что RT France не выдумал, а перепутал местами оригинал на арабском языке и перевод. Примечательно, что французские СМИ — и в первую очередь AFP — не стали это уточнять в своих статьях, ограничившись заявлением о неправильном переводе, что не соответствует действительности.

В ноте наблюдательного совета также говорится, что RT France допустил неточность в переводе слов другого местного жителя, который откровенно заявлял, что видел, как в 2015 году террористы инсценировали химические атаки. В небольшом отрывке интервью, приведённом RT, местный житель рассказывает, в частности, как его и других пленников заставляли изображать жертв химической атаки, притворяясь, что они находятся без сознания, в то время как их поливали водой. Данная запись могла бы стать доказательством того, что террористические организации на территории Сирии уже ранее прибегали к подобным методам, чтобы дискредитировать правительственные войска. Этот отрывок был взят RT France из длинного интервью, записанного стрингером для информационного агентства Ruptly. В нём Мухамед Кудр Муса (так зовут местного жителя, освобождённого из плена террористов группировки «Джейш аль-Ислам»), сообщает о подробностях своей жизни в неволе. В полной версии этого интервью он также рассказывает о голоде, которым его и других пленников морили террористы, и о бесчеловечном отношении членов «Джейш аль-Ислама» к бывшим военным правительственных войск. По мнению наблюдательного совета, RT France не следовало давать название группировки в отрывке, где Мухамед Кудр Муса его не произносил, а говорил «они». Журналисты RT на это отвечают, что человек, освобождённый из многолетнего плена, ни о ком другом говорить не мог, и полная запись беседы подтверждает это.

В заключительной части предупреждения Высший совет Франции по наблюдению за телерадиовещанием упрекает телеканал в отсутствии плюрализма мнений и сбалансированного подхода к освещению событий. С этим пунктом руководство канала категорически не согласно. По словам главы французского телеканала Ксении Фёдоровой, «RT France освещает все темы, в том числе конфликт в Сирии, самым сбалансированным образом, давая слово всем сторонам». Следует уточнить, что в то утро в эфире телеканала по сирийской проблеме, помимо свидетелей инсценировки химических атак в Сирии, перевод чьих слов вызвал столько нареканий со стороны наблюдателей, также были приведены высказывания американского президента Дональда Трампа, его французского коллеги Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, главы обороны США Джеймса Мэттиса — итого семь минут антисирийской риторики. Затем в том же новостном выпуске был показан опрос общественного мнения на улицах Парижа: местным жителям предлагалось ответить на вопрос, должна ли их страна прибегать к военным методам, чтобы урегулировать конфликт в Сирии. Наконец, в эфире прозвучало мнение независимого эксперта, который считает, что химическая атака, произошедшая 7 апреля, могла быть постановкой. И всё это — в одном новостном выпуске от 11 часов по парижскому времени. Стоит ли уточнять, что в тот день в других выпусках зрители телеканала RT France смогли услышать мнения разных экспертов и увидеть другие репортажи о событиях в Сирии.

Борьба с фейковыми новостями и иностранным влиянием

То, что наблюдательный орган Франции вынес предупреждение RT France за ошибки в эфире от 13 апреля именно сейчас, возможно, неслучайно. Что предлогом стал репортаж о конфликте в Сирии — возможно, тоже. Начиная с конца мая в парламенте Франции идут слушания по законопроекту о борьбе с так называемыми фейковыми новостями. Инициатором этого законопроекта выступает не кто иной, как президентская партия Эммануэля Макрона. Несмотря на существование юридических инструментов для противодействия клевете и искажению фактов в СМИ (закон от 29 июля 1881 года), правительство Эммануэля Макрона полагает, что в современных условиях Франции необходимы новые методы борьбы с распространением заведомо ложной информации. Примечательно, что одним из ключевых пунктов законопроекта является ужесточение наказания за распространение так называемых фейковых новостей СМИ, финансируемых из-за рубежа.

Президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

© Eric Vidal

Сложно не увидеть в этом прямой намёк на RT France и франкоязычную версию Sputnik, тем более что сама министр культуры Франсуаз Ниссен, отвечающая за законопроект, не раз приводила в пример телеканал RT с целью убедить парламентариев в необходимости противодействия иностранному влиянию, особенно в предвыборный период. При этом на данный момент ни одного доказательства реальной «угрозы французской демократии» со стороны российского СМИ представлено не было. Учитывая, что текст законопроекта даёт крайне размытую формулировку фейковых новостей, на что в частности указывают юристы и некоторые политики от оппозиции, под действие закона, если он будет принят, может подпасть любая ошибка или неточность. Как, например, та, о которой говорится в предупреждении, вынесенном RT France.

Зная личную позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который во время совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Версале в июне 2017 года обвинил RT France и Sputnik в «лживой пропаганде», нетрудно представить, что закон, инициированный его правительством, будет нацелен на препятствование работе российских СМИ во Франции. Если законопроект будет принят парламентом и сенатом в его нынешнем виде, а правительство настроено крайне решительно, вещание RT на территории страны может оказаться под угрозой.

RT

Внимание Высшего совета Франции по наблюдению за телерадиовещанием — а именно его полномочия предлагается расширить в рамках законопроекта — к освещению сирийской проблемы в эфире RT France также примечательно. Эта тема — одна из многих, где телеканалы RT на разных языках стремятся представить иную точку зрения, не соответствующую позиции, которую занимают западные СМИ. Сирийский конфликт также является сферой, где между руководством России и Франции существуют разногласия. И обвинение со стороны наблюдательного совета в несбалансированном освещении кризиса в Сирии ясно отражает эту действительность.

Реакция правительства не заставила себя ждать. Не стоило сомневаться, что французские власти не упустят возможности разыграть карту «выговора» RT France в попытке склонить парламент и общественное мнение на свою сторону. Уже 3 июля во время новых дебатов в Национальной ассамблее министр культуры Франсуаз Ниссен заявила, что Франции стоит брать пример с британского наблюдательного органа Ofcom, который грозится отозвать лицензию у телеканала RT, вещающего в Великобритании. Для пущей наглядности госпожа Ниссен упомянула о том самом предупреждении, которое высший наблюдательный совет вынес накануне RT France.

Технические накладки — привычное дело для всех мировых телеканалов. Буквально на прошлой неделе в патриотическом британском Facebook-сообществе British Voice был опубликован пост о том, что «ВВС попался на явной лжи». Причём, по случайному совпадению, «уличить» СМИ помог эфир телеканала RT. Авторы публикации разместили два скриншота видеотрансляций одного и того же митинга — ВВС и RT.

«На подписи к первой фотографии говорится о «противниках брексита, протестующих в Лондоне», однако на втором изображении (из эфира RT) чётко видно, что эти так называемые «противники брексита» на самом деле выступают в его поддержку, о чём свидетельствует плакат, который держат участники шествия: «Брексит предан. Выходите немедленно. Отсутствие соглашения — лучшее соглашение».

Сотрудники ВВС вели съёмку демонстрации издалека, из-за этого прочесть надписи на транспарантах было невозможно, и трактовать направленность акции можно было в нужном ракурсе. Авторы публикации уверены, что сотрудники ВВС намерено выдали сторонников брексита за их противников.