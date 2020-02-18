Что стоит за обострением в Донбассе

Обострение в Донбассе удивительно совпало с заседанием Совбеза ООН

18 февраля в Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено пятой годовщине подписания Минских соглашений. Заседание начнётся в 15:00 по местному времени (в 22 часа по киевскому), сообщает официальный сайт ООН.

На заседании, конечно же, встанет вопрос о необходимости выполнения украинской стороной всех пунктов Комплекса мер, поскольку под документом стоит подпись экс-президента Украины Петра Порошенко. К тому же и в Москве накануне дали понять: не будет выполнения Минских соглашений – не будет и следующего саммита в «нормандском формате».

«Новый саммит «нормандской четвёрки» может быть созван только после того, как будут реализованы решения предыдущего»,

– пояснил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.

Поэтому провокация на линии разграничения в Донбассе была предсказуема заранее.

Утром 18 февраля украинские СМИ сообщили о наступлении Народной милиции, якобы ВСУ уже потеряли два «опорника» (опорные пункты), есть убитые и раненые.

На самом же деле утро вторника началось с массированных обстрелов пригородов Горловки: в посёлке Зайцево ВСУ миномётами разнесли пять жилых домов. Затем «киборги» открыли огонь по городу Кировск (ЛНР), применив артиллерию калибра 152 мм, которая била по городу с нескольких направлений.

«Под прикрытием огня танков и ствольной артиллерии штурмовые группы ВСУ выдвинулись на позиции НМ ЛНР. Активно применялись средства РЭБ. Одновременно была осуществлена попытка диверсии по обесточиванию Алчевска, Кировска и ряда н.п. ЛНР»,

– сообщает военкор Александр Коц.

В Представительстве ЛНР в СЦКК говорят о «множественных повреждениях жилого фонда в г. Кировск и в п. Донецкий».

И если после обстрела Зайцево Народная милиция не ответила, то после обстрела Кировска ВСУ получили достойный ответ, после которого «самая сильная армия мира» понесла потери.

Бои разгорелись и в районе г. Золотое – там, где не так давно удалось с таким трудом развести силы и средства.

В Киеве в срочном порядке созвали экстренное заседание СНБО, по итогам которого состоялся брифинг президента Украины Владимира Зеленского, секретаря СНБО Алексея Данилова и главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака.

«У нас мощная армия. Провокации бывают. Армия, соответственно, сильно ответила. Ситуация полностью контролируется. Мы уверены, что эта провокация не сменит курс. Только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы идём, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру»,

– заверил украинцев Зеленский.

Глава Генштаба Хомчак бодро отрапортовал о «больших потерях» в ЛНР и успокоил, что «ситуация под контролем».

«Не все заинтересованы, что нам нужен «нормандский формат». И силы, которые не заинтересованы, сегодня устроили провокации», – загадочно сообщил Алексей Данилов, не вдаваясь в подробности.

«В результате кровавой провокации, устроенной сегодня боевиками 72-й бригады, получил осколочные ранения мирный житель н.п. Голубовское 1965 г.р., который пытался укрыться от артиллерийского обстрела в подвале своего дома»,

– говорится в экстренном заявлении УНМ ЛНР. Также сообщается, что в результате обстрелов на территории ЛНР повреждения получили шесть жилых домов, один девятиэтажный дом в Кировске, несколько линий электропередач.

«Сегодня украинские вооружённые формирования попытались провести очередную диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. Попытки украинской ДРГ проникнуть на территорию ЛНР пресечены. Ни о каком наступлении речи не идёт. После неудачной попытки диверсии украинские каратели открыли артиллерийский огонь по территории Республики»,

– говорится в официальном заявлении главы ЛНР Леонида Пасечника.

Пасечник отметил, что нападение на ЛНР произошло в пятую годовщину окончательного разгрома украинской армии в Дебальцевском котле в 2015 году.

И напомнил, что такие действия ВСУ ставят под сомнение вероятность следующей встречи в «нормандском формате».

К вечеру 18 февраля, накануне заседания Совбеза ООН, Киев может с «чистой совестью» говорить о приостановке выполнения всех договорённостей – и Минских, и Парижских, а обвинить в этом Россию.