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Что стоит за новыми требованиями по Курилам? Эксперт указал, чьи хотелки озвучил японский политолог
06 июня 2020, 16:55 • 34 • Политика
В Японии призвали "отобрать" Курилы у России. "Здесь явно высказывается мнение высшего руководства Японии, но не лично, чтобы не подставляться…", - считает эксперт Александр Перенджиев.
Политолог Юкио Касияма призвал власти Японии "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Что на самом деле скрывается за этими требованиями, рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.
По мнению эксперта, устами японского политолога "говорят" вполне конкретные представители власти. Таким образом зондируется общественное мнение. Причём не только в России, но и в мире в целом.
Он убеждён, что Юкио Касияма отрабатывал политический заказ высшего руководства Японии. И на такие провокации и манипуляции России следует спокойно отвечать.
Напомним, что МИД России уже прокомментировал скандальные высказывания японского политолога. В ведомстве подчеркнули, что суверенитет России над островами не подлежит сомнению и закреплён на международном уровне.
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